السعودية تُحْدث انقلاباً في قطر.. اشتباكٌ إعلاميّ بين البلدين

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 14 رمضان 1441

إخترنا لكم

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت

القرار الألماني من وجهة نظر السيد حسن نصرالله وخصوصية التوقيت الوقت- يبدو أن المانيا بدأت تفقد قرارها المستقل تحت وطأة الضغوط الأمريكية_الاسرائيلية، ولم يعد بإمكانها الصمود أكثر أمام هذه الضغوط، لتنفذ الانحناءة الأولى للصهاينة من خلال القرار الذي خرجت به وزارة الداخلية وصنفت من خلاله "منظمة ارهابية"...

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا جاهدًا يُحاول نتنياهو تمرير تشكيل هذه الحكومة برئاسته، الأمر الذي قد يصطدم بشرعيته لشغر هذا المنصب، ولحلِّ هذه المُعضلة يُحاول نتنياهو إخراج المحكمة من إطارها القانوني في سبيل إقرارها ببقائه في منصبه، غير أنّ المحكمة وقُضاتها

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود لن نستغرب إذا علمنا أنّ أكثر من يقف بوجه هذا المشروع هم عقلاء بني صهيون، فهم يعلمون جيّدًا تداعيات هذا المشروع على كيانهم المُصطنع، بعكس أحزاب اليمين المُتطرف كالليكود وشاس، وهما حزبان شعبويان يُحاولان اللعب على مشاعر العامة لكسب النقاط الانتخاب.

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا الوقت- في نهاية الأسبوع الماضي أقدمت ألمانيا على فعل صادم ومفاجئ، حيث قامت بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وصنفته على انه منظمة ارهابية، وداهمت الشرطة الألمانية الاتحادية مراكز تابعة للحزب بحسب قولها واعتقلت أشخاصا كانوا ...

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟ أثارت تصريحات الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" الجدل، بعد إعلان بلاده رفض الاستدانة من صندوق النقد الدولي، رغم ماتعاني منه الجزائر من أزمة مالية، ناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات احترازية

أخبار

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة

الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن "الولايات المتحدة الأميركية هي الأولى في العالم

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021 الوقت-أعلن وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن وزارة المالية الروسية تتوقع أن يبلغ متوسط سعر

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في سامراء الوقت-أحبط الحشد الشعبي في العراق محاولة تسلل لعناصر داعش

روحاني: واشنطن أدركت حجم الخطأ بخروجها من الاتفاق النووي الوقت-أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، أنه "متى ما عادت الدول الأوروبية إلى الاتفاق

صادرات النفط السعودي قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عقد الوقت-قالت مصادر في قطاع النفط السعودي، إنه من المتوقع أن تنخفض الصادرات من النفط الخام ف

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا الوقت-باتت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد،

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا الوقت-طالب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بإلغاء العقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب على

رئيسة البعثة اللبنانية تدعم مطلب واشنطن بشأن "اليونيفيل"! الوقت-أفادت مصادر أن رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، تتحرك لدعم

ظريف: القرار 2231 جزء من الاتفاق النووي الذي انتهكته أميركا الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي جزء من القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية الوقت-قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الفيروس الذي ضرب بلاده أوروبي

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات الوقت-قال الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس إن السلطة ستكون في

هذا ما كشفه الرئيس الفنزويلي حول توقيف إرهابيين الوقت-قال الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو أنه تمّ توقيف ثلاثة عشر إرهابياً

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حلب الشرقي الوقت-أفاد مراسل الميادين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بان الحشد الشعبي أحبط هجوماً

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين الوقت-قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية

روحاني من قمة دول عدم الإنحياز: الإجراءات الأميركية عرقلت خططنا لمكافحة كورونا الوقت-بدأت القمة الإفتراضية الـ18 للدول الأعضاء في حركة دول عدم الإنحياز أعمالها،

الأسد: ماضون في إجراءات الوقاية وسنجد خطة لتخفيض الأسعار الوقت-اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا

السيد نصر الله: لا نقبل تسليم رقابنا إلى صندوق النقد.. وامنحوا الحكومة الفرصة الوقت-استنكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، قيام السلطات الألمانية

ترامب: سنستأنف أنشطة البلاد بطريقة حذرة الوقت-أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه سيكون لدى

