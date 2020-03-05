ارتفاع عدد الوفيات في أميركا وتحذير من إعادة فتح نيويورك

الوقت-سجلّت الولايات المتحدة أكثر من 1450 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من ستة وستين ألفاً.

ووفق جامعة جونز هوبكنز فلقد سجلت أكثر من مليون ومئتي ألف إصابة بكوفيد19 في البلاد وستة وستون ألفا ومئتان وأربع وعشرون 66224 وفاة، بزيادة قدرها اثنان في المئة مقارنة بحصيلة يوم الجمعة.

وفي هذا الإطار حذّر حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو من مطالب سابقة لأوانها بإعادة فتح الولاية بوجود 900 حالة تدخل المستشفيات في ولاية نيويورك يومياً.

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية فلقد تم رصد نحو ثلاثة ملايين وأربعمئة ألف إصابة بالفيروس في مئة وخمس وتسعين دولة ومنطقة، فيما تعافى من المرض أكثر من مليون إنسان حول العالم.