ارتفاع غير متوقع في صادرات الصين وتراجع الواردات

الوقت-كشفت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس، أن صادرات الصين سجلت ارتفاعاً بنسبة 3,5%، ما لم يكن متوقعاً في شهر نيسان/أبريل، على الرغم من تراجع الطلب الخارجي مع انتشار وباء كوفيد-19.

وقالت إدارة الجمارك إن الواردات تراجعت بنسبة 14,2% عما كانت عليه قبل عام، مسجلة بذلك انخفاضاً حاداً عن حجمها الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، توقع محللون تراجع الصادرات بنسبة 11% والواردات بنسبة 10%.

وقال لويس كويجس من مجموعة "أوكسفورد إيكونوميكس" إن "شحنات نيسان/أبريل قد تكون تعززت من قيام المصدرين بالتعويض عن النقص في الربع الأول من العام بسبب الصعوبات التي واجهها العرض".

كما أوضح أن التراجع الجديد في الصادرات على الأمد القصير "حتمي".

وتراجعت صادرات الصين بين كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير فترة ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد بنسبة 17,2%.

لكن على الرغم من الارتفاع هذه المرة، لا يتوقع كويجس استمرار هذا المسار بينما تواجه اقتصادات الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين ركوداً.