مجدداً اتهاماته للصين.. بومبيو:. كورونا ليس من صنع البشر الوقت-جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم أمس الأحد المزاعم بمسؤولية الصين عن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

موسكو: متوسط سعر برميل النفط 30 دولاراً وأعلى بقليل في 2021

الاستثمارات الصينية في إسرائيل؛ اشتعال فتيل التوترات بين واشنطن وتل أبيب

الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لداعش في سامراء

السعودية تُحْدث انقلاباً في قطر.. اشتباكٌ إعلاميّ بين البلدين

تحالف العدوان يعمِّق الانقسام اليمني.. وحربٌ سعودية إماراتية مُقبلة على المنافذ البحرية

سعياً لإطالة أمد بقائها .. أمريكا تزجُّ بعناصرها الداعشية في العراق

صورة من برج القاهرة تثير ردود فعل غاضبة تجاه الكيان الصهيوني

صادرات النفط السعودي قد تنخفض إلى أدنى مستوياتها منذ عقد

طهران: عودة واشنطن للاتفاق النووي غير مقبولة

روحاني: واشنطن أدركت حجم الخطأ بخروجها من الاتفاق النووي

توترات بين المغرب والجزائر.. والأخيرة تصف "الصحراء الغربية" بالمحتلة

طائرات بدون طيار إيرانية مجهزة بصواريخ "توب أتاك"... إيران الثامنة عالمياً في مجال إنتاج أنظمة مضادة للدبابات + صور

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

"أنصار الله" تدين قرار ألمانيا بتصنيف "حزب الله منظمة إرهابية"

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين

اعتداء إسرائيلي على القنيطرة السورية والأضرار مادية

اشتباكات بسقطرى اليمنية.. ووساطة لاحتواء الموقف

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

الحشد الشعبي يصد هجومين لداعش في السعيدات جنوب بغداد

إيران ودول عربية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله "منظمة إرهابية"

ما هي أسباب وأهداف المطالبات بإنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية

قرارات الضم تضع الکیان الاسرائیلي بمأزق

دول أفريقيّة تستعد لرفع تدابير الحظر بسبب كورونا

دياب: الخطة الاقتصادية تهدف لإعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

زيارة ظريف إلى دمشق في خضم أزمة كورونا؛ الأسباب والأهداف؟

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

"أصحاب الكهف" يستهدف رتلاً للجيش الأميركي في العراق

آخر تطورات الميدانية في ليبيا.. أنقرة توجّه ضربة موجعة للتحالف السعودي الإماراتي المصري

غوتيرش يرحّب بالإعلان عن وقف إطلاق النار في اليمن

الربح الفائق لـ "تجار كورونا" في أمريكا عبر تحطيم رقم قياسي في شراء الأسلحة

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. موجات جديدة للجائحة

تقارير أمريكية عن إصابة عشرات الأمراء بفيروس كورونا وإعلام آل سعود يلتزم الصمت

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

السعودية تُحْدث انقلاباً في قطر.. اشتباكٌ إعلاميّ بين البلدين

الخميس 14 رمضان 1441
 
 
 
 
 
السعودية تُحْدث انقلاباً في قطر.. اشتباكٌ إعلاميّ بين البلدين

مواضيع ذات صلة

الـ“mbc” السعودية تصنع من الجلاد ضحية.. وتنبؤات تثير رعب الكيان الصهيوني

بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- لايزال صراع الممالك في منطقة الخليج الفارسي مستمراً، صراع يصفه البعض بالـ"حرب الباردة" بين دول "مجلس التعاون الخليجي" وعلى وجه الخصوص بين مملكة آل سعود و مملكة آل ثاني، ويتمحور هذا الخلاف حول التنافس على النفوذ الإقليمي، وقد ازداد توتر العلاقات بين البلدين في بداية مايسمى "الربيع العربي" الذي خلق استماتة عند تلك الدول لإيجاد موطئ قدم لنشر نفوذها في العالم العربي، وبين هذا وذاك كانت أمريكا الحليف المشترك للدولتين معاً، و نأت بنفسها في الظاهر عن هذا الصراع  للحفاظ على مصالحها.

ومن الجدير بالذكر أنَّ نقطة الالتقاء القطرية-السعودية الوحيدة، كانت في الاتفاق على تدمير سوريا ومحاولة تفتيت نسيجها الاجتماعي، والسعي لتغيير نظامها السياسي من خلال الدعم المباشر و اللا متناهي للإرهابيين هناك، بما يتماشى مع مصالحهم الدموية، غير آبهين بما سيلحق بالبلاد وشعبها من دمار وقتل وتشريد.

حرب إعلاميّة

في أعقاب هذا الصراع يُظهر الإعلام السعودي والقطري حجم تشعب الخلاف بين الدولتين، خلافات متجزرة لم تكن وليدة اللحظة في كثير من القضايا، وقد ظهرت جلياً على السطح في السنوات الأخيرة، كان آخرها ما تداوله نشطاء وإعلاميون سعودييون من مقاطع فيديو عبر المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي، تُظهر دوي انفجارات وإطلاق أعيرة نارية في قطر، وتحديداً في منطقة الوكرة، تحت عنوان "محاولة انقلاب" على النظام القطري، فيما تداول ناشطون آخرون فيديوهات تُظهر تحركاً لمدرعات عسكرية نحو قصر الأمير، وذكرت تلك المواقع أنَّ الانقلاب يقوده "حمد بن جاسم" رئيس الوزراء و وزير الخارجية السابق.

وردت وزارة الخارجية القطرية، الاثنين المنصرم، على الأخبار المتعلقة بحدوث انقلاب في البلاد، نافيةً كل الشائعات والأنباء حول ذلك، واصفة تلك الأخبار بالـ"حشو الإعلامي".

من ناحية أخرى، تشن ترسانة الإعلام القطري هجوماً حاداً على السعودية، بمختلف التغطيات الإخبارية و الوثائقية، وتأخذ مهاجمة السعودية حيزاً كبيراً من تلك البرامج، ولا يكف المحللون والباحثون الذين يظهرون على إعلام الدوحة عن كيل الاتهامات لآل سعود، حملة تقودها شبكة الجزيرة القطرية التي تمثل الواجهة الإعلامية للنظام القطري كما يقول محللون، ويصفها آخرون بأداة قطر لتصفية الحسابات، ضد ترسانة السعودية الإعلامية والتي تمثل قناة العربية تحديداً، السلاح الأقوى فيها.

آمال المصالحة

لا يمكن أن يمر حدث دون أن يستغله الإعلام السعودي والقطري لمحاربة بعضهم البعض، وتشهد هذه الأيام هجوماً إعلامياً يبدو أنه قد وصل إلى ذروته، مما يدلل على انهيار آمال المصالحة القطرية-السعودية التي تحدث عنها بعض المسؤولين من كلى البلدين أواخر العام الماضي، فقطر بالنسبة للسعودية هي داعم للإرهاب وهي "الابن الضال" للخليج، بحسب ماذكرت " قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في وقت سابق، كما أصبح برنامج "تويتر" منبراً للأمراء السعوديين وبعض الكتاب المعروفين لمهاجمة قطر، في المقابل أعلنت قناة الجزيرة القطرية عن فلم وثائقي جديد بعنوان "ما خفي أعظم" والذي سيتحدث عن ملف "الحرم المكي" والذي يعد أحد الملفات الحساسة بالنسبة لآل سعود.

وعلى هذا الأساس؛ لا يمكن أن نشهد انفراجاً في الأزمة المتشعبة بين حكومتي البلدين، رغم كل ماقيل عن حدوث بعض الاتصالات غير المباشرة، إلا أنه لم تتخذ أي خطوة من كلا من البلدين في سبيل المصالحة بشكل عملي، بعد اندلاع الأزمة، عام 2017، لذلك من المبكر جداً الحديث عن أي تقدم في إصلاح العلاقات السعودية-القطرية، بل العكس ربما تشهد الأيام القادمة تطوراً أكبر للأزمة بينهما.

إذن؛ هجوم إعلامي متبادل بين الدولتين الجارتين، لن يفعل شيئاً سوى زيادة حدة التوترات وتعميق الخلافات وتأزيم الأوضاع أكثر فأكثر، في ظل إعلام مسيس بشدة، يتلون مع السياسات الحكومية المتناقضة للبلدين، ويثير علامات استفهام كثيرة حول نوعية الخطاب المتحيز الذي يقدم للمخاطب العربي، فيجعل منه ضحية في شباك إعلامية بعيدة عن المهنية، بعد الشمس عن الأرض.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

انقلاب في قطر السعودية العلاقات السعودية القطرية الجزيرة العربية

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء