الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي على ريف حلب الشرقي

الوقت-أفاد مراسل الميادين بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدوان إسرائيلي على مركز البحوث في السفيرة بريف حلب الشرقي.

وفي التفاصيل، كشف مصدر عسكري لـ"سانا" أن طيران معادي قادم من شمال شرق أثريا استهدف بصواريخه بعض المستودعات العسكرية في منطقة السفيرة، قائلاً إن "وسائط دفاعنا الجوي تصدت للصواريخ المعادية ويتم التدقيق في الخسائر التي خلفها العدوان".

وفي وقت سابق، استُشهد ثلاثة مدنيين وجرح 4 بينهم طفل من جرّاء سقوط شظايا من صواريخ الاعتداء الإسرائيليِّ في بلدتي العادلية والحجيرة بريف دمشق.

وأعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن تصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في محيط العاصمة دمشق.