"أنصار الله" تدين قرار ألمانيا بتصنيف "حزب الله منظمة إرهابية"

الوقت-دان المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" اليمنية القرار الذي اتخذته ألمانيا بحق "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية، معلناً رفضه له.

وقال المكتب السياسي للحركة في بيان اليوم الخميس، إن "القرار الألماني يعد تماهياً واضحاً مع الرغبة الأميركية والصهيونية وما يخدم مشروعهما الشيطاني التدميري".

وأكدت الحركة وقوفها إلى "جانب حزب الله وحركات المقاومة الإسلامية"، معلنةً تضامنها الكامل معها.

كما دعت الحركة "الشعوب العربية والإسلامية إلى رفض القرارات المتخذة بحق حزب الله وحركات المقاومة الإسلامية، وللاهتمام بقضية فلسطين والقدس كقضية أولى ومركزية".

وأعلنت برلين اليوم قرارها بحظر كل نشاطات حزب الله اللبناني في ألمانيا، وتصنيفه "منظمة إرهابية".

وقال الناطق باسم وزير الداخلية الألماني ستيف والتر: "تم اتخاذ تدابير الشرطة في العديد من الولايات في الوقت نفسه منذ ساعات الصباح الأولى".

ونفذت السلطات الألمانية مداهمات ضد "مشتبه بانتمائهم إلى حزب الله في البلاد"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن الداخلية الألمانية.

وكان البرلمان الألماني قد أقر في كانون الأول/ديسمبر الماضي اقتراحاً يحث حكومة المستشارة أنجيلا ميركل على حظر جميع أنشطة "حزب الله" اللبناني على الأراضي الألمانية، بسبب ما وصفه بـ"أنشطته الإرهابية"، وخصوصاً في سوريا، مطالباً الحكومة بالتخلي عن سياسة الفصل بين جناحي الحزب السياسي والعسكري.