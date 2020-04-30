المجلس الانتقالي الجنوبي يسيطر على قيادة اللواء الأول في سقطرى

الوقت-سيطرت قوات المجلس الانتقاليّ الجنوبيّ المدعوم إماراتياً على قيادة اللواء الأول مشاة بحريّ في جزيرة سقطرى اليمنية في المحيط الهنديّ.

وقالت مصادر محلية وعسكرية يمنية إنّ قوات الانتقاليّ نشرت دبابات ومدرعات وأقامت نقاط تفتيش في مداخل مدينة حديبو ومخارجها بمركز محافظة وجزيرة سقطرى تمهيدا للسيطرة على المجمّع الحكوميّ.

اللجنة اليمنية للتربية والثقافة والعلوم دانت ما تشهده جزيرة سقطرى من أحداث تمثّل تهديداً خطيراً لتراث الجزيرة الطبيعيّ والثقافيّ.

يُذكر أن المجلس المدعوم إمارتياً، أعلن قبل أيام، عن شروعه بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في البلاد، كما أعلن حالة الطوارئ في عدن والمحافظات الجنوبية، الأمر الذي أثار اعتراض "حكومة" هادي.

في السياق، أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن الإدارة الذاتية للـ"عاصمة المؤقتة" عدن وبعض المحافظات جنوب البلاد.

وأكد بيان صادر عن أعضاء المجلس، التزامهم بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه.

من جانبها رحبت "حكومة" هادي بالموقف الأممي، وقالت وزارة الخارجية في بيان، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من الرياض: "‏نرحب ببيان مجلس الأمن الصادر اليوم والذي أعرب عن القلق الشديد إزاء إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي ما أسماه "الإدارة الذاتية للجنوب".

وأكد التزام المجتمع الدولي القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه".