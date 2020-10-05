مسؤول في الخارجية الإيرانية لمحمد عبد السلام: الحل في اليمن سياسي

الوقت-أجرى كبير مساعدي وزارة الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي محادثات مع المتحدث باسم حركة "أنصار الله" ورئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام حول آخر تطورات الساحة اليمنية، وفق الخارجية الإيرانية.

وقالت الخارجية إن خاجي أجرى محادثات عبر "الفيديو كونفرانس" واعتبر أن إيجاد حل لأزمة اليمن يتم من خلال التوصل إلى اتفاق سياسي يقوم على وقف الحرب، وإزالة الحصار الجوي والبحري والبري بصورة كاملة واستئناف المفاوضات اليمنية - اليمنية.

من جهته، أشاد عبد السلام بالمساعدات الإنسانية والدعم السياسي والمعنوي الذي تقدمه إيران للشعب اليمني، معلناً عن استعداد حكومة الانقاذ الوطني للتوصل إلى اتفاق سياسي عادل.

وقدّم عبدالسلام لخاجي شرحاً حول آخر التطورات السياسية والميدانية الجارية على الساحة اليمنية.