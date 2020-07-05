فيتو لترامب ضد قرار يحدّ من صلاحياته في أعمال عسكرية ضد إيران

الوقت-عرقل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب قراراً أصدره الكونغرس، لكبح أيّ عمل عسكريّ ضدّ إيران من دون العودة إليه.

البيت الأبيض نقل عن ترامب، أمس الأربعاء، أنّه استخدم حق النقض الفيتو ضدّ القرار الذي ينصّ على تعليق استخدام القوّات المسلّحة الأميركيّة في العمليّات العسكريّة ضد إيران.

وفي التفاصيل، فإنّ ترامب رفض المصادقة على قرار مشترك لمجلسيّ الكونغرس (رقم 68)، الذي يقضي بــ"إنهاء مهمة القوّات المسلحة الأميركية من الاشتراك في أعمال عدوانيّة ضد إيران"، معتبراً أن تدخّل الكونغرس "يُضعف سلطة الرئاسة وانتهاك للمادة الثانية من الدستور".

ترامب شدد في مذكرة جوابيّة له، على أن "الإجراءات الصارمة والسياسات الفعالة، جنّبت انخراط الولايات المتحدة باستخدام القوّة ضد إيران".

وانتقد القرار المشترك نظراً "لتلميحه خطأً بأن الغارة الجويّة ضد قائد فيلق القدس قاسم سليماني في العراق تمّت من دون صلاحيّة دستوريّة".

في سياق متصل، سيعقد مجلس الشيوخ جلسة تصويت على الفيتو الرئاسي للقرار 68 مساء اليوم الخميس، في وقت يُستبعد فيه أن يحظى التصويت الجديد على الأغلبيّة المطلقة من أصوات أعضائه للتغلّب على فيتو ترامب.

ومع مطلع الشهر الجاري، ذكرت مصادر في الكونغرس أن ما يقرب من 90% من أعضاء مجلس النواب الأميركي وقّعوا على رسالة تحث إدارة الرئيس دونالد ترامب على تغيير طريقة تعاملها مع الأمم المتحدة، في الوقت الذي تسعى فيه بمجلس الأمن لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران.

ووقّع ما لا يقل عن 382 من 429 عضواً في مجلس النواب، الرسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، حثوا فيها الوزير على العمل مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها لتمديد الحظر، الذي ينتهي في تشرين الأول/ أكتوبر، وكذلك قيود السفر التي تفرضها الأمم المتحدة على الإيرانيين الضالعين في انتشار الأسلحة.

يذكر أنّ مجلس الشيوخ الأميركي كان وافق بأغلبية بسيطة يوم 13 شباط/فبراير الماضي، على مشروع قانون يحدّ من قدرة ترامب على شنّ حرب ضد إيران، حيث أيّد 51 صوتاً القرار مقابل رفض 44.

مشروع القانون الأميركي طالب أيضاً بسحب القوّات التي لا يشملها تفويض الكونغرس بالعمل العسكري من مناطق التوتر مع طهران.