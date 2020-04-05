ترامب: سنستأنف أنشطة البلاد بطريقة حذرة

الوقت-أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اعتقاده أنه سيكون لدى الولايات المتحدة لقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية العام الحالي.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحذّر كثيرون من خبراء الصحة، بمن فيهم الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، من أن تطوير لقاح يحتاج إلى فترة تتراوح ما بين عام و18 شهراً.

وخلال مؤتمر افتراضي عبّر ترامب عن رغبته في استئناف أنشطة البلاد قريباً، ولكن بطريقة حذرة.

وأشار الرئيس الأميركي إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في أيلول/ سبتمبر المقبل حتى مع الاعتراف بإمكانية عودة ظهور المرض، مبديًا في الوقت نفسه تفاؤلاً حيال الآفاق الاقتصادية.

وألقى مجدداً باللوم في تفشي الوباء على الصين، حيث يعتقد أن المرض قد نشأ.

كما قال ترامب إنه يعتقد الآن أن ما يصل إلى 100 ألف أميركي قد يلقون حتفهم في جائحة فيروس كورونا بعد أن تجاوز عدد الوفيات تقديراته السابقة.

وكان ترامب قال يوم الجمعة إنه يأمل أن يموت أقل من 100 ألف أميركي، وفي وقت سابق من الأسبوع تحدث عن وفاة 60 ألفاً إلى 70 ألفاً.

وسجلّت السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية 1,188,122 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، وبلغ عدد الوفيات 68,598.

وتحرك نحو نصف الولايات الآن لرفع جزئي على الأقل لعمليات العزل العام بعدما بدأ عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في الانخفاض.