إيران ودول عربية تدين تصنيف ألمانيا لحزب الله "منظمة إرهابية"

الوقت-في أول موقف عراقي تعليقاً على القرار الألماني بحق حزب الله، استنكر النائب العراقي حسن سالم القرار الذي اتخذته الحكومة الألمانية "بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية".

وقال سالم إن "ألمانيا ركعت خاضعة ذليلة لأميركا و"إسرائيل" بوضعها حزب الله على لائحة الارهاب"، مستغرباً من تصرف الحكومة الألمانية التي تدعي نبذها ومحاربتها للإرهاب، بأن تتخذ مثل هذا القرار لمقاومة كانت ولا زالت تحارب الارهاب وقدمت الشهداء والجرحى، وهي من تتصدى اليوم لحماية بلدها من اعتداءات "إسرائيل".

وفي إيران، دان المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في إيران علي كدخدائي قرار ألمانيا، وقال إن "القرار يثبت استمرار توجه الحكومات الغربية بالدفاع عن الإرهاب الدولي".

وكانت الخارجية الإيرانية اعتبرت أن قرار ألمانيا بشأن حزب الله متهوّر.

أما في فلسطين، اعتبر الناطق باسم حماس حازم قاسم للميادين تصنيف الحكومة الألمانية لحزب الله "كمنظمة إرهابية"، "يمثل انحيازاً صارخاً لرواية الاحتلال الذي يمارس عدوانه وإرهابه المتواصل على شعوبنا العربية".

وأضاف أن "هذا التساوق مع رواية الاحتلال الصهيوني، تشجعه على مواصلة عدوانه وتمرده على كل القرارات والقوانين الدولية والأعراف الإنسانية.

قاسم اعتبر أن "الاحتلال وقيادته هم من يجب أن يُصنفوا كإرهابين ويُلاحقوا في المحافل الدولية، على ارتكابهم الجرائم والمجازر طوال أكثر من سبعين عاماً".

بدورها، أكدت لجان المقاومة في فلسطين أن القرار الألماني هو عدوان جديد على الأمة وانحياز للعدو.

من جهتها، دانت أيضاً حركة المجاهدين الفلسطينية القرار المنحاز لـ"إسرائيل"، معتبرة أنه "يتنكر لحق الشعوب في مقاومة الاحتلال".

ودعت إلى تضافر الجهود الصادقة في الأمة لتجاوز وتخطي التحديات والعقبات القائمة في طريق مقاومة الاحتلال الصهيوني الذي يعيث في الأرض فساداً.

ومن اليمن، دان وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله منظمة إرهابية، معتبراً أنه يستهدف حركات المقاومة.

ودعا برلين إلى مراجعة قرارها بشأن حزب الله الذي سيكون له تأثيرات سلبية في مكانة ألمانيا في المنطقة العربية.

كذلك، دان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية القرار الذي اتخذته ألمانيا بحق "حزب الله"، وأكدت وقوفها إلى "جانب حزب الله وحركات المقاومة الإسلامية"، معلنةً تضامنها الكامل معها.

وفي سوريا، دانت وزارة الخارجية السورية قرار الحكومة الألمانية اعتبار حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، مؤكدةً أن "هذا يجسد بشكل واضح رضوخها لإملاءات الصهيونية العالمية، وتبعيتها المذلة للسياسات الأميركية".