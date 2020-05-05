ما هي أسباب وأهداف المطالبات بإنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية

الوقت- بعد انتهاء خلافة داعش المعلنة ذاتياً ، مر المشهد السياسي العراقي بتغيرات عميقة في طريقة رؤيا التيارات السياسية والمطالبة لايجاد اتجاه جديد ، حيث ان مطالب تشكيل حكومة تكنوقراطية من قبل بعض الفصائل السياسية ، والاحتجاجات واسعة النطاق في المدن العراقية المختلفة ، وخلاف التيارات السياسية على انتخاب رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة بعد عادل عبد المهدي ، كلها نماذج عن هذه العملية.

وبالإضافة إلى الحكومة المركزية ، فقد شهدنا تغييرا في العلاقات ونوع ترتيب القوات وحتى مراجعة لنظام الحكم في حدود إقليم كردستان ، وفي أحدث التطورات على الساحة السياسية لإقليم كردستان ، هناك دليل على أن الأحزاب والتيارات السياسية في إقليم السليمانية تريد تغيير نظام الحكم في إقليم كردستان وتريد إنشاء منطقة حكم ذاتي في محافظتي السليمانية وحلبجة.

وقال عضو الاتحاد الوطني الكردستاني في العراق "غياث السورجي" لوكالة أنباء السومرية إن أعضاء مجلس محافظة السليمانية في شمال العراق طلبوا من حكومة إقليم كردستان إدارة محافظتي السليمانية وحلبجة ذاتياً ، وفي الواقع ، إن سياسيي الاتحاد الوطني الكردستاني وغوران والاتحاد الإسلامي وأحزاب أخرى غير الحزب الديمقراطي الكردستاني ، بأغلبية أعضائهم ، على استعداد لإرسال رسائل إلى حكومة كردستان العراق للاعراب عن رغبتهم في إقامة حكم ذاتي في السليمانية وحلبجة.

ويمكن اعتبار هذا الطلب نقطة تحول تاريخية في الحكم والنظام السياسي لإقليم كردستان في السنوات التي تلت 2003 ، لأنه إذا ما تم تحقق هذا السيناريو في منطقة السليمانية ، فإن وجود إقليم كردستان وحتى النظام الفيدرالي في العراق بعد عام 2003 سيتم تدميره عملياً والسؤال الآن هو لماذا تقدمت الأطراف في إقليم كردستان ، من عدا الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي ، بمثل هذا الطلب؟ قبل معالجة هذا السؤال ، من الضروري توفير خلفية عن هذه القضية.

عودة نظام الادارتين

لا يمكن تقييم طلب حكومة إقليم كردستان بإنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية وحلبجة في الحال وبدون نظرة تاريخية على الامر. في منتصف التسعينيات ، وبعد اعلان انشاء حكم ذاتي في إقليم كردستان العراق في عام 1991 بدعم من قوات التحالف الدولي ، تولى كلاً من حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي بقيادة مسعود بارزاني، زمام أمور الحكم ، وبعد مضي وقت قصير ، نشأ مستوى كبير من التوتر بين الجانبين بشأن الإدارة المستقلة ، وفي النهاية في عام 1994 ، اندلعت حرب أهلية في شمال العراق بين الجانبين.

وعلى الرغم من انتهاء الحرب بين الطرفين في عام 1996 ، تم إنشاء نظام الادارتين في منطقة الحكم الذاتي في شمال العراق ، وبين عامي 1996 و 2003 ، أي حتى سقوط نظام صدام حسين في بغداد ، أصبحت منطقة الحكم الذاتي في كردستان العراق منطقتين مستقلتين باللونين الأخضر والأصفر ، المنطقة الخضراء ، تشمل محافظة السليمانية والمناطق المجاورة ، وخاصة مدينة حلبجة ، والتي كان يحكمها حزب الاتحاد الوطني ، والمنطقة الصفراء ، بما في ذلك محافظتي أربيل ودهوك ، يحكمها الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي.

النقطة المهمة هي أن نظام الإدارتين لا يقتصر على نظام الحكم فقط ، ولكن نظام الشقين امتد الى عقول ونفوس المواطنين الأكراد العراقيين ، مثل نظام الإدارتين ، وأصبحوا قسمين رئيسيين ، مما يعني أن مواطني المنطقة الخضراء يكرهون الحزب الديمقراطي ومواطنو المنطقة الصفراء يكرهون حزب الاتحاد الوطني ، وفي السنوات التي تلت عام 2003 ، على الرغم من تشكيل حكومة موحدة والاتفاق بين طالبان وبارزاني لإنشاء نظام حكم اتحادي بموجب الدستور العراقي ، لا يزال ركام النظام القائم على إدارتين يسيطر على المناخ القائم حديثًا في شمال العراق.

في الوضع الحالي ، يبدو أنه تم اعادة نفس التقسيم الفكري والعقلي بين أهل المنطقتين الحكوميتين ، وتريد الأطراف الموجودة في السليمانية إنشاء منطقة حكم ذاتي في منطقة السليمانية ، على الرغم من مرور حوالي 17 عامًا على اعلان الحكم على إقليم كردستان ، والسؤال هو ، لماذا يتم طرح هذا الطلب الآن؟

لماذا منطقة حكم ذاتي في السليمانية؟

فيما يتعلق بأسباب وأهداف أحزاب إقليم كردستان لتغيير نظام الحكم في إقليم كردستان وخلق منطقة حكم ذاتي في السليمانية ، يمكننا أن نذكر عدة أسباب رئيسية ، أهمها:

1 - تعتقد حكومة إقليم كردستان أن الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي استحوذ على حصة كبيرة من الإيرادات في جميع السنوات منذ عام 2003 من خلال التحكم في الميزانية وعائدات النفط ، واستخدمها لتعزيز وجود عائلة البرزاني وكسب أصوات الشعب.

2- يعتقد أحزاب منطقة السليمانية أنه تم التلاعب والاحتيال في حصة الميزانية المرسلة إلى منطقة السليمانية ، تم تنفيذ التلاعب والاحتيال ، مما دفع الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي إلى تنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق في محافظتي أربيل ودهوك والعكس في منطقة السليمانية.

3. إضافة إلى ذلك ، تشعر الأطراف في منطقة السليمانية بالقلق من الخلافات بين الحزب الديمقراطي والبرزانيون مع بغداد ، وتعتبر قرار الحكومة المركزية بقطع التمويل عنها تطرفًا من الحزب ، لذلك ، فإنهم يسعون لإيجاد طريقة للانخراط مع بغداد كطريق لإرسال الرواتب من خلال ايجاد الحكم الذاتي.

4 - والسبب الآخر لمطلب الحكم الذاتي في منطقة السليمانية هو القلق المتزايد من الديكتاتورية والقوة المتزايدة للحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي في المنطقة ، وقد تجلى ذلك في محاولة الحزب الديمقراطي المكثفة للفوز بالرئاسة العراقية بعد فؤاد معصوم عام 2018 ، بينما تولى الاتحاد الوطني ومنطقة السليمانية المنصب الذي انتخبها الأكراد بموجب اتفاق غير رسمي عام 2003.

وبشكل عام ، بالنظر إلى كل هذه التفسيرات ، يمكن القول أن طلب إنشاء منطقة حكم ذاتي في السليمانية هو نوع من العودة إلى نظام الإدارتين والذي يحتاج إلى تغيير القوانين الداخلية للاقليم ، كما أن تحقيق هذا السيناريو يمكن أن يهدد بشكل أساسي وجود حكومة إقليم كردستان.