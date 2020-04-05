احتجاجات ليلية غاضبة تنديداً بانقطاع الكهرباء في عدن

الوقت-شهدت أحياء متفرقة في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي المدعوم إمارتياً والقوات السعودية جنوب اليمن، مساء أمس الأحد، احتجاجات ليلية غاضبة تنديداً بانقطاع الكهرباء.

وأقدم المحتجون في مدينة عدن على قطع بعض الشوارع وأضرموا المحتجون النيران في إطارات تالفة ومنعوا حركة المرور مطالبين بتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه.

وسجلّت مدينة عدن 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بينها 4 حالات وفاة إذا ما أضفنا إليها مدينة تعز الخاضعة لسيطرة حكومة الرئيس هادي.

بالتوازي، حذرّت منظمة الصحة العالمية من أن مرض كورونا سيشكّل تهديداً كبيراً للشعب اليمني والنظام الصحي المتعثر إذا لم يتم تحديد حالات الإصابة وعلاجها وعزلها وتتبُّع مُخالِطيها على النحو السليم حتى وإن كانت حالة واحدة.

وأضافت المنظمة أنها طرحت العديد من السيناريوهات المُسندة بالبيّنات على السلطات المحلية في اليمن لكي تتضح لها الصورة الكاملة عن احتمالية تأثير هذا الفيروس على 16 مليون رجل وامرأة وطفل، أي ما يزيد عن 50% من السكان.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في في بيان له يوم أمس الأول باستمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ تعرّض مدينة عدن للفيضانات في 21 نيسان/أبريل، حيث تضررت ملاجئ النازحين والتي يعيش فيها نحو 4،800 شخص في عدن وأبين وتعز ولحج جنوب اليمن.