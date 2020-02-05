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  السبت 9 رمضان 1441

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أخبار

العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش

السبت 9 رمضان 1441
 
 
 
 
 
العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش

العراق يستعيد السيطرة على الميدان بعد هجمات متفرقة لداعش

الوقت-ذكرت وسائل إعلامية عراقية أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يستعيدان السيطرة على ا

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الوقت-ذكرت وسائل إعلامية عراقية أن قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية يستعيدان السيطرة على الموقف في الميدان، ويعلنان انتهاء الهجوم. وباشرت مفارز القوات الأمنية بملاحقة المشتبه بهم وبعمليات التفتيش.

هذا وأفادت مصادر ميدانية عن إحباط هجوم لداعش على قوات الحشد الشعبي في منطقة تل الذهب جنوب محافظة صلاح الدين.  ولفت إلى أن 9 من بين الشهداء من عشيرتي البوعيسى والمخالبة.

كذلك، نفد داعش هجوماً هو الرابع في الدور شرق صلاح الدين والاشتباكات مستمرة مع الحشد الشعبي.

بالتزامن، استشهد 8 عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لداعش في منطقة مكيشيفة شمال سامراء. فيما تستمر المواجهات بين الحشد الشعبي وداعش في مكيشيفة وتل الذهب وناحية يثرب في صلاح الدين.

وذكرت مصادر أن الحشد الشعبي العراقي يتصدى لهجمات لداعش من محاور مختلفة تستهدف النقاط الأمنية في محيط سامراء

وذكرت المصادر أنه فيما الاشتباكات مستمرة في تل الذهب ومكيشيفة جنوب تكريت وصلت تعزيزات للحشد محاور الاشتباك. إضافة إلى وصول تعزيزات عسكرية من القوات العراقية والحشد الشعبي إلى محاور الاشتباك مع داعش في محيط سامراء.

كما وأكدت تقارير عراقية تنفيذ طائرات الجيش العراقي غارات على مواقع داعش في المكيشيفة جنوب مدينة تكريت.

وسبق وأحبطت القوات الأمنية العراقية منذ أسبوعين، هجوماً لداعش على قرى ضمن ناحية الرشاد في كركوك.

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كلمات مفتاحية :

الحشد الشعبي داعش صلاح الدين

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