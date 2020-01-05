تحقيق في نيويورك بعد العثور على عشرات الجثث داخل شاحنات

الوقت-فتحت سلطات نيويورك تحقيقاً بشأن مؤسّسة لدفن الموتى في بروكلين، بعد عثور الشرطة على عشرات الجثث المتحلّلة مكدّسة في شاحنات.

وتمّ العثور على ما يصل إلى 60 جثة بحسب وسائل إعلام أميركية، في شاحنات أمام مؤسسة "أندرو كليكلي" لدفن الموتى الواقعة في شارع كبير في بروكلين.

وقال متحدّث باسم شرطة نيويورك، إنّ "عناصر الشرطة أُبلغوا بالأمر من خلال المارّة الذين اشتمّوا رائحة كريهة. وأدركت الشرطة حجم الكارثة لدى وصولها إلى المكان".

بدوره، قال مدير الخدمات الصحّية المسؤولة عن تنظيم هذه المؤسّسات في ولاية نيويورك، هوارد زوكر، "نُجري تحقيقاً بشأن مؤسّسة دفن الموتى هذه"، مشيراً إلى أن هذه المؤسّسة "لم تتعرض لأيّ شكاوى في الماضي".

من جهته، وصف رئيس بلديّة نيويورك، بيل دي بلاسيو، الوضع بأنّه "مروّع" و"غير مقبول على الإطلاق"، لافتاً إلى أن "مؤسّسات دفن الموتى هي شركات خاصّة، ويجب عليها معاملة الناس بكرامة". وأضاف "لا أعرف كيف أمكنها السماح بحصول أمر كهذا".

يذكر أن مدينة نيويورك هي المدينة الأكثر تأثّراً في العالم بفيروس كورونا، مع أكثر من 17 ألف حالة وفاة مؤكّدة أو محتملة.

وشهدت المدينة وجود شاحنات تبريد في جميع الأنحاء من أجل المساعدة على معالجة مسألة تكدّس الجثث.

وانتشر في نهاية شهر آذار/مارس الماضي فيديو مروع جرى تصويره قرب مشفى بروكلين، في منطقة فورت، يظهر تحميل جثث ضحايا فيروس كورونا على متن شاحنة تبريد، بواسطة رافعة شوكية.

ويمكن سماع رجل يتكلم خلال تصوير الفيديو، قائلاً: "هذا حقيقي. هذا مستشفى بروكلين. إنهم يضعون الجثث في شاحنات تبريد. هذه ليست مزحة. ما تشاهده قد يجعلك تأخذ الأمر على محمل الجد".