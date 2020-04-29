بيدرسون يحذر من 3 أخطار تهدد سوريا

الوقت-رحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بمسار التهدئة في شمال غرب سوريا وبالدوريات الروسية التركية المشتركة، لكنه أضاف أن "الهدوء السائد في هذه المنطقة من سوريا هو هشّ ويهدد بالانفجار".

وناشد بيدرسون كل الأطراف، "التعاون لمعالجة خطر الإرهاب في سوريا"، مضيفاً أن "خطر داعش يتعاظم عند الحدود الشرقية".

وحذر المبعوث الدولي من 3 أخطار تهدد سوريا: "تدهور القطاع الصحي بعد 9 سنوات من الصراع، وضعف قدرة المشافي على التصدي للجائحة"، وفداحة الأوضاع الاقتصادية في سوريا، ولا سيما بعد تطبيق إجراءات العزل لمنع وقوع إصابات بكورونا".

بيدرسون عبّر عن قلقه "من الحوادث والهجمات التي تتم في أكثر من منطقة ومن ضمنها الغارات الإسرائيلية والتفجير في عفرين".

ودعا بيدرسون إلى "تطبيق وقف إطلاق النار الشامل في سوريا"، مشيراً إلى أنه يجب "إطلاق سراح الموقوفين والأسرى في سوريا من كل جهة بهدف احتواء خطر انتشار فيروس كورونا".

ويأتي كلام بيدرسون، بعد يوم واحد من مطالبة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، بوضع حد نهائي وغير مشروط للإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، لا سيما في ظل انتشار فيروس كورونا.