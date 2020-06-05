الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في سامراء

الوقت-أحبط الحشد الشعبي في العراق محاولة تسلل لعناصر داعش قرب موقع سجن في مدينة سامراء.

كما استهدفت عمليات سامراء في الحشد 7 نقاط للتنظيم بقذائف الهاون في منطقتي حويجة أم جريش وهلال السالم التابعتين لقضاء تكريت شمالي مدينة سامراء.

معلومات استخبارية أفادت بأن القصف المدفعي والصاروخي أسفر كذلك عن وقوع إصابات دقيقة وكبيرة في صفوف مسلحي داعش وتدمير عددٍ من مخابىء داعش.

وفجر أمس الثلاثاء أحبط الحشد الشعبي هجوماً لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد.

وأضاف مراسلنا بأن الشرطة الاتحادية العراقية قتلت 3 من مسلحي داعش قرب طريق الرشاد في محافظة كركوك شمال البلاد.

وانطلقت أول من أمس الإثنين عمليات "أسود الصحراء" لملاحقة بقايا داعش في صحراء الأنبار.

وشاركت في الهجوم قيادات عمليات الأنبار والجزيرة والحشد الشعبي غرب الأنبار ضمن القاطع، وعلى 9 محاور، بإسناد طيران الجيش والقوه الجوية.

وفي 27 نيسان/ أبريل، انطلقت عملية "رمضان الأولى" لتطهير صحراء الأنبار الغربية من تنظيم داعش.

هذا وتحدثت خلية الاعلام الأمني عن سقوط ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا في محيط مطار بغداد، في ساعة مبكرة من فجر اليوم.

ووفق الخلية عثرت القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز " التايمر" في منطقة البكرية غربي العاصمة بغداد، دون خسائر تذكر.