رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من مخطط لوضع المتظاهرين بمواجهة الجيش

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الخميس 7 رمضان 1441

إخترنا لكم

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات الوقت- رغم انها تدعي الديمقراطية والشفافية، إلا أنها دأبت خلال السنوات الأخيرة إلى تعمد اخفاء عدد قتلاها في الشرق الاوسط، لأسباب كثيرة لها علاقة بسمعتها ومكانتها ووهم عظمتها وموقف الداخل الامريكي في حال علم بالأعداد الحقيقية للقتلى والاقتصاد ....

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب الوقت -عقب وضع القمر الصناعي "نور" في مدار الأرض كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تم إجراء العديد من التحليلات والآراء المختلفة في مراكز الدراسات والفكر الغربية والإقليمية لتقييم هذا الإجراء وتأثيراته على النظام الإقليمي والعالمي ، والتي بدورها أخذت بعين الاعتبار قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية والفضائية بشكل مختلف.

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة الوقت- لم تتوقف تركيا عن دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا طيلة سنوات الأزمة السورية، اذ كانت تبحث أنقرة عن مطامع دائمة في سوريا تخولها البقاء هناك وقضم حصة كبيرة من داخل حدود جارتها، ولكن مع مرور سنوات الأزمة بدأت الاحلام ...

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو الوقت- يعتقد مركز أبحاث بريطاني أن إيران ستشن قريبًا هجماتها الانتقامية على الولايات المتحدة الامريكية، وأن الاختبار الحقيقي للمقاومة الأمريكية في الشرق الأوسط قد بدأ...

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار الوقت- تعمل الولايات المتحدة الامريكية مجددا على تفعيل دور "داعش" في المنطقة، لاسيما في العراق، بجميع الوسائل الممكنة العسكرية، الاستخباراتية، الاعلامية وغيرها، ويأتي هذا التحرك الأمريكي في محاولة جديدة لاستعادة التواجد الأمريكي في العراق ...

أخبار

بحرية الحرس الثوري: لا مكان للاجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها

بحرية الحرس الثوري: لا مكان للاجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها

الوقت- أكد قائد القوة البحرية للحرس الثوري الادميرال علي رضا تنكسيري بان لا مكان للأجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها.

مفتي الديار اليمنية: كل مواقف السعودية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني الوقت-قال مفتي الديار اليمنية العلامة شمس الدين شرف الدين إن "النظامين

بيدرسون يحذر من 3 أخطار تهدد سوريا الوقت-رحّب مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، بمسار التهدئة في شمال غرب سوريا

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من مخطط لوضع المتظاهرين بمواجهة الجيش الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في مستهل جلسة الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح المالي

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. المجلس الوطني الصيني يعقد دورته الشهر المقبل الوقت-يعقد المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، دورته السنوية الثالثة في بكين يوم 22

حاكم مصرف لبنان للبنانيين: ودائعكم موجودة في المصارف الوقت-أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن إدارته "سلمت الدولة اللبنانية

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا الوقت-اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم من عتبة المليون منذ ظهور الفيروس في

الجيش الصيني يعلن طرد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي الوقت-أعلن الجيش الصيني أمس الثلاثاء، أن بحريته طردت مدمرة أميركية "اخترق

الجامعة العربية: الوضع في لبنان دقيق للغاية الوقت-أكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن الوضع في لبنان "دقيق للغاية ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه".

"نيويورك تايمز": عادت المصانع الصينية.. لكن المستهلكين لم يعودوا بعد الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الصين، عملاق التصنيع، تعود مجدداً إلى صناعة

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقّب قرار" المركزي الأميركي" الوقت-صعدت أسعار الذهب اليوم حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي الوقت-ردّت حكومة الوفاق الوطني الليبية على مواقف المشير خليفة حفتر بوصفها انقلاباً

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر الوقت-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث

ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي أنه يبحث فرض غراما

الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا الوقت-سجل البر الرئيسي الصيني 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أكثر من ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة في أميركا وإجمالي الإصابات تناهز المليون الوقت-ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة مساء الإثنين المليون، في حين

وزير الطاقة اللبناني: النتائج الاولية أثبتت وجود الغاز بكميات واعدة الوقت-أظهرت نتائج الحفر الأوّلية في البئر الاستكشافية في المياه الاقتصادية للبنان

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق الوقت-أفادت مصادر عراقية بدخول رتل أميركي مكوّن من عدة آليات من مدينة الشدادي بريف الحسكة

اجتماع طارىء للجامعة العربيّة لمناقشة ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة الوقت-أعلنت الجامعة العربية اليوم الإثنين، عقد اجتماع طارئ عبر الانترنت لوزراء الخارجية العرب

داعش يخطط لشن هجوم بين صلاح الدين والأنبار وديالى الوقت-أكدت مصادر عراقية أنّ معلومات الأجهزة الأمنية تتحدث عن "نشاط لتنظيم

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

"نيويورك تايمز": عادت المصانع الصينية.. لكن المستهلكين لم يعودوا بعد

وعود أمريكية وآمال سودانية؛ هل سيتم رفع أسم السودان من القائمة السوداء قريباً؟

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

حفتر يؤجج الصراع من جديد ويُنصّب نفسه حاكماً على الليبيين

الجيش الصيني يعلن طرد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من مخطط لوضع المتظاهرين بمواجهة الجيش

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقّب قرار" المركزي الأميركي"

بعد تأجيلها بسبب كورونا.. المجلس الوطني الصيني يعقد دورته الشهر المقبل

التجسس على الصواريخ الإيرانية؛ ماذا يعمل أسطول "باتان" الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟ + صور

بيدرسون يحذر من 3 أخطار تهدد سوريا

مفتي الديار اليمنية: كل مواقف السعودية تصب في مصلحة الكيان الصهيوني

بحرية الحرس الثوري: لا مكان للاجانب في منطقتنا وعليهم مغادرتها

حاكم مصرف لبنان للبنانيين: ودائعكم موجودة في المصارف

أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي في شمال غرب محافظة "مأرب"؛ هل هي بداية النهاية ؟

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

لماذا وجه المشاط رسالته إلى روسيا دوناً عن غيرها؟

جثث رمزية أمام برج ترامب.. واتهامات للرئيس بالكذب!

ماكرون: ترك جزء من أوروبا يسقط سيؤدي إلى سقوطها كلها

ليبيا والصراع المُر

"رويترز": الصين أرسلت أطباء إلى بيونغ يانغ لتقديم الاستشارة بشأن صحة كيم

الصين تعلن أنها ستقدم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية

"العشرين" تطلق مبادرة جديدة في إطار جهود مكافحة كورونا

غوايدو يصادر أموال الفنزويليين.. 5 آلاف دولار لكل عضو معارض و100 دولار للأطباء

إعلام إسرائيلي: إطلاق القمر الصناعي الإيراني رسالة تحدي لواشنطن

خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين

الحشد الشعبي العراقي يتصدى لتحركات داعش جنوب الموصل

ميرفي: إيران أقوى اليوم في الشرق الأوسط وأميركا أضعف من السابق

ما هي أهداف أمريكا من نشر الباتريوت في العراق؟

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

مفاجأة كبيرة للدفاعات السعودية في سماء الرياض.. الصواريخ اليمنية تدكّ عروش "آل سعود" الورقية + فيديو وصور

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

أزمة كورونا أظهرت وجه ترامب الحقيقي للشعب الأمريكي والعالم

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

هل كان "البنتاغون" ووكالات المخابرات الأمريكية على علم بظهور فيروس "كورونا" في دول العالم؟

أمريكا تستبدل الخليج الفارسي بجزر اليمن!.. الرسالة التي أرسلت من اليمن إلى ترامب

المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية

اليونان تفرض الحجر الصحي على مخيم للمهاجرين

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
أخبار

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من مخطط لوضع المتظاهرين بمواجهة الجيش

الأربعاء 6 رمضان 1441
 
 
 
 
 
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من مخطط لوضع المتظاهرين بمواجهة الجيش

رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من مخطط لوضع المتظاهرين بمواجهة الجيش

الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في مستهل جلسة الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح المالي

مواضيع ذات صلة

حاكم مصرف لبنان للبنانيين: ودائعكم موجودة في المصارف

الجامعة العربية: الوضع في لبنان دقيق للغاية

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-قال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، في مستهل جلسة الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح المالي، إن "انتفاضة الناس ضد الفساد والفاسدين الذين أوصلوا البلد إلى هذا الانهيار، هي انتفاضة طبيعية، لكن الشغب الذي يحصل، ومحاولة وضع الناس ضد الجيش اللبناني، هي مؤشرات على خطة خبيثة".

وأضاف دياب "هناك من يريد الفوضى لأنها تحميه ويستفيد منها، ولدينا تقارير كاملة عن الجهات التي تحرّض على الشغب"، مشيراً إلى وجود "تدمير ممنهج ومدروس للمؤسسات ومن يسعى الى الفتنة بين الجيش والناس".

وحذّر دياب أنه في حال استمرت الجهات بالتحريض، فـ"سنقول الأشياء بأسمائها، ونحن حريصون في الوقت الحاضر على معالجة الأزمات المالية والمعيشية والاجتماعية، لكن الذي يحصل يزيد من معاناة الناس. هناك من عنده رغبة أن يجوع الناس أكثر".

 

وأعلن رئيس الحكومة أن الأخيرة "ستستمر بدفع المساعدات عدة أشهر للعائلات المحتاجة في كل المناطق، وستوسّع دائرة المستفيدين، خصوصاً أن اللوائح صارت موجودة، وسيكون التوزيع أسرع وأسهل في المراحل المقبلة".

وكان دياب قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، بعد استقباله وفداً من جمعية المصارف برئاسة سليم صفير، أن "الخطة الإقتصادية والمالية للحكومة سوف تدرس من قبل مجلس الوزراء خلال هذا الاسبوع، وسيتم إطلاع جمعية المصارف عليها بعد إقرارها".

ودعا رئيس الحكومة اللبنانيين أمس الثلاثاء، إلى قطع الطريق على محاولات خطف ثورتهم لاستثمارها في السياسة، مؤكداً وجود محاولات سياسية لمنع فتح ملفات الفساد.

وشهدت بعض المناطق اللبنانيّة أمس الثلاثاء، تظاهرات وأعمال عنف، احتجاجاً ورفضاً للأوضاع المعيشية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ شهور.

في غضون ذلك، أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم الأربعاء، أن إدارته "سلمت الدولة اللبنانية كل الحسابات في مصرف لبنان".

وردّ سلامة على اتهام حكومة الرئيس حسان دياب له فيما يتعلق بحسابات مصرف لبنان وودائع المواطنين في المصارف، قائلاً، إنه "لحماية الاستقلالية هناك قواعد للإشراف على الحسابات".

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

لبنان تظاهرات