"قاعدة الوطية" تشعل الصراع الليبي؛ ماذا لو سيطرت عليها "الوفاق"؟

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 16 رمضان 1441

إخترنا لكم

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت الوقت- يبدو أن المانيا بدأت تفقد قرارها المستقل تحت وطأة الضغوط الأمريكية_الاسرائيلية، ولم يعد بإمكانها الصمود أكثر أمام هذه الضغوط، لتنفذ الانحناءة الأولى للصهاينة من خلال القرار الذي خرجت به وزارة الداخلية وصنفت من خلاله "منظمة ارهابية"...

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا جاهدًا يُحاول نتنياهو تمرير تشكيل هذه الحكومة برئاسته، الأمر الذي قد يصطدم بشرعيته لشغر هذا المنصب، ولحلِّ هذه المُعضلة يُحاول نتنياهو إخراج المحكمة من إطارها القانوني في سبيل إقرارها ببقائه في منصبه، غير أنّ المحكمة وقُضاتها

مشروع واشنطن الجديد ضد الحشد الشعبي وإحكام قبضتهم على السلطة في العراق في النصف الأول من العام الماضي، اتبع عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء العراقي، سياسات محلية وخارجية مختلفة لم يكن الأمريكيون يتوقعونها، وبالتالي أثارت غضبهم للغاية.

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود لن نستغرب إذا علمنا أنّ أكثر من يقف بوجه هذا المشروع هم عقلاء بني صهيون، فهم يعلمون جيّدًا تداعيات هذا المشروع على كيانهم المُصطنع، بعكس أحزاب اليمين المُتطرف كالليكود وشاس، وهما حزبان شعبويان يُحاولان اللعب على مشاعر العامة لكسب النقاط الانتخاب.

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا الوقت- في نهاية الأسبوع الماضي أقدمت ألمانيا على فعل صادم ومفاجئ، حيث قامت بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وصنفته على انه منظمة ارهابية، وداهمت الشرطة الألمانية الاتحادية مراكز تابعة للحزب بحسب قولها واعتقلت أشخاصا كانوا ...

أخبار

كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية في جارتها الجنوبية بـ"المستفزة"

كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية في جارتها الجنوبية بـ"المستفزة"

الوقت-دانت كوريا الشمالية جارتها الجنوبية، لقيامها بتدريبات عسكرية جوية

تونس تفتّش طائرة تركيّة متوجهة إلى ليبيا الوقت-أعلنت تونس موافقتها على هبوط طائرة تركيّة تحمل مساعدات طبيّة لليبيا على أراضيها

ترامب: أي تدخل في فنزويلا سيكون "غزواً معلناً" الوقت-أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الجمعة عدم "ضلوع الولايات المتحدة في أي مؤامر

مدير الكلية الحربية الإسرائيلية يقدم استقالته.. والسبب حادثة في لبنان! الوقت-قدّم ضابط إسرائيلي رفيع المستوى استقالته اليوم الجمعة من جيش الاحتلال

سريع: مقتل وجرح أكثر من 52 عنصراً من قوات التحالف السعودي في الضالع الوقت-أعلن الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد، يحيى سريع، عن مقتل وجرح أكثر من 52

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

الحكومة اللبنانية: الأمن الغذائي قضية وطنية.. يجب الحزم! الوقت-عقد مجلس الوزراء اللبناني الخميس، جلسة مخصصة لمتابعة الوضع المعيشي وارتفاع

"الشيوخ الأميركي" يفشل في إلغاء "فيتو" ترامب حول إيران الوقت-فشل مجلس الشيوخ الأميركي في إلغاء "فيتو" الرئيس دونالد ترامب على "القرار 68 المشترك لمجلسي الكونغرس

"الأمن القومي الإسرائيلي": قوة حزب الله تتعاظم في لبنان والجولان الوقت-نشر معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي "ورقة موقف"، أعدها الباحثان في المعهد أورنا مزراحي

ترامب: أزمة كورونا أسوأ من أحداث 11 أيلول/سبتمبر الوقت-اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن أزمة فيروس كورونا المستجد

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين الوقت-شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب، "على قدرة بلديهما في تحقيق الكثير في

لافروف لظريف: نتضامن مع تقييماتكم لسياسة واشنطن المناهضة للإنسانية الوقت-بعث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، رسالة خطية إلى نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أعرب

مسؤولون أميركيون: أميركا ستسحب بطاريات "باتريوت" من السعودية الوقت-نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الولايات المتحدة

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان الوقت-أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم الأربعاء، أن الأميركييَن اللذين أوقفا في

ارتفاع غير متوقع في صادرات الصين وتراجع الواردات الوقت-كشفت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعاً بنسبة 3,5%،

أكثر من 48 ألف امرأة يمنية حامل معرضة للموت بسبب نقص الرعاية الوقت-حذر صندوق الأمم المتحدة للسكان من وفاة أكثر من 48 ألف إمرأة في اليمن، بسبب مضاعفات الحمل

فيتو لترامب ضد قرار يحدّ من صلاحياته في أعمال عسكرية ضد إيران الوقت-عرقل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قراراً أصدره الكونغرس، لكبح أيّ عمل عسكريّ ضدّ إيران من دون العودة إليه.

بعد منح البرلمان العراقي الثقة للحكومة.. الكاظمي يؤدي اليمين الدستورية الوقت-أدّى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وعدد من الوزراء اليمين الدستورية فجر اليوم الخميس،

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الولايات المتحدة الأميركية هي الأولى في العالم

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021 الوقت-أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

مشروع واشنطن الجديد ضد الحشد الشعبي وإحكام قبضتهم على السلطة في العراق

مدير الكلية الحربية الإسرائيلية يقدم استقالته.. والسبب حادثة في لبنان!

آفاق تشكيل التحالف بين الأكراد السوريين؛ الأرضيات والعقبات

الإنهيار الأخلاقي للغرب وخروج محور المقاومة من اختبار أزمة كورونا مرفوع الرأس

ترامب: أي تدخل في فنزويلا سيكون "غزواً معلناً"

الغرب والأوركسترا غير المتوازنة للمؤامرة الصينية

هل تنجح خطة "عون" الاقتصادية، وماذا عن الحريري؟

"قاعدة الوطية" تشعل الصراع الليبي؛ ماذا لو سيطرت عليها "الوفاق"؟

تونس تفتّش طائرة تركيّة متوجهة إلى ليبيا

الأمريكيون يعيشون في نظام فيدرالي متفكك...وحان الوقت لإنهاء حقبة ترامب

كوريا الشمالية تصف التدريبات العسكرية في جارتها الجنوبية بـ"المستفزة"

خبير استراتيجي لـ "الوقت": إعلان حزب الله اللبناني تنظيم إرهابي هو مجرد دعاية

مادورو: الأميركيان المتوغلان إلى فنزويلا اعترفا بجرمهما وسيحاكمان

السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ"كورونا"

هذا هو شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

كواليس أعمال الشغب في لبنان .. اصطفاف أمريكي سعودي ضد حزب الله

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟

السيد نصر الله: لا نقبل تسليم رقابنا إلى صندوق النقد.. وامنحوا الحكومة الفرصة

ارتفاع غير متوقع في صادرات الصين وتراجع الواردات

إنعدام الأمن في سيناء؛ أسباب الوجود والاستمرارية

ترامب يعلن استعداده مناقشة الحد من التسلح بمشاركة روسيا والصين

الولايات المتحدة تتوقع تراجع إجمالي ناتجها الداخلي بنسبة 12% في الفصل الثاني

مدير الكلية الحربية الإسرائيلية يقدم استقالته.. والسبب حادثة في لبنان!

ترامب: أي تدخل في فنزويلا سيكون "غزواً معلناً"

الغرب والأوركسترا غير المتوازنة للمؤامرة الصينية

هل تنجح خطة "عون" الاقتصادية، وماذا عن الحريري؟

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

وباء كورونا يقتل أكثر من 200 ألف شخص في العالم

تقارير أمريكية عن إصابة عشرات الأمراء بفيروس كورونا وإعلام آل سعود يلتزم الصمت

لقاح سويسري ضد فيروس كورونا خلال 6 أشهر

بومبيو: الوقت ليس مناسباً لمحاسبة الصين

الدوري الفرنسي.. هل يستأنف هذا الموسم؟

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

موريتانيا خالية من كورونا.. شفاء آخر حالة مسجلة

نتنياهو يظهر وجهه الماكر لمنافسه الناشىء.. هل ستستمر الحكومة الائتلافية؟

كندا تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

"قاعدة الوطية" تشعل الصراع الليبي؛ ماذا لو سيطرت عليها "الوفاق"؟

السبت 16 رمضان 1441
 
 
 
 
 
"قاعدة الوطية" تشعل الصراع الليبي؛ ماذا لو سيطرت عليها "الوفاق"؟
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- حرب طاحنة وغموض يحوم في رحى "قاعدة الوطية" في الغرب الليبي، فبينما تتقدم قوات حكومة الوفاق الوطنية نحو عمق هذه القاعدة الجوية لانتزاعها من قبضة الجنرال حفتر، تحاول قوات الأخير صد هجوم قوات السراج ومنعهم من السيطرة على هذه القاعدة الاستراتيجية الهامة، ويبدو ان حفتر سيقاتل بشراسة للبقاء في هذه القاعدة لما تمثله من اهمية استراتيجية له لتحرير مدن الغرب والاتجاه نحو العاصمة "طرابلس" ولكن حتى كتابة هذه السطور لا تبدو الامور تصب في صالحه، وعلينا أن ننتظر لنرى من سيصمد أكثر وكيف ستنعكس نتائج هذه المعركة على مستقبل البلاد السياسي، ومن سيملك اوراق القوة في حال حدثت مفاوضات جديدة في المرحلة المقبلة؟.

المعركة

تصدى الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لهجوم جديد من قبل قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية. ورغم الدعم الجوي التركي، فشلت قوات حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج في السيطرة على القاعدة العسكرية الاستراتيجية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

وتكبدت قوات طرابلس خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها، حيث أسفر الهجوم عن مقتل 40 عنصرا من قوات الوفاق، فيما أسر الجيش عددا من العناصر.

وتبدي قوات حفتر المتحصنة في قاعدة الوطنية مقاومة، حيث إنها استخدمت صواريخ حرارية وأسلحة أخرى، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات الوفاق، مرجحاً أن المعركة قد تكون طويلة وصعبة.

 وتحاول قوات حفتر عرقلة تقدم قوات الوفاق بإطلاق قذائف الهاون، فيما تشير مصادر حكومة الوفاق أن طائراتها دمرت خمس عربات عسكرية.

الهجوم على القاعدة الجوية تم التحضير له منذ عدة أشهر، حتى ان قوات السراج هاجمت القاعدة 3 مرات في السابق ولم تنجح في السيطرة عليها، لكن وبعد سقوط مدن الساحل الليبي بيد حكومة الوفاق، اكتسبت الاخيرة ثقة أكبر وشنت هجوما بأكثر من 200 آلية عسكرية.

أهمية قاعدة الوطية

تعتبر القاعدة الجوية نقطة انطلاق طيران الحكومة لتحرير ترهونة وقرى الجبل الغربي الخاضعة لـ"حفتر"، في حال تمت السيطرة عليها، وتمكن قوات السراج من استهداف طيران الحكومة لخطوط الإمداد جنوب مدينة بني وليد (180 كم جنوب شرق طرابلس). ورغم أن الوطية بعيدة عن القواعد العسكرية في الجنوب، لكنه يمكن للطيران الحكومي التزود بالوقود في الجو، لمرافقة أي عملية عسكرية لتحرير إقليم فزان.    

وتعتبر ذات أكبر بنية تحتية عسكرية من بين القواعد الليبية، حيث تستطيع القاعدة الجوية استيعاب وإيواء 7 آلاف عسكري.

وبُنيت القاعدة على أساس التحصينات المحيطة بها (التضاريس الجغرافية)، بالإضافة إلى أن القاعدة تمتلك أكبر تحصينات خارجية بين القواعد الليبية.

وتمثل قاعدة الوطية مركزاً للحشد وتهديداً لمدن الساحل الغربي، فضلاً عن أنها نقطة انطلاق الطائرات التي كانت تُغير على العاصمة طرابلس، قبل تحييدها، منذ إطلاق قوات الحكومة عملية "عاصفة السلام" في 25 مارس/آذار الماضي.

وأهمية هذه القاعدة في الحرب الدائرة حاليًا، أنها مركز ثقل قوات حفتر في الغرب الليبي إلى جانب مدينة ترهونة.  فالقاعدة الجوية استخدمت في ضرب قوات الوفاق منذ بدأ ما أسماه حفتر بعملية "طوفان الكرامة"، إلى جانب هبوط طائرات، التسليح والعتاد في القاعدة، وأنها كانت تمد مدن الساحل الليبي بالدعم – قبل سقوطها على يد قوات الوفاق – ما يجعلها مركز ثقل لقوات حفتر، وعبئًا على قوات حكومة الوفاق الوطني.

واستراتيجيًّا تعد القاعدة ذات إمكانيات تسمح لها بشن هجمات، ليس فقط على الداخل الليبي؛ بل كذلك يمكن استخدامها لاستهداف دولة تونس ودولة الجزائر في حالات الحرب؛ لقربها من الجارتين.

ماذا يعني سقوط "الوطية" بيد الوفاق

اولاً: فقدان "حفتر"، المركز الرئيسي لقيادة عملياتها في المنطقة الغربية.

ثانياً: حرمان ميليشيات "حفتر" من مركز تحشيد وتهديد لمدن الساحل الغربي والإغارة جوا على طرابلس، وحماية ظهر العاصمة خلال صدها للهجمات من الجنوب والجنوب الشرقي.

ثالثاً: منع "حفتر" والدول الداعمة له من إرسال تعزيزات عسكرية للقاعدة من شأنها قلب المعركة في الساحل الغربي رأسا على عقب.

رابعاً:  يسمح للقوات الحكومية بالتفرغ لمعركة مدينة ترهونة (90 كم جنوب شرق طرابلس)، التي تمثل مفتاح هزيمة "حفتر" جنوبي طرابلس.

خامساً: عزل قوات حفتر في القرى النائية بالجبل الغربي (مثل الصيعان والعربان).

كما يمكن لقوات الحكومة الليبية تحويل قاعدة الوطية إلى منطقة آمنة لطيرانها، بعيداً عن مدى صواريخ غراد، التي تستهدف مطار معيتيقة بطرابلس، وأن تكون نقطة انطلاق طيران الحكومة لتحرير ترهونة، واستهداف خطوط الإمداد جنوب بلدة بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) على غرار منطقتي تينيناي ونسمة.

سادساً: تحويل القاعدة الجوية إلى منطقة محصنة لطائراتها، بعيدا عن مدى صواريخ جراد، التي تقصف بها ميليشيات "حفتر" مطار معيتيقة بطرابلس، وتعيق حتى حركة الطيران المدني.

ويمكن القول إنه في حال سقوط القاعدة الجوية في يد قوات حكومة الوفاق، فإن حفتر سوف يفقد أهم مركز لإقلاع الطائرات المسيرة وأهم مهبط لطائرات الدعم التي تأتي من شرق البلاد. وبالتالي، سوف يفقد جزءًا كبيرًا من قوته الجوية؛ مما يسهل على حكومة الوفاق الهجوم على ما تبقى من مدن تحت سيطرة حفتر.

ويعتمد الحسم اعتمادًا كبيرًا على سقوط "قاعدة الوطية"، فبسقوطها تصبح مدينة ترهونة تحت ضغط كبير ومنقوصة من الدعم المقدم من القاعدة الجوية، ولاسيما الغطاء الجوي. فهل تستميت قوات حفتر لعلمها بأهمية القاعدة؟  أم تنسحب لعدم قدرتها على المواجهة؟ سؤال سنعرف الإجابة عنه في الأيام المقبلة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

قاعدة الوطية مقالات ليبيا الوفاق حفتر السراج

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء