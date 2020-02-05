شمخاني: "داعش" لم يصل إلى أوروبا بفضل المقاومة

الوقت-قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، إن "تنظيم داعش لم يصل إلى أوروبا لأنه بقى عالقاً خلف أسوار المقاومة"، مضيفاً "لقد سقط القناع من وجه الحماة الاصليين للإرهاب".

وفي تغريدة رداً على القرار الألماني بحق حزب الله، أوضح شمخاني أن "بائعي أسلحة الدمار الشامل الكيماوية للرئيس العراقي السابق صدام حسين، أصبحوا مدافعين عن حقوق الانسان".

وتابع: "وخوفاً من أصدقائهم قتلة الاطفال أدرجوا حزب الله البطل في قائمة الارهاب".

ويوم أمس، استنكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي إجراء الحكومة الألمانية ضد حزب الله، مشيراً إلى أن هذا القرار يتماهى مع أهداف "إسرائيل" وأميركا.

ووسط ترحيب إسرائيلي، فرضت الحكومة الألمانية أمس الخميس "حظراً كاملاً" على أنشطة حزب الله، فيما لاقى القرار الألماني إدانة من دولٍ عربية عديدة.