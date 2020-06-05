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  الأربعاء 13 رمضان 1441

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أخبار

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021

الأربعاء 13 رمضان 1441
 
 
 
 
 
موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021

الوقت-أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر

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إلى متى ستستمر أزمة النفط؟

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الوقت-أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر النفط خلال العام 2020 حوالي 30 دولاراً للبرميل، وفي عام 2021 سيكون الرقم أعلى قليلاً.

وقال سيلوانوف في مقابلة مع صجيفة "فيدوموستي": "بما يخص التوقعات، نتوقع هذا العام حوالى 30 دولاراً للبرميل (في المتوسط للعام، مع الأخذ في الاعتبار الأسعار المرتفعة إلى حد ما في الربع الأول)، في العام المقبل - أكثر بقليل".

ووصف وزير المالية الروسي مشاركة الولايات المتحدة في صفقة "أوبك +" الجديدة بمثابة "مفتاح لمزيد من الإجراءات الناجحة في سوق النفط".

وقال سيلوانوف إن "ميزة الاتفاقية الحالية (خفض الإنتاج) هي أن جميع الدول المنتجة للنفط، بما في ذلك الولايات المتحدة، مشاركة الآن في هذه المفاوضات. وهذا مفتاح لمزيد من الإجراءات الناجحة في سوق النفط".

وشهدت أسعار النفط ارتفاعاً أمس الثلاثاء، بدعم من آمال بتعافي الطلب على الوقود، مع بدء دول أوروبية وآسيوية وبضع ولايات أميركية بتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس "كورونا".

وبدأت دول مجموعة "أوبك+" الجمعة بتطبيق تخفيضات الإنتاج بموجب اتفاق أبرم في 12 نيسان/أبريل الجاري.

وسيتم تخفيض الإنتاج في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو بنحو 10 ملايين برميل يومياً، على أن تقوم دول من خارج "اوبك+"، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والنرويج، بخفض إضافي بنحو 4 ملايين برميل يومياً.

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النفط وزير المالية روسيا اوبك

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