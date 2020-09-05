المطران حنا يدعو إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن

الوقت-دعا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا، إلى خطة استراتيجية وطنية لمواجهة سياسات الضم وتمرير المشاريع المشبوهة والصفقات المشؤومة والهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وقال في تصريح صحفي، إن إفشال "صفقة القرن" والتهديدات الإسرائيلية بضم غور الأردن وأجزاء من الضفة الغربية، لا يمكن إفشالها ببيانات وخطابات، مشيراً إلى أن الأمر يحتاج إلى "ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي وإنهاء الانقسام".

وأكد حنا أن "الفلسطينيين مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى بترتيب بيتهم الداخلي لكي يكونوا أكثر تعاضداً ولُحمة ووحدة"، مشدداً على أن "الوحدة هي قوة لنا في إفشال كافة المشاريع والمؤامرات التي تستهدف عدالة القضية الفلسطينية".

وأضاف "نحن في مرحلة في غاية الخطورة والاحتلال يستغل وباء كورونا لتمرير مشاريعه وأجنداته وبرامجه الهادفة إلى سرقة الأراضي وطمس معالم الأرض الفلسطينية وشطب الحقوق الفلسطينية كاملة"، لافتاً إلى أن "المرحلة في غاية الدقة والخطورة".

وأعرب حنا عن أمله بأن "يتخذ الساسة الفلسطينيون القرارات العملية قبل فوات الأوان"، منوهاً إلى أن "هنالك مخططات خبيثة تستهدفنا ومشاريع استيطانية تنتظرنا، ونحن قادرون على إفشالها بمشروع وطني استراتيجي وبإنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف".