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  السبت 16 رمضان 1441

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أخبار

قطر: المجتمع الدولي بات يدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب

السبت 16 رمضان 1441
 
 
 
 
 
قطر: المجتمع الدولي بات يدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب

قطر: المجتمع الدولي بات يدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب

الوقت-قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المجتمع الدولي وجميع الدول باتت

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الوقت-قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن المجتمع الدولي وجميع الدول باتت تدرك أن الأزمة الخليجية مبنية على أكاذيب وجرائم ضد قطر دولة وشعبا.

وخلال "ندوة افتراضية" أقامها معهد السياسات الخارجية في جامعة "جونز هوبكنز" أضاف بن عبد الرحمن أن قطر مصممة على أن تكون العلاقات إيجابية وبنّاءة مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشار الى أنها تريد التأكد من أن أي اتفاقيات مستقبلية في المجلس ستضمن تقدماً إلى الأمام لحمايتها في حال حدوث أي نزاع.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت كافة العلاقات السياسية والاقتصادية مع قطر في  حزيران/ يونيو 2017، على خلفية اتهامات للدوحة بتمويل جماعات إرهابية، والتدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.

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