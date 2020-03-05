أزمة كورونا العالمية وطمع نتنياهو بجثة صفقة قرن

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأحد 10 رمضان 1441

إخترنا لكم

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني الوقت- بالنظر إلى التطورات الحالية في لبنان، يمكن ملاحظة أن قرار ألمانيا ضد حزب الله والترحيب السريع من الولايات المتحدة والسعودية والکيان الصهيوني بهذا القرار، لا يمكن أن يكون صدفةً أو غير مخطط له بأي حال من الأحوال...

مُطالبات دوليّة بإطلاق سراحهم.. نظام آل خليفة يُعامل المعتقلين السياسيين كأسرى حرب الوقت- لم تبقَ دولة في هذا العالم (تحترم نفسها) إلّا وقامت من التخفيف قيودها على السجون اتقاءً لخطر فايروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، غير أنّ بعض الدول أبت على سُجنائها أن يبقوا بعيدين عن خطر الإصابة بهذا الفايروس، بل الأدهى من ذلك أن بعض الدول في الأصل سُجنائها لم يرتكبوا أيّ مُخالفة تُذكر، فكلُّ ذنبهم أنّهم عارضوا أنظمة الحكم "سلميًّا"، وهذه التهمة في الأنظمة البالية تفوق على جرائم القتل والمخدرات، بل إنها تتفوق على الكفر والردّة...

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات الوقت- رغم انها تدعي الديمقراطية والشفافية، إلا أنها دأبت خلال السنوات الأخيرة إلى تعمد اخفاء عدد قتلاها في الشرق الاوسط، لأسباب كثيرة لها علاقة بسمعتها ومكانتها ووهم عظمتها وموقف الداخل الامريكي في حال علم بالأعداد الحقيقية للقتلى والاقتصاد ....

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب الوقت -عقب وضع القمر الصناعي "نور" في مدار الأرض كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تم إجراء العديد من التحليلات والآراء المختلفة في مراكز الدراسات والفكر الغربية والإقليمية لتقييم هذا الإجراء وتأثيراته على النظام الإقليمي والعالمي ، والتي بدورها أخذت بعين الاعتبار قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية والفضائية بشكل مختلف.

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة الوقت- لم تتوقف تركيا عن دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا طيلة سنوات الأزمة السورية، اذ كانت تبحث أنقرة عن مطامع دائمة في سوريا تخولها البقاء هناك وقضم حصة كبيرة من داخل حدود جارتها، ولكن مع مرور سنوات الأزمة بدأت الاحلام ...

أخبار

تبادل إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين

تبادل إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين

الوقت-أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشماليّة أطلقت الأحد طلقات ناريّة عدّة باتّجاه الجنوب في

الداخلية المصرية: مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد شمال سيناء الوقت-أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة الليلة الماضية.

معلومات عن طرد فصيل "جيش أحرار الشرقية" من جرابلس الوقت-أفادت مصادر من مدينة جرابلس السورية بأن الشرطة العسكرية والفرقة التاسعة المدعومتان

اعتداء جديد لداعش على ديالى يسفر عن استشهاد 3 عراقيين الوقت-استشهد ثلاثة عناصر من مركز شرطة زاغنية بناحية العبارة في محافظة ديالى برصاص مسلحي تنظيم

ارتفاع عدد الوفيات في أميركا وتحذير من إعادة فتح نيويورك الوقت-سجلّت الولايات المتحدة أكثر من 1450 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي

إيران تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ شهرين الوقت-شهدت إيران اليوم "تراجعاً واضحاً" في عدد الإصابات الجديدة بـ"كوفيد-19"

"عمّال اليمن": أكثر من 6200 عامل يمني استشهدوا خلال الحرب الوقت-وثّق "الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن" استشهاد 6229 عاملاً وجرح حوالى 10698 عاملاً

الحشد الشعبي: "داعش" دخل من سوريا إلى العراق بتسهيل أميركي الوقت-قال مدير إعلام "الحشد الشعبي" العراقي مهند العقابي إن "تنظيم داعش شن هجوماً

فرنسا تتجه لفرض حجر صحي 14 يوماً على القادمين إليها الوقت-قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم السبت، إن "المسافرين إلى فرنسا بمن فيهم

اشتباكات بسقطرى اليمنية.. ووساطة لاحتواء الموقف الوقت-دارت اشتباكات بين قوات هادي المدعومة من السعودية ومليشيات مدعومة من الإمارات

شمخاني: "داعش" لم يصل إلى أوروبا بفضل المقاومة

التحالف السعودي يستهدف المنفذ الرئيسي لتدفق الغذاء والدواء لليمنيين الوقت-استهدفت طائرات التحالف السعودي مساء أمس الجمعة، مركز جمرك عفار في منطقة السوادية بمحافظة

العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش الوقت-ذكرت وسائل إعلامية عراقية أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يستعيدان السيطرة على ا

"موديز" تخفض تصنيف السعودية وتتوقع تبخر ثلث إيرادات الحكومة الوقت-قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، إن الصدمة الأخيرة الحادة لأسعار النفط

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم الوقت-أكد قائد القوّة البحريّة في حرس الثورة الإسلاميّة العميد علي رضا تنغسيري، أنّ الخليج "

الخارجية الفرنسية: خطة الحكومة اللبنانية الاقتصادية مهمة

إيران ودول عربية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله "منظمة إرهابية" الوقت-في أول موقف عراقي تعليقاً على القرار الألماني بحق حزب الله، استنكر النائب ا

دول أفريقيّة تستعد لرفع تدابير الحظر بسبب كورونا

تقرير أميركي: أفغانستان قد تواجه "كارثة صحية" بسبب كورونا الوقت-حذر تقرير رقابي أميركي قدّم إلى الكونغرس من أن أفغانستان، التي تعاني من ضعف نظام الرعاية

"الجنائية الدولية" تقر بحق فلسطين محاكمة إسرائيل.. وترحيب الوقت-أقرّت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، الخميس، بحق فلسطين

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

فرنسا تتجه لفرض حجر صحي 14 يوماً على القادمين إليها

الداخلية المصرية: مقتل 18 إرهابياً في مدينة بئر العبد شمال سيناء

کواليس الضغط الغربي المتزامن على حزب الله اللبناني

رامي مخلوف وقضية "التهرب الضريبي"

لماذا ادعاء الولايات المتحدة بشأن المشاركة في الاتفاق النووي غير مقبول؟

معلومات عن طرد فصيل "جيش أحرار الشرقية" من جرابلس

الحشد الشعبي: "داعش" دخل من سوريا إلى العراق بتسهيل أميركي

الحزب الديمقراطي والجمهوري يتحالفان ضد إيران؛ هل هي لعبة إنتخابية أم أنها حقد دفين؟

تبادل إطلاق نار على الحدود بين الكوريتين

قرارات الضم تضع الکیان الاسرائیلي بمأزق

فيروس "كورونا" يُغرق اليمن في أزمة جديدة؛ كيف سيواجه اليمنيين هذه الازمة الجديدة ؟

حكومة الوفاق ترفض إعلان وقف إطلاق النار وتشكك بمصداقية حفتر

تفاقم الفقر والجوع والانقسامات الطبقية في أعقاب سياسات ترامب في الولايات المتحدة

اعتداء جديد لداعش على ديالى يسفر عن استشهاد 3 عراقيين

إيران تسجل أدنى إصابات بكورونا منذ شهرين

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد.. ابن سلمان محاصر ومُتهم

ترامب هدّد بن سلمان: خفضوا إنتاج النفط أو نسحب جنودنا من أراضيكم!

مفتي الديار اليمنية: كل مواقف السعودية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

هيئة سعودية محلية: سيتم إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين

الجيش الصيني يعلن طرد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

مخطط لانقلاب عسكريّ في السودان و نظام البشير الغائب الحاضر

رداً على نبأ موت كيم.. صحيفة رسمية تنشر "نشاطات الزعيم الميت"

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

أكثر من ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة في أميركا وإجمالي الإصابات تناهز المليون

ما هي أهداف أمريكا من نشر الباتريوت في العراق؟

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟

وسط تفشي فيروس كورونا.. توقعات بهبوط الناتج المحلي البريطاني الإجمالي إلى 30%

"أصحاب الكهف" يستهدف رتلاً للجيش الأميركي في العراق

مجتهد: الأعداد الحقيقية للمصابين بفيروس كورونا في السعودية أكثر من المعلنة رسمياً

رسالة الحرس الثوري في مياه الخليج الفارسي .. ماذا يفعل الأسطول الأمريكي بالقرب من المياه الإيرانية؟

إحياء عيد الفصح بدون طقوس بسبب كورونا

آلاف اليمينيين يتظاهرون ضد أوامر ملازمة المنزل في ولاية واشنطن

في إطار مكافحة كورونا.. مجلس وزراء سوريا يعتمد بروتوكولاً علاجياً

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

الصين ترد على الاتهامات الغربية: هذا وقت العلم والتضامن ضد كورونا وليس التنمر

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

أزمة كورونا العالمية وطمع نتنياهو بجثة صفقة قرن

الأحد 10 رمضان 1441
 
 
 
 
 
أزمة كورونا العالمية وطمع نتنياهو بجثة صفقة قرن
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- في الأيام الأخيرة ، تكثفت جهود الكيان الصهيوني لتنفيذ أجزاء من ما يسمى صفقة القرن  من أجل الحاق المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية ومنطقة الغور الأردنية ، فبعد الإعلان عن تشكيل الحكومة الائتلافية مع بيني غانتس ، أعلن نتنياهو في الأول من يوليو / تموز بداية المحادثات مع الحكومة الجديدة لتوسيع الحكم الصهيوني على المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والضم الكامل لمنطقة الغور الأردنية ، حيث اتخذت النوايا الخبيثة للحكومة الائتلافية الجديدة في تل أبيب مع الضوء الأخضر الأمريكي الأخير طابع ونكهة أكثر جدية.

خلفية نتنياهو

قدم ترامب في عشية ذكرى المحرقة اليهودية "الهولوكوست" ، التي يدعيها الصهاينة في عام 2020 لعدة مرات صفقته الانتخابية مع نتنياهو ، ومن خلال كشف تفاصيل جديدة عن صفقة القرن ، أكد ترامب للمجتمع الدولي بأن الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني متورطان معاً في ضم المستوطنات اليهودية غير القانونية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن ، ومن ناحية أخرى ، فإن رد الفعل القوي من قبل المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ، والأهم من ذلك ، جميع المجموعات الفلسطينية على صفقة القرن ، دفع الكيان الصهيوني إلى متابعة تنفيذ أجزاء حساسة من صفقة القرن قبل أي اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين.

وفي هذا الصدد ، تعتمد أحد أوراق نتنياهو الرابحة على توسيع رقعة الأراضي المحتلة ، على الرغم من ان نتنياهو متهم بأنه المسؤول عن عدة قضايا فساد مالية ومن ناحية أخرى ، فان حياته السياسية في المنافسة مع الائتلاف الأزرق والأبيض تعتمد على أخذ تنازلات وامتيازات من الفلسطينيين وإرضاء الأحزاب المتطرفة في إسرائيل.

حيث اتخذ نتنياهو حتى الآن ثلاث خطوات مهمة بغية تحقيق هذا الهدف:

أولاً ، بعد أن أعلن ترامب عن التفاصيل الجديدة لصفقة القرن ، تم التصويت في الحكومة لإلحاق 30 في المائة من الضفة الغربية ، على الرغم من تأجيلها بسبب عدم التشاور مع المدعي العام وغموض مستقبل الحكومة في ذلك الوقت ، حيث ان نتنياهو قام باظهار نفسه على أنه الشخص الوحيد الذي يمكنه رسم الحدود الشرقية للكيان الصهيوني بين النخبة والرأي العام ، ومن ناحية أخرى ، جاءت ردة فعل بعض الاشخاص مثل السفير الأمريكي لدى إسرائيل ، ديفيد فريدمان ، بشكل إيجابي على مثل هذا الإجراء.

ثم شكل نتنياهو لجنة مشتركة بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل في أوائل أبريل لرسم "الحدود الجديدة" للضفة الغربية.

اما الخطوة الثالثة لنتنياهو فتتلخص في اقناع بيني غانتس للموافقة على الحاق المستوطنات ووادي نهر الأردن على الرغم من وجود معارضة كبيرة لاتفاق غانتس معه ، وكان ينبغي على نتنياهو أن يؤكد لصهر ترامب والعقل المدير ومصمم صفقة القرن "جاريد كوشنر" انه يقوم بتشكيل حكومة مستقرة قادرة على تنفيذ صفقة القرن ، لأنه وبعد انحلال البرلمان ثلاث مرات متتالية ، كانت هناك شكوك جدية في البيت الأبيض حول تنفيذ صفقة القرن.

استغلال أزمة كورونا العالمية

على الرغم من نوايا نتنياهو السابقة في توسيع الحدود الشرقية للكيان الصهيوني ، فقد ازدادت المعارضة داخل فلسطين ولبنان والمجتمع الدولي حيث ان 220 عضوًا بارزاً في الأجهزة الأمنية للكيان الصهيوني قاموا بالتحذير حول مخاطر ضم الأراضي الجديدة ، كما حذروا من معاهدات السلام مع مصر و الأردن ، وكرر الاتحاد الأوروبي معارضته لخطوة نتنياهو الجديدة. وقال مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن "موقف الاتحاد الأوروبي من وضع الأراضي المحتلة هو نفسه الذي كان عليه عام 1976 ، وان الاتحاد الأوروبي لا يعترف بهيمنة الكيان الصهيوني على الضفة الغربية".

واجه ترامب ، الذي كان يعلق آمالا كبيرة على النجاح في الانتخابات المقبلة ، فجأة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية ، حيث ان اجازاته ومكاسبه الاقتصادية المؤقتة التي حققها ذهبت مكب الرياح ، ولهذا السبب ، يحاول الكيان الصهيوني ونتنياهو تنفيذ صفقة القرن ، أو على الأقل تطبيق أجزاء منها لتوسيع رقعة الأراضي المحتلة قبل نهاية رئاسة ترامب ، حيث وصف نتنياهو في رسالة إلى المسيحيين الموالين للكيان الصهيوني في أوروبا يوم الأحد ، صفقة قرن الولايات المتحدة الامريكية بأنها وعد بالاعتراف بسيادة الكيان على مستوطنات الضفة الغربية ، واكد بالقول في هذا السياق "انا واثق من ان هذا الوعد سيتحقق ابتداءً من الان وحتى الشهرين المقبلين".

ومن ناحية أخرى ، ووفقاً لتقرير وسائل اعلام الكيان الصهيوني قال أحد المتحدثين باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء "إن واشنطن تريد من إسرائيل اجراء مفاوضات مع الفلسطينيين بشكل أكبر ضمن استعداد واشنطن للاعتراف بسيادة وإنفاذ القانون الإسرائيلي في أجزاء من الضفة الغربية" ، ووفقاً لتصريحات هذا المسؤول الامريكي قال "يأتي الاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية مع موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين والتوافق على المحاور المنصوص عليها في رؤية الرئيس ترامب أي (صفقة القرن)".

تحاول الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في لجنة الحدود وصفقة القرن المشتركة في ظل تفشي فيروس كورونا عالمياً واستغلال انشغال المجتمع العالمي في محاربة الفيروس واحتمال عدم قدرة جامعة الدول العربية على عقد اجتماعات حضورية.

ومن ناحية أخرى ، يوصي المركز الإسرائيلي لدراسات الأمن الداخلي أن ينتهز الكيان فرصة عدم الاستقرار الاقتصادي الناجم عن تفشي الوباء في الدول العربية ، لتطبيع علاقاته مع هذه الدول.

يسعى الكيان الصهيوني إلى استخدام أدوات اقتصادية مثل تصدير الغاز لقمع الاحتجاجات الأردنية المستقبلية وإرساء الحكم الذاتي من خلال ضم الضفة الغربية ووادي نهر الأردن ، في حين ان جميع المجموعات الفلسطينية قد ذكرت في السابق بأنها لن توافق على أي من بنود اتفاقية القرن المتعلقة بالمزايا الاقتصادية ، وفي هذا الصدد ، كان من المقرر أن يناقش وزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية يوم الخميس ، 30 أبريل ، سبل مواجهة خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية بناء على طلب عاجل من المسؤولين الفلسطينيين في مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس.

ورغم أن بايدن قال إنه لن ينقل السفارة الأمريكية من القدس المحتلة من أجل الحصول على دعم اللوبي الصهيوني القوي ، إلا أنه أخبر الناشطين اليهود في الحزب الديمقراطي أنه "يعارض الإجراءات أحادية الجانب والتي تمنع إرساء السلام بين البلدين".

فقد ارتفعت فرص ترامب في خسارة الانتخابات عقب انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية ، لذلك قد يفقد ترامب صفقته الانتخابية مع نتنياهو ، وهو الامر الذي يتنافى تمامًا مع مناخ المساومة السياسية لترامب.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

صفقة قرن نتنياهو

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء