تبادل إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين

الوقت-أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشماليّة أطلقت الأحد طلقات ناريّة عدّة باتّجاه الجنوب في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة، ما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الردّ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في الجيش الكوري الجنوبي في بيان، إنّ "موقعاً للحرس الكوري الجنوبي أصيب بطلقات عدّة من الشمال"، مشيرة إلى أنه "لم ترد أنباء عن وقوع خسائر في الجانب الجنوبي".

وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي "رد بجولتين من إطلاق النار وتحذير وفقاً لكتيبنا"، لافتة إلى أنها "تتواصل مع الشمال عبر الخط العسكري الساخن لتحديد سبب الحادثة".

يأتي هذا التبادل غير المعتاد لإطلاق النار بين الطرفين، غداة ظهور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون علناً للمرة الأولى بعد ثلاثة أسابيع من الغياب، وسط تكهنات عدة حول صحته.

ولا تزال الكوريتان عملياً في حالة حرب منذ أن توقفت الحرب الكورية بهدنة عام 1953.

وكان الرئيس الكوري الجنوبي وكيم اتفقا على تخفيف التوتر العسكري على الحدود بين الكوريتين خلال قمتهما في بيونغ يانغ في أيلول/سبتمبر 2018.