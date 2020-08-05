موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الجمعة 15 رمضان 1441

إخترنا لكم

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت الوقت- يبدو أن المانيا بدأت تفقد قرارها المستقل تحت وطأة الضغوط الأمريكية_الاسرائيلية، ولم يعد بإمكانها الصمود أكثر أمام هذه الضغوط، لتنفذ الانحناءة الأولى للصهاينة من خلال القرار الذي خرجت به وزارة الداخلية وصنفت من خلاله "منظمة ارهابية"...

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا جاهدًا يُحاول نتنياهو تمرير تشكيل هذه الحكومة برئاسته، الأمر الذي قد يصطدم بشرعيته لشغر هذا المنصب، ولحلِّ هذه المُعضلة يُحاول نتنياهو إخراج المحكمة من إطارها القانوني في سبيل إقرارها ببقائه في منصبه، غير أنّ المحكمة وقُضاتها

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود لن نستغرب إذا علمنا أنّ أكثر من يقف بوجه هذا المشروع هم عقلاء بني صهيون، فهم يعلمون جيّدًا تداعيات هذا المشروع على كيانهم المُصطنع، بعكس أحزاب اليمين المُتطرف كالليكود وشاس، وهما حزبان شعبويان يُحاولان اللعب على مشاعر العامة لكسب النقاط الانتخاب.

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا الوقت- في نهاية الأسبوع الماضي أقدمت ألمانيا على فعل صادم ومفاجئ، حيث قامت بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وصنفته على انه منظمة ارهابية، وداهمت الشرطة الألمانية الاتحادية مراكز تابعة للحزب بحسب قولها واعتقلت أشخاصا كانوا ...

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟ أثارت تصريحات الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" الجدل، بعد إعلان بلاده رفض الاستدانة من صندوق النقد الدولي، رغم ماتعاني منه الجزائر من أزمة مالية، ناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات احترازية

أخبار

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

الوقت-اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أزمة فيروس كورونا المستجد

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين الوقت-شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، "على قدرة بلديهما في تحقيق الكثير في

لافروف لظريف: نتضامن مع تقييماتكم لسياسة واشنطن المناهضة للإنسانية الوقت-بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، رسالة خطية إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أعرب

مسؤولون أميركيون: أميركا ستسحب بطاريات "باتريوت" من السعودية الوقت-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان الوقت-أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، أن الأميركييَن اللذين أوقفا في

ارتفاع غير متوقع في صادرات الصين وتراجع الواردات الوقت-كشفت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعاً بنسبة 3,5%،

أكثر من 48 ألف امرأة يمنية حامل معرضة للموت بسبب نقص الرعاية الوقت-حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من وفاة أكثر من 48 ألف إمرأة في اليمن، بسبب مضاعفات الحمل

فيتو لترامب ضد قرار يحدّ من صلاحياته في أعمال عسكرية ضد إيران الوقت-عرقل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قراراً أصدره الكونغرس، لكبح أيّ عمل عسكريّ ضدّ إيران من دون العودة إليه.

بعد منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة.. الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية الوقت-أدّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء اليمين الدستورية فجر اليوم الخميس،

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الولايات المتحدة الأميركية هي الأولى في العالم

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021 الوقت-أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في سامراء الوقت-أحبط الحشد الشعبي في العراق محاولة تسلل لعناصر داعش

روحاني: واشنطن أدركت حجم الخطأ بخروجها من الاتفاق النووي الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه "متى ما عادت الدول الأوروبية إلى الاتفاق

صادرات النفط السعودي قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عقد الوقت-قالت مصادر في قطاع النفط السعودي، إنه من المتوقع أن تنخفض الصادرات من النفط الخام ف

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا الوقت-باتت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد،

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا الوقت-طالب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بإلغاء العقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب على

رئيسة البعثة اللبنانية تدعم مطلب واشنطن بشأن "اليونيفيل"! الوقت-أفادت مصادر أن رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، تتحرك لدعم

ظريف: القرار 2231 جزء من الاتفاق النووي الذي انتهكته أميركا الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي جزء من القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية الوقت-قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الفيروس الذي ضرب بلاده أوروبي

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات الوقت-قال الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس إن السلطة ستكون في

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

بعد منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة.. الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية

تحالف العدوان يعمِّق الانقسام اليمني.. وحربٌ سعودية إماراتية مُقبلة على المنافذ البحرية

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

ارتفاع غير متوقع في صادرات الصين وتراجع الواردات

أكثر من 48 ألف امرأة يمنية حامل معرضة للموت بسبب نقص الرعاية

سعياً لإطالة أمد بقائها .. أمريكا تزجُّ بعناصرها الداعشية في العراق

صورة من برج القاهرة تثير ردود فعل غاضبة تجاه الكيان الصهيوني

السعودية تُحْدث انقلاباً في قطر.. اشتباكٌ إعلاميّ بين البلدين

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر

فيتو لترامب ضد قرار يحدّ من صلاحياته في أعمال عسكرية ضد إيران

لافروف لظريف: نتضامن مع تقييماتكم لسياسة واشنطن المناهضة للإنسانية

توترات بين المغرب والجزائر.. والأخيرة تصف "الصحراء الغربية" بالمحتلة

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

مسؤولون أميركيون: أميركا ستسحب بطاريات "باتريوت" من السعودية

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

شمخاني: "داعش" لم يصل إلى أوروبا بفضل المقاومة

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

رامي مخلوف وقضية "التهرب الضريبي"

معلومات عن طرد فصيل "جيش أحرار الشرقية" من جرابلس

إيران ودول عربية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله "منظمة إرهابية"

الداخلية المصرية: مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد شمال سيناء

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا

تحقيق في نيويورك بعد العثور على عشرات الجثث داخل شاحنات

السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ"كورونا"

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

معلومات جديدة حول صحة كيم

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

تقرير أميركي: أفغانستان قد تواجه "كارثة صحية" بسبب كورونا

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

غوتيرش يرحّب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. التشكيلة الوزارية قريباً إلى النور

تقارير أمريكية عن إصابة عشرات الأمراء بفيروس كورونا وإعلام آل سعود يلتزم الصمت

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

زعيم الاتحاد السوفيتي يدعو جميع الدول للالتزام بتخفيض ميزانياتها العسكرية

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

الجمعة 15 رمضان 1441
 
 
 
 
 
ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

الوقت-شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، "على قدرة بلديهما في تحقيق الكثير في

مواضيع ذات صلة

كابوس سباق التسلح الأوروبي: قراءة موضوعية في الأبعاد والدلالات

قلق إزاء رغبة ترامب في "سباق التسلح النووي" مع روسيا

لندن تنضم لقطار التسابق على التسلح المتجدد و مظاهرات منددة

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، "على قدرة بلديهما في تحقيق الكثير في حل المشاكل الملحة في عصرنا، بما في ذلك ضمان الاستقرار الاستراتيجي، ومكافحة الإرهاب، وحل الصراعات الإقليمية، ومكافحة الأوبئة".

وناقش الرئيسان في اتصال هاتفي، الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، والوضع في سوق النفط العالمية، ودور  التفاعل الروسي الأميركي بشكل رئيسي في اتفاق "أوبك+" الجديد، الذي تم إطلاقه في الأول من أيار/مايو الجاري.

وأعلن  الكرملين، أن  الرئيسين تبادلا التهاني بمناسبة الذكرى 75 لـ"النصر على الفاشية." وتم التأكيد على الأهمية التاريخية لعلاقات "الحلفاء التي ربطت بين الشعبين خلال الحرب العالمية الثانية، وجعلت من الممكن هزيمة العدو المشترك".

وأضاف أنه "تم تقييم التعاون الثنائي المرتبط بالوباء ايجابياً. كما تم الاتفاق على زيادة التنسيق في هذا الاتجاه، واقترح الجانب الأميركي إرسال دفعة من المعدات الطبية إلى روسيا".

من جهته، أعلن البيت الأبيض أن ترامب أبلغ الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة على استعداد لمناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين بغية تجنب سباق التسلح.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، إن الرئيس الأميركي "أكد مجدداً أن الولايات المتحدة ملتزمة بمراقبة التسلح، الذي لا يشمل روسيا فحسب، بل الصين أيضاً، والاستعداد لإجراء مناقشات مستقبلية لتجنب سباق تسلح باهظ الثمن".

وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، صرح في وقت سابق، أن بلاده تنتظر من واشنطن رداً على اقتراح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية "ستارت-3"، دون أي شروط مسبقة.

ويذكر أن الرئيس السابق باراك أوباما، ورئيس ورزاء روسيا الأسبق ديمتري مدفيديف، وقعا معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، في 8 نيسان/أبريل من العام 2010، في براغ، والتي ستنتهي عام 2021.

وحتى الآن لم تقرر واشنطن ما إذا كان سيتم تمديدها، في حين أن موسكو صرحت مراراً بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

روسيا أمريكا الصين ايران

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء