بحرية الحرس الثوري: لا مكان للاجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها

الوقت- أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري بان لا مكان للأجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها.

وقال الادميرال تنكسيري في تصريح له اليوم الاربعاء لمناسبة اليوم الوطني للخليج الفارسي، لقد وجهنا رسالة الصداقة والسلام الى الدول الجارة المسلمة دوما وبإمكاننا ارساء الامن في الخليج الفارسي في ظل التعاون معا.

وأعرب عن الاسف لان قادة بعض الدول التابعين للأجنبي يريدون تواجد الاجانب في المنطقة واضاف، ان تواجد الاجانب في المنطقة ادى الى زعزعة الاستقرار فيها، ومنها وقوع عدة اصطدامات بحرية من ضمنها مدمرة اميركية مع ناقلة نفط يابانية وغواصة اميركية مع ناقلة نفط وإطلاق النار من مدمرة اميركية نحو زورق سياحي اماراتي ادى الى مصرع عدد من الافراد.

واوضح بانه لو وقع حادث ما لهذه السفن الحربية الاجنبية التي تستخدم الوقود النووي فان ذلك سيؤدي الى تدمير البيئة البحرية في الخليج الفارسي لفترة 11 عاما.

وتابع قائد بحرية الحرس الثوري، ان تواجد الاميركيين غير المشروع في المنطقة يمكن ان يعرّض امننا للخطر وبطبيعة الحال فاننا لا نسمح لاي سفينة حربية اجنبية بالتواجد في مياهنا الاقليمية.

واكد الادميرال تنكسيري في ختام تصريحه بالقول، لا مكان للاجانب في منطقتنا ويجب عليهم مغادرتها.