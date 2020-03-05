الحشد الشعبي: "داعش" دخل من سوريا إلى العراق بتسهيل أميركي

الوقت-قال مدير إعلام "الحشد الشعبي" العراقي مهند العقابي إن "تنظيم داعش شن هجوماً من 4 محاور وامتد حتى صباح اليوم في محافظة صلاح الدين".

وأضاف العقابي أن "بعض الآليات التي استخدمها داعش في الهجوم حديثة وقسم من الهجوم تم بالزوارق".

العقابي أشار إلى أن "أغلب المجاميع الإرهابية في العراق دخلت من سوريا بتسهيل أميركي"، معتبراً أنه "عندما نتحدث عن داعش في العراق فإنها مجاميع إرهابية مدعومة دولياً".

وأكد المسؤول في "الحشد" أن "القوات الأمنية العراقية تبلي بلاء حسناً في مواجهة داعش".

وكانت وسائل إعلامية عراقية قد أفادت فجر اليوم السبت، عن هجمات متفرقة لداعش في صلاح الدين وتكريت وسامراء وسقوط 9 شهداء في الهجوم على صلاح الدين.

وأعلنت القوات المسلحة العراقية أن "الحشد الشعبي" والقوات البرية والجوية ما زالوا يلاحقون فلول داعش في صلاح الدين.

كما أفادت مصادر ميدانية بإحباط هجوم لـ"داعش" على قوات الحشد الشعبي في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين، فيما استشهد على إثر الهجمات عدداً من عناصر الحشد الشعبي وجرح آخرين.