اليمن يسجل أول حالتي وفاة بفيروس كورونا

الوقت-سجلت السلطات الصحية في اليمن أول حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن وزير الصحة في حكومة هادي ناصر باعوم، مساء الأربعاء، بعد تأكيد خمس إصابات بالفيروس في محافظة عدن جنوب البلاد.

وبحسب باعوم فقد "أجري فحصاً للحالات مرتين وكانت ايجابية، وبالتالي في ظل هذا الوضع العالمي لا بد أن نعلن أنها حالات كورونا حتى يثبت العكس".

وقالت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا الحكومية في تغريدة على "تويتر" إنه تم تسجيل خمس إصابات مؤكدة بالفيروس في عدن.

وكان اليمن سجل في الأسابيع الماضية إصابة واحدة بالفيروس في محافظة حضرموت تماثلت للشفاء.

وفور الاعلان عن الإصابات، قرّر المجلس الانتقالي الجنوبي، فرض حظر تجول شامل لثلاثة أيام في عدن.

ويذكر أن منظمات إغاثية حذّرت سابقاً من أن وصول كورونا ينذر بكارثة بسبب القطاع الصحي المنهار بفعل سنوات الحرب.