نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 13 رمضان 1441

إخترنا لكم

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود لن نستغرب إذا علمنا أنّ أكثر من يقف بوجه هذا المشروع هم عقلاء بني صهيون، فهم يعلمون جيّدًا تداعيات هذا المشروع على كيانهم المُصطنع، بعكس أحزاب اليمين المُتطرف كالليكود وشاس، وهما حزبان شعبويان يُحاولان اللعب على مشاعر العامة لكسب النقاط الانتخاب.

خلفيات حظر "حزب الله" في ألمانيا الوقت- في نهاية الأسبوع الماضي أقدمت ألمانيا على فعل صادم ومفاجئ، حيث قامت بحظر "حزب الله" اللبناني على أراضيها وصنفته على انه منظمة ارهابية، وداهمت الشرطة الألمانية الاتحادية مراكز تابعة للحزب بحسب قولها واعتقلت أشخاصا كانوا ...

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟ أثارت تصريحات الرئيس الجزائري "عبد المجيد تبون" الجدل، بعد إعلان بلاده رفض الاستدانة من صندوق النقد الدولي، رغم ماتعاني منه الجزائر من أزمة مالية، ناجمة عن انهيار أسعار النفط العالمية وأزمة فيروس كورونا المستجد وما تبعه من إجراءات احترازية

كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق أن الهزائم التي تلقاها تنظيم داعش الإرهابي في العراق وسوريا كان لها وقع سئ جدا على الولايات المتحدة، حيث كان التنظيم يمثل الأداة التنفيذية لمؤامرات واشنطن المتعددة في المنطقة

البيت الأمريكي ينقسم؛ مواجهات عنيفة بين المعارضين والمؤيدين للحجر الصحي في الولايات المتحدة الوقت- أدى ارتفاع عدد الموتى بسبب فيروس "كورونا" والكساد الاقتصادي الكبير الذي حدث في الولايات المتحدة إلى وقوع مواجهات عنيفة بين أنصار الحجر الصحي والمعارضين له في جميع أنحاء المدن الأمريكية.

أخبار

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا

الوقت-باتت المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بفيروس كورونا المستجد،

الرئيس الكوبي: العقوبات الأحادية تحد من القدرة على مواجهة كورونا الوقت-طالب الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، بإلغاء العقوبات الأحادية الجانب التي يفرضها الغرب على

رئيسة البعثة اللبنانية تدعم مطلب واشنطن بشأن "اليونيفيل"! الوقت-أفادت مصادر أن رئيسة بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، تتحرك لدعم

ظريف: القرار 2231 جزء من الاتفاق النووي الذي انتهكته أميركا الوقت-قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن الاتفاق النووي جزء من القرار 2231 لمجلس الأمن الدولي

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية الوقت-قال حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو إن الفيروس الذي ضرب بلاده أوروبي

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات الوقت-قال الرئيس الفلسطينيّ محمود عباس إن السلطة ستكون في

هذا ما كشفه الرئيس الفنزويلي حول توقيف إرهابيين الوقت-قال الرئيس الفنزويليّ نيكولاس مادورو أنه تمّ توقيف ثلاثة عشر إرهابياً

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حلب الشرقي الوقت-أفاد مراسل الميادين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد الوقت-أفادت وسائل إعلامية عراقية بان الحشد الشعبي أحبط هجوماً

مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين الوقت-قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية

روحاني من قمة دول عدم الإنحياز: الإجراءات الأميركية عرقلت خططنا لمكافحة كورونا الوقت-بدأت القمة الإفتراضية الـ18 للدول الأعضاء في حركة دول عدم الإنحياز أعمالها،

الأسد: ماضون في إجراءات الوقاية وسنجد خطة لتخفيض الأسعار الوقت-اجتمع الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الإثنين بالمجموعة الحكومية المعنية بمواجهة جائحة كورونا

السيد نصر الله: لا نقبل تسليم رقابنا إلى صندوق النقد.. وامنحوا الحكومة الفرصة الوقت-استنكر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في كلمة متلفزة اليوم الاثنين، قيام السلطات الألمانية

ترامب: سنستأنف أنشطة البلاد بطريقة حذرة الوقت-أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه سيكون لدى

مجدداً اتهاماته للصين.. بومبيو:. كورونا ليس من صنع البشر الوقت-جدد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يوم أمس الأحد المزاعم بمسؤولية الصين عن

فنزويلا تحبط عملية تسلل جديدة من كولومبيا الوقت-أعلن وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول إحباط عملية تسلل لمرتزقة إلى البلاد

"الصحة العالمية": كورونا سيبقى خطراً كبيراً الوقت-أكد مدير برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أن بعض أجزاء العالم بدأت الخروج

احتجاجات ليلية غاضبة تنديداً بانقطاع الكهرباء في عدن الوقت-شهدت أحياء متفرقة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إمارتياً والقوات

الحشد الشعبي يصد هجومين لداعش في السعيدات جنوب بغداد الوقت-تصدّت ألوية من الحشد الشعبي في العراق لهجومين لداعش في منطقة

عصيان جديد لمعتقلي "داعش" لدى "قسد" في سجن الثانوية الصناعية بمدينة الحسكة الوقت-بدأ عناصر تنظيم "داعش" المعتقلين لدى "قسد" عصياناً جديداً، داخل سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

هذا ما كشفه الرئيس الفنزويلي حول توقيف إرهابيين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حلب الشرقي

السعودية وخلفيات اخفاء عدد المصابين بـ"كورونا"

رئيسة البعثة اللبنانية تدعم مطلب واشنطن بشأن "اليونيفيل"!

عباس: إذا نفّذ الاحتلال خطط الضم سنكون في حلٍّ من جميع الاتفاقيات

كيف يتم قطع القلب النابض السعودي في وسط اليمن؟

الرئيس الجزائري يرفض أن تكون بلاده ضحية للاقتراض؛ الأسباب والدوافع؟

حاكم ولاية نيويورك: الفيروس الذي ضرب بلادنا أوروبي الهوية

كيف هزمت إيران كورونا والولايات المتحدة في وقت واحد؟

كشف سر التحركات الأمريكية الأخيرة في العراق

البيت الأمريكي ينقسم؛ مواجهات عنيفة بين المعارضين والمؤيدين للحجر الصحي في الولايات المتحدة

مشروع ضم الأغوار والمُستوطنات على طاولة الكنيست؛ التداعیات و الردود

بريطانيا أول بلد أوروبي يتجاوز عتبة 30 ألف وفاة بكورونا

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

الحشد الشعبي يحبط هجوماً لداعش في جرف الصخر جنوب بغداد

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب

"أنصار الله" تدين قرار ألمانيا بتصنيف "حزب الله منظمة إرهابية"

المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على قيادة اللواء الأول في سقطرى

روسيا تهدّد أميركا بـ"ضربة نووية"

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا

ترامب هدّد بن سلمان: خفضوا إنتاج النفط أو نسحب جنودنا من أراضيكم!

"الحشد الشعبي" يعلن مقتل 7 عناصر من "داعش" في محافظة صلاح الدين

ارتفاع عدد الوفيات في أميركا وتحذير من إعادة فتح نيويورك

بحرية الحرس الثوري: لا مكان للاجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها

مواجهات في طرابلس...إحراق نقطة للجيش اللبناني وإصابة عسكريين

اعتداء جديد لداعش على ديالى يسفر عن استشهاد 3 عراقيين

"نيويورك تايمز": عادت المصانع الصينية.. لكن المستهلكين لم يعودوا بعد

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

شمخاني: "داعش" لم يصل إلى أوروبا بفضل المقاومة

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟

يوم الأسير الفلسطيني في ظل انتشار "كورونا"

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

"أصحاب الكهف" يستهدف رتلاً للجيش الأميركي في العراق

آخر تطورات الميدانية في ليبيا.. أنقرة توجّه ضربة موجعة للتحالف السعودي الإماراتي المصري

الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. التشكيلة الوزارية قريباً إلى النور

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. موجات جديدة للجائحة

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

الفشل التركي في إدلب وانتقام جرثومي يلوح في الأفق

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

الأربعاء 13 رمضان 1441
 
 
 
 
 
نتنياهو يتلاعب بالقضاء.. ومصير حكومته مؤجل لما بعد الكورونا

مواضيع ذات صلة

هذا هو شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

حكومة نتنياهو على صفيحٍ ساخن.. فهل ينهي الجوع هذه الحكومة؟

أزمة كورونا العالمية وطمع نتنياهو بجثة صفقة قرن

بعد قراره ضم مستوطنات الضفة.. نتنياهو يواجه غضب الشارع الإسرائيلي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- منذ تسلمه رئاسة وزراء الكيان الإسرائيلي لم يكن بنيامين نتنياهو يتخيّل أنّ تُضاف أسئلةٌ أخرى إلى الأسئلة التي تدور حول شرعية وجوده في هذا المكان، فجميع الأسئلة التي كانت تُطرح تتعلق بأهلية نتنياهو لشغر منصب رئاسة الوزراء، وكانت تلك الأسئلة تتعلق بجانبين مهمين (سياسيًا وقياديًا)، ولكن طُرح هذا الأسبوع سؤلًا ربما أكثر تأريقًا لنتنياهو ويتعلق بشرعيته القانونية لمنصب رئاسة الوزراء، لتبدأ المحكمة العليا في الكيان الإسرائيلي وفي لجنة موسعة ضمّت 11 قاضيًا، مُناقشة الالتماسات التي المُقدمة لإثبات أن بنيامين نتنياهو، المتهم بارتكاب عدّة جرائم تمسُّ النزاهة، لا يمكنه تشكيل الحكومة الجديدة، بعد اتفاقه مع بيني غانتس لتشكيل حكومة ائتلافية.

تسييس القضاء

جاهدًا يُحاول نتنياهو تمرير تشكيل هذه الحكومة برئاسته، الأمر الذي قد يصطدم بشرعيته لشغر هذا المنصب، ولحلِّ هذه المُعضلة يُحاول نتنياهو إخراج المحكمة من إطارها القانوني في سبيل إقرارها ببقائه في منصبه، غير أنّ المحكمة وقُضاتها يحاولان إبقاء أنفسهم داخل الإطار القضائي والابتعاد عن الإطار السياسي والجو السياسي القائم هذه الأيام في الكيان الإسرائيلي.

البعض من مؤيدي نتنياهو يؤكدون أنّ سُلطات المحكمة محصورة فقط بشرعيّة تشكيل الحكومة ورئاسة نتنياهو لها، فالسلطة التشريعية وحسب قولهم واضحة للغاية في هذا الأمر، ويرون أنّه من حق المحكمة إنهاء ولاية نتنياهو إذا أُدين بأيٍّ من القضايا المرفوعة ضدّه.

لكن وعلى الجانب الآخر؛ وخلال جلسة المحكمة تظاهر عدد من الناشطين، في محاولةٍ لثني المحكمة عن الانجرار وراء ألاعيب نتنياهو، حيث قاد تلك التظاهرات حركة "حكومة الجودة"، وهي أحد الذين قدّموا التماسات للمحكمة الدستورية العليا وحركة "إذا أردت" التي تُعارض وصول نتنياهو لقيادة الحكومة.

أكثر من ذلك بدا تدخل نتنياهو واضحًا في المحكمة وقراراتها بعد تصريح النائب العام في الكيان وتأكيده بعدم وجود أي عائق قانوني أمام عضو الكنيست المُتهم بعدّة جرائم من أن يقبل تفويضًا لتشكيل الحكومة، مُستندًا في ذلك على نتائج الانتخابات التي يجب وحسب رأيه تحقيق إرادة الناخب، مُتناسيًا وهو نائب عام أنّ الخطاب الشعبوي لا ينفع داخل أروقة المحاكم، وهو مُناسبٌ فقط لتأجيج العامة.

محاولات ضغط

على النقيض من مؤيدي نتنياهو، يتخوّف قسم كبير من مواطنو الكيان الإسرائيلي من أنّه من المُستبعد أنّ تُقرر المحكمة التدخل وإنهاء ولاية نتنياهو بسبب التهم الموجّه ضدّه، كون القضاء لم يبتّ بها حتى هذه اللحظة، خصوصًا بعد تأجيل جلسات مُحاكمته بسبب انتشار فايروس كورونا داخل الكيان.

وبناءً عليه؛ يبدو أنّ الالتماسات التي قُدِّمت للمحكمة ليست سوى فعل احتجاجي أراده به مُقدّموه إحداث نوع من التأثير على الرأي العام بهدف حث السلطة التشريعية داخل الكيان الإسرائيلي على سن قوانين تمنع تولي المُتهمون رئاسة الحكومة أو حتى مناصب الوزراء أو رئاسة البلديات، ومن ناحية أخرى مُطالبين بعد الخلط بين السياسية والقانون، وهو الأمر الذي أصبح خطيرًا للغاية ومدمّرًا، حسب قول مُقدمو الالتماسات، بعد التصريحات الاستفزازية التي أطلقتها نائبة رئيس القضاة "حنان ميلتزر" حيث قالت إنّ وجود لائحة اتهام بحق أيِّ كان لا يمنعه من الترشح وتولي رئاسة الوزراء، الأمر الذي يشي بأنّ نتنياهو قد تمكّن من شراء هيئة المحكمة، ولم يعد يخشى شيء فيها.

حكومة على صفيحٍ ساخن

تُناقش المحكمة الدستورية العليا وبالإضافة لأهلية نتنياهو لقيادة الحكومة، أمرًا آخر، ليس أقل وطأةً من الأول، فمسألة تشكيل حكومة ائتلافية وتناوب نتنياهو وبيني غانتس على رئاستها باتت هي الأخرى محلّ جدل ونقاش داخل المحكمة، وهو الأمر الذي يخشاه نتنياهو، خصوصًا أنّه تمكّن من تشكيل هذه الحكومة بعد ثلاث انتخابات لم يستطع أحدٌ خلالها تشكيل الحكومة. 

في النهاية؛ يتخوّف الكثير من مواطني الكيان من لعبة سياسيّة يقوم بها نتنياهو من شأنها إبعاد يد القضاء عنه، من خلال التدخل بعمل اللجنة القضائية، خصوصًا إذا علمنا أنّ أحد أبرز نقاط الخلاف مع بيني غانتس كانت تعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا، ليتم الاتفاق بعدها على تشكيل الحكومة الائتلافية، الأمر الذي يشي بأنّ أمرًا ما حدث في محكمة الكيان سهّل تشكيل الحكومة، ومن هنا يُمكن استنتاج أنّ نتنياهو قد أحكم سيطرته على المحكمة الدستورية العليا، وبات لا يخشى أحدًا فيها، ولكن يبقى قلقه واضحًا من الأحكام التي سيُصدرها القضاء ضدّه نتنياهو في قضايا الفساد والرشوة المرفوعة ضدّه، وعندها لن يكون بمقدوره تشكيل الحكومة، خصوصًا إذا علمنا أنّ نتنياهو لن يتمكن من الخروج سالمًا من القضايا الثلاث المرفوعة ضدّه.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

المحكمة العليا في إسرائيل حكومة ائتلافية نتنياهو القضاء الإسرائيلي

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء