الحشد الشعبي يصد هجومين لداعش في السعيدات جنوب بغداد

الوقت-تصدّت ألوية من الحشد الشعبي في العراق لهجومين لداعش في منطقة السعيدات بجرف الصخر جنوبي العاصمة بغداد.

ووقعت اشتباكات في منطقة الإصلاح بأطراف جلولاء بين مقاتلي الحشد الشعبي وداعش.

وأفادت مصادر عراقية بصدّ الحشد هجوماً إرهابياً عنيفاً قرب ناحية السجلة في قضاء الدجيل جنوب صلاح الدين.

وكان الحشد قد أعلن مقتل أربعة عناصر من داعش شرق تكريت، كما صد عدة هجمات في محافظة صلاح الدين وعلى حواجز أمنية في في ديالى.

وكانت وسائل اعلامية عراقية قد أفادت بشنّ داعش هجوماً على إحدى نقاط السرية الأولى في فوج مغاوير فرقة المشاة الخامسة، في قرية عين ليلى قرب "دلي عباس" بمحافظة ديالى، وقد نتج عن هذا التعرض جرح مقاتل.

وفي وقت سابق، أحبط لواء 21 في قوات الحشد الشعبي هجوماً لتنظيم "داعش" على قرية العيث، شرق صلاح الدين.

ويوم السبت الماضي طلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ملاحقة فلول تنظيم داعش في ثلاث محافظات عراقية.