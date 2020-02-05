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أخبار

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

السبت 9 رمضان 1441
 
 
 
 
 
العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج الفارسي وتتابع تحركاتهم

العميد تنغسيري: إيران تراقب الأميركيين في الخليج وتتابع تحركاتهم

الوقت-أكد قائد القوّة البحريّة في حرس الثورة الإسلاميّة العميد علي رضا تنغسيري، أنّ الخليج "

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الوقت-أكد قائد القوّة البحريّة في حرس الثورة الإسلاميّة العميد علي رضا تنغسيري، أنّ الخليج الفارسي"بيتنا ونحن لا نريد إشعال النار في بيتنا"، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ بلاده "لا تقبل بتفتيش زوارق الصيد الإيرانية من قبل الأميركيين أو تحليق مروحياتهم فوق منصاتها النفطيّة".

العميد تنغسيري وفي حوار له مع إذاعة طهران اليوم الجمعة، اعتبر أنّه لا يوجد حل في منطقة الخليج الفارسي "سوى خروج القوات الأميركيّة منها"، موضحاً أنّ أوّل مكان سيخرج الأميركيين منه هو العراق "وسيستمر خروجهم من باقي بلدان المنطقة أيضاً إن شاء الله".

وأشار تنغسيري إلى أنّ إيران تراقب الأميركيين المتواجدين في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان كـ"الصقر"، وتتابع كل تحركاتهم.

قائد القوّة البحريّة في حرس الثورة لفت إلى أن الأميركيين لا يراعون قوانين الملاحة، متساءلاً "لماذا يجب أن يروا أنفسهم محقين في إجراء مناورات وقتما يشاؤون؟".

يذكر أنّ الرئیس الإیراني حسن روحاني كان أكد من يومين، أن الخليج الفارسي هو أحد أهم الممرات المائيّة بالنسبة إلى إيران وهو مركز الطاقة"، مضيفاً: "على الأميركيين أن يعلموا أن هذا الخليج ليس خليج نيويورك أو واشنطن، وإيران تمكنت من الحفاظ على أمنه منذ آلاف السنين".

القوات المسلّحة الإيرانيّة بدورها هددت الولايات المتحدة مؤخراً، مشددةً على أنّ "أيّ عمل غير قانونيّ واستفزازيّ سيواجه بردٍ حاسم من إيران، وستشعرُ بنتائجه القوات الأميركيّة".

يأتي هذا التوتر، بعد أيام من إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنّه أصدر أمراً للقوّات البحريّة الأميركيّة بـ"تدمير أيّ زوارق إيرانية إذا تحرشت بسفن الولايات المتحدة في البحر"، وذلك بعد أن أعلن الجيش الأميركي في 16 نيسان/أبريل الحالي أنّ 11 زورقاً تابعاً للحرس الثوري الإيراني  نفذوا عمليات "اقتراب ومضايقة خطيرة" لسفن بحريته في الخليج الفارسي.

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