مستشار ترامب: تفشي كورونا كشف عن اعتماد البلاد على الصين

الوقت-قال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتزم إصدار أوامر تنفيذية لمعالجة النقص في المنتجات الطبية، وتصنيع مكونات الطاقة في الولايات المتحدة.

وأبلغ مستشار ترامب لشؤون التجارة بيتر نافارو قناة "فوكس نيوز" أن أمراً تنفيذياً سيُلزم قريباً الوكالات الاتحادية بشراء المنتجات الطبية المصنعة في الولايات المتحدة، قائلاً إن "تفشي فيروس كورونا المستجد كشف عن اعتماد البلاد على الصين".

وأضاف نافارو أن "شبكة الكهرباء في الولايات المتحدة تواجه خطراً أمنياً لأن المكونات تأتي من الخارج، وهناك حاجة إلى أمر تنفيذي لمعالجة هذه المسألة".

وعلى الرغم من أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز توقعات ترامب، إلا أن الأخير قال إنه سيكون لدى بلاده لقاح ضده بحلول نهاية العام الحالي، وأنه سيستأنف أنشطة البلاد بطريقة حذرة.

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال اليوم إن كورونا ليس من صنع البشر وأن بكين لديها تاريخاًً في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".

وكان بومبيو قد عبّر عن إصراره بأن وباء كورونا انطلق من معامل في ووهان الصينية، كما أعرب عن استيائه من إرسال كوبا وفودها الطبية للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا. كذلك انتقد قطر وجنوب أفريقيا لقبولهما المساعدة من كوبا، معتبراً أن هافانا "تستغل الجائحة"، وفق تعبيره.