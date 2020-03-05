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  الأحد 10 رمضان 1441

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أخبار

الداخلية المصرية: مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد شمال سيناء

الأحد 10 رمضان 1441
 
 
 
 
 
الداخلية المصرية: مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد شمال سيناء

الداخلية المصرية: مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد شمال سيناء

الوقت-أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة الليلة الماضية.

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الوقت-أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة الليلة الماضية.

الداخلية المصرية قالت إن عناصر الأمن عثروا مع الإرهابيين على أسلحة آلية وعبوات معدة للتفجير إضافة إلى حزامين ناسفين.

وبحسب البيان فإن "معلومات وردت لقطاع الأمن الوطني مفادها اتخاذ عناصر إرهابية من منطقة بئر العبد وكراً لاختبائهم وتنفيذ سلسلة عمليات إرهابية لاستهداف قوات الأمن والقوات المسلحة.. وعقب تقنين الإجراءات داهمت قوات مكافحة الإرهاب الوكر، وحال وصول القوات، بادرت العناصر الإرهابية إطلاق الأعيرة النارية وتبادلت قوات الأمن النيران معهم، وأسفر ذلك عن مقتل العناصر الإرهابية الـ 18، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لتولي التحقيقات".

ويأتي ذلك بعد يومين من اعتداء في المنطقة نفسها تبناه داعش.

وقال متحدث عسكري في الجيش المصري حينها إن 10 من أفراد الجيش المصري بينهم ضابط سقطوا بين قتيل وجريح جراء انفجار عبوة ناسفة بإحدى المركبات المدرعة جنوبي مدينة بئر العبد في شمال سيناء.

من جهته، غرّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قائلاً " نالت يد الغدر اليوم من أبنائنا الأبطال جنوب مدينة بئر العبد، فقوى الشر لا تزال تحاول خطف هذا الوطن. صامدون بقوة وإيمان، وقادرون أن نحطم آمال تلك النفوس الخبيثة الغادرة".

يذكر أن الجيش المصري يخوض صراعاً مع مسلحين قتلوا مئات من رجال الجيش والشرطة في شمال سيناء، كما نفذوا هجمات أخرى في عدة أماكن بالبلاد.

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داعش مصر سيناء الجيش المصري

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