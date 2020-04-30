"الانتقالي الجنوبي" يعلن حظر تجوال شامل في عدن

الوقت-أعلن "المجلس الانتقالي الجنوبي" المدعوم إمارتياً اليوم الأربعاء، حظر تجوال شامل في عدن، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تفشي فيروس كورونا في المدينة.

وجاء ذلك، بعد أن أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ في "حكومة" هادي، عن تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس المستجد في عدن.

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أمس الثلاثاء، من أن يكون فيروس كورونا قد انتشر فعلاً في اليمن، دون أن تتمكن السلطات من اكتشافه.

وأقرّ "المجلس الانتقالي الجنوبي"، حظر تجوال شامل في عدن على مدار الساعة، بدءاً من منتصف ليل الأربعاء ولمدة 3 أيام، كما أعلن عن إغلاق مراكز التسوق الكبرى "المولات" لمدة أسبوعين باستثناء مراكز بيع المواد الغذائية والبقالات والخضار .

وأوعز بإغلاق المنافذ البرية في جميع محافظات الجنوب، مع السماح بدخول المواد الأساسية (المحروقات والسلع الغذائية)، إضافةً إلى إقفال المطاعم، والمساجد لمدة أسبوعين.

يُذكر أن المجلس المدعوم إمارتياً، أعلن قبل أيام، عن شروعه بالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية في البلاد، كما أعلن حالة الطوارئ في عدن والمحافظات الجنوبية، الأمر الذي أثار اعتراض "حكومة هادي".