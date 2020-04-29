مفتي الديار اليمنية: كل مواقف السعودية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني

الوقت-قال مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إن "النظامين السعودي والصهيوني توأمان وهما ثمار سياسية بريطانيا".

وفي مقابلة له مع صحيفة "المسيرة" أكّد شرف الدين أن "كل مواقف السعودية التي هي بلسان عربي يدير الحرمين الشريفين، تصب في مصلحة وخدمة الكيان الصهيوني الغاصب، والاستعمار في الوطن العربي"، مضيفاً أن "السعودية وقفت مواقف متخاذلة لكل حركات المقاومة وها هي تصنف حركاتِ الجهاد الإسلامي وحركة حماس وكل محور المقاومة بأنهم إرهاب".

كما أوضح مفتي الديار اليمنية أن "الأنظمة العربية المطبعة مع العدو الإسرائيلي تريد اليوم أن تضلل الرأي العام وتستهدف عامة الشعب من خلال المسلسلات والأفلام".

كذلك شدد على أن "السعودية ودول الخليج تجاوزوا مرحلة التطبيع مع العدو الإسرائيلي وأصبحوا في مرحلة التحالف معه".

وتابع شرف الدين: "على الشعب اليمني أن يأخذ بأسباب الحيطة والحذر فيما يتعلق بجائحة كورونا والأخذ بالأسباب للحد من انتشار هذا الفيروس".

ويذكر أن في شهر شباط/فبراير الماضي، كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن حاخاماً يهودياً التقى بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز في الرياض.

وبحسب الصحيفة استضاف الملك سلمان، الحاخام المقيم في القدس المحتلة ديفيد روزن، في قصره الملكي في العاصمة السعودية مع وفد "الحوار بين الأديان"، حيث أمضى ثلاثة أيام في الرياض.

وفي الشهر نفسه، قام وفد كبير من مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى بزيارة السعودية، فيما يعتقد أنها أول رحلة لمجموعة أميركية-يهودية إلى المملكة منذ أوائل التسعينيات.

وذكر رئيس المؤتمر أن الزيارة "المثمرة للغاية" كانت "خطوة كبيرة إلى الأمام" من حيث العلاقات بين "إسرائيل" والرياض، على حد وصفه.