فنزويلا تحبط عملية تسلل جديدة من كولومبيا

الوقت-أعلن وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول إحباط عملية تسلل لمرتزقة إلى البلاد قرب كراكاس عبر قتل بعضهم والقبض على آخرين.

ريفيرول كشف أن قوارب المرتزقة كانت آتية من كولومبيا لارتكاب أعمال إرهابية في فنزويلا واغتيال مسؤولين حكوميين وإحداث فوضى ومحاولة انقلاب.

وأشار وزير الداخلية إلى مصادرة أسلحة خلال العملية، مضيفاً أنها يمكن أن تشمل نقاط هجوم أخرى.

ومؤخراً،أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن إعطاء الأوامر لجاهزية القوات المسلحة البوليفارية للقتال من أجل سلام فنزويلا، رداً على قرار الولايات المتحدة بإرسال سفن إلى البحر الكاريبيّ.

وأكّد مادورو أن الجماعات التي تم تمويلها من قبل الولايات المتحدة وكولومبيا تستغل ظروف الوباء لمحاولة تنفيذ انقلاب، قائلاً "وأنا شخصياً كقائد أعلى للقوات المسلحة مسؤول عن سلام فنزويلا ومستعد للقتال عند الضرورة".