روحاني: واشنطن أدركت حجم الخطأ بخروجها من الاتفاق النووي

الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه "متى ما عادت الدول الأوروبية إلى الاتفاق النووي والتزمت بتعهداتها، فنحن أيضاً سنستأنف تطبيق الاتفاق"، مؤكداً أن على الولايات المتحدة والدول الأخرى أن تعلم بأن إيران ترفض أي تجاوز للقرار الدولي 2231.

روحاني وفي اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عشية ذكرى إلغاء واشنطن للاتفاق النووي مع إيران أضاف أن "حظر الأسلحة على إيران سينتهي قريباً، والولايات المتحدة الآن أدركت حجم الخطأ الذي ارتكبته بخروجها من الاتفاق النووي".

واعتبر أن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب ارتكب خطأً غبياً بالانسحاب من الاتفاق النووي"، مشدداً أن "على واشنطن رفع العقوبات عن إيران إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي".

وتابع أن "على الأميركيين أن يعلموا أن رفع حظر الأسلحة على إيران جزء رئيس من الاتفاق النووي، والنتائج الخطيرة التي ستترتب في حال منعوا ذلك".

وتطرق روحاني إلى المحادثات النووية وقال: "لقد حاورنا العالم على مدى سنتين وأربعة أشهر ابتداءً من أواخر أيلول / سبتمبر 2013، وكانت البدايات الأولى في نيويورك بحضور وزراء خارجية دول الـ "1+5"، وبعد مسيرة طويلة من المفاوضات تمّ التوقيع على الاتفاق منتصف كانون الثاني/ يناير عام 2016، معرباً عن شكره للجهود التي بذلتها وزارة الخارجية الإيرانية، ومنظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع في تلك الفترة.

الرئيس الإيراني شدد أن "على الولايات المتحدة رفع كل العقوبات إذا أرادت العودة إلى الاتفاق النووي"، مشيراً إلى أن "السعودية وإسرائيل فهمتا بانهما وصلتا إلى الطريق المسدود باعتبار أن الحظر التسليحي سينتهي بعد أشهر".

وفي اتصال هاتفي مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أكد روحاني أن "على الولايات المتحدة رفع الحظر غير القانوني عن إيران إن كانت صادقة في زعمها بشأن استعدادها لمساعدة إيران في مواجهة فيروس كورونا".

بدوره، شدد رئيس وزراء اليابان على أن "من المقلق أن نشهد في هذه الظروف استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط"، مشيراً إلى ضرورة إرساء السلام والاستقرار فيها.

ويذكر أن ترامب أعلن في 8 أيار/ مايو 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران، وأعاد فرض العقوبات عليها، معتبراً أن الاتفاق لا يمنع إيران من امتلاك قنبلة نووية.