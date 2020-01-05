اعتداء إسرائيلي على القنيطرة السورية والأضرار مادية

الوقت-أفادت وكالة "سانا" السورية عن اعتداءٍ شنته مروحيات العدو الاسرائيلي بعدة صواريخ من أجواء الجولان السوري المحتل على أهدافٍ في المنطقة الجنوبية.

ولفتت الوكالة إلى أن العدوان الاسرائيلي استهدف عدة مواقع في محافظة القنيطرة ،مشيرةً إلى أن "الأضرار مادية".

ومنذ أسبوع، تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لصواريخ معادية في محيط تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، وأسقط سلاح الدفاعات الجوية السورية عدداً من الصواريخ قبل وصولها إلى أهدافها.

وتعليقاً على الاعتداء الإسرائيلي، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن "الكيان الصهيوني يمارس مرة أخرى عربدته عبر قصفه للأراضي السورية".