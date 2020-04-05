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تقارير

هذا هو شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

الإثنين 11 رمضان 1441
 
 
 
 
 
هذا هو شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد
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الوقت - بعد مضي عام ونصف ، منذ نوفمبر 2018 حتى أبريل 2020 ، تمكن الكيان الصهيوني من التوصل إلى اتفاق حول تشكيل حكومة جديدة مع الائتلاف الناشئ بين بنيامين نتنياهو وبني غانتس ، وبصرف النظر عن خصائص وتناقضات هذه الحكومة ، ماذا ستكون نتائج هذه الحكومة بالنسبة للكيان الصهيوني ، وهي قضية تحتاج إلى مزيد من الوقت للإجابة عنها ، ولكن نقطة الاختلاف الأولى التي ظهرت في هذه الحكومة والتي اتفق عليها من قبل الجانبين ، كانت مسألة صفقة قرن.

وضع صفقة القرن في ظل كورونا

إن ما يسمى بـ "صفقة القرن" ، والتي تدعي حل القضية الفلسطينية في إدارة ترامب وفي الواقع هي لبلع فلسطين وتسليمها للصهاينة ، في حالة ركود ، حيث أعلن آفي بيركوفيتش ، وهو يهودي جاء بعد أن كان زميله جيسون غرينبلات ، مسؤولاً عن قضية صفقة القرن التي أجرتها إدارة ترامب في أوائل أبريل أنه ينتظر أيضًا أن تهدأ أزمة فيروس كورونا لاستئناف قضية "صفقة القرن" ، ويبدو أن تصريح بيركوفيتش هو وجهة نظره فقط ، حيث يبدو ان الصهاينة لا يؤمنون بذلك.

محاولة الصهاينة الإسراع في تنفيذ صفقة القرن في ظل انتشار كورونا

قام الصهاينة بالعديد من المحاولات لتسريع تنفيذ صفقة القرن خلال فترة انتشار فيروس كورونا ، ومن ناحية ، قام الموساد ، الذي قدم مساعدة لنتنياهو خلال هذه الفترة عن طريق تهريب وسرقة الإمدادات الطبية ، وقام بشراء أولى شحنات الأقنعة من دولة عربية ، وقد أثار مسؤولو الكيان الصهيوني هذه المسألة ، ولكن لم يتم الإعلان عن اسم البلد العربي الذي تم شراء اللوازم الصحية منه ، وقد أخذت هذه القضية منحى تطبيع العلاقات ، ومن المؤكد أن الصهاينة سيكشفون عنها بالكامل في المستقبل القريب ، وفي غضون ذلك ، ترغب بعض الدول المقربة من الصهاينة في تطبيع العلاقات مع إسرائيل وتقريبها من الذهن العام في مجتمعاتهم باستخدام شهر رمضان المبارك والمسلسلات التي تبث خلال هذا الشهر.

شرط نتنياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد

كانت الخطوة التالية بعدما اتفق بيني غانتس مع نتنياهو على تشكيل ائتلاف من أجل تشكيل حكومة طوارئ ، هي الاختلاف على نقطة مهمة بينهما ألا وهي صفقة القرن ، أظهر غانتس ، الذي دعا إلى استمرار المحادثات مع الفلسطينيين ، بادرة ديمقراطية للتفاوض ، حيث فاجأ تصريحه المفاجئ الجميع مرة أخرى ، وأعلن عن موافقته على تنفيذ ضم الضفة الغربية ، وهي الجزء التنفيذي الأكثر أهمية من "صفقة القرن".

الخلاف بين غانتس ونتنياهو حول ضم الضفة الغربية

بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين غانتس ونتنياهو ، أعلن في وسائل الإعلام أن الخلافات بين الجانبين كانت حول قضيتين ، أولاً ، وقت الضم ، حيث دعا غانتس إلى تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الضم ، وبدء الالحاق بعد ستة أشهر من تشكيل اللجنة ، لكن نتنياهو كان يريد أن يتم الضم ابتداءً من زمن تشكيل اللجنة وان يتم تنفيذ الالحاق بالكامل خلال شهرين من الآن ، وكانت نقطة الخلاف الثانية حول مسار الضم حيث أن غانتس أراد ضم الضفة الغربية ابتداءً من غربها ومن مجمعات المستوطنات الكبرى ، هكذا وصولاً إلى وادي الأردن. لكن نتنياهو يريد البدء في الانضمام من شرق الضفة الغربية ، وغور نهر الأردن إلى الغرب ، وفي نهاية المطاف المستوطنات الصهيونية الكبيرة مثل E1 و Atsion.

وفي الواقع ، قامت وسائل إعلام الكيان الصهيوني بتجميل الأخبار بطريقة تظهر أن الجانبين لم يكن لديهما أي اختلافات من حيث المبدأ واختلفا فقط في أساليبهما وتوقيت تنفيذ الصفقة ، لكن حقيقة الأمر كانت أن غانتس تحدث من قبل عن معارضته "لصفقة القرن" ونفى تماما مسألة الحاق الضفة الغربية ، وهذا ما تؤكده الاتفاقات التي أبرمها مع القائمة العربية للكنيست قبل الاتفاق مع نتنياهو ، حيث عرضت القائمة العربية للكنيست قضية ضم الضفة الغربية والقدس وغيرها من المبادئ الفلسطينية كخط أحمر.

خوف نتنياهو من خسارة فرصة تسمى ترامب

لماذا لا يزال نتنياهو في هذا الوقت ، على الرغم من الأزمة العالمية التي تسمى كورونا والأزمات الأمنية والاقتصادية والمأزق في السياسات الداخلية للكيان الصهيوني ، يؤكد على تنفيذ خطة الحاق الضفة الغربية فهذا أمر غريب بعض الشيء ، ومع ذلك ، فإن فحص جذور هذا الخوف إلى حد ما يبرر أسباب نتنياهو لهذا التسرع.

دونالد ترامب هو الرئيس الأمريكي الوحيد الذي يتخذ مثل هذه القرارات بناءً على صناع القرار في اللوبي اليهودي والصهيوني ، وعلى الرغم من كل الدعم الكامل الذي قدمه الرؤساء الأمريكيون للاحتلال الإسرائيلي لفلسطين منذ أكثر من سبعة عقود ، لم يطيع أي منهم الأوامر الصهيونية بشكل كامل ولم يكونوا على استعداد لتجاهل الفلسطينيين كلياً وتسليم فلسطين للصهاينة ، لذلك فمن وجهة نظر نتنياهو ، فان ترامب هو فرصة قد لا تتكرر.

النقطة المهمة التي يتطلع اليها نتنياهو هي موقف ترامب في الولايات المتحدة الامريكية ، فالأزمات التي خلقها ترامب للولايات المتحدة والوضع غير المواتي الذي يواجهه في أزمة كورونا الحالية تجعل من المرجح أكثر فأكثر أن إعادة انتخابه في الولاية الثانية تضعف كثيراً ، لذا فقد قاد هذا الامر نتنياهو واليمين المتطرف إلى بذل جهد أكبر لتسريع عملية الحاق الضفة الغربية مستغلين وجود ترامب على رأس السلطة ، واعترافه بذلك رسمياً.

الخلاصة

ضم الضفة الغربية ، وهو جزء مما يسمى بصفقة القرن ، هو أولوية بالنسبة للكيان الصهيوني ، والسبب الرئيسي لذلك هو وجود فرصة تسمى ترامب ، على رأس السلطة في الولايات المتحدة الامريكية والتي قد لا تتكرر ، حيث يتابع الصهاينة هذه القضية في وقت اجتاحت فيه أزمة كورونا العالم ، كما تم اغراء المعارضين لهذه الإجراءات بكل الطرق الممكنة للموافقة على الالحاق وتسريع عملية التنفيذ قدر الإمكان خشية من ضياع هذه الفرصة ، كل هذه الإجراءات المتسرعة من الصهاينة ، على الرغم من أنه يمكن اعتبارها تصميمًا هادفًا من ناحية ، ولكن من وجهة نظر مختلفة فهي نوع من الخوف من مستقبل الكيان الصهيوني ، حيث ان اكتساب محور المقاومة في المنطقة قوة أكبر يبث رعباً حقيقياً في قلب الصهاينة.

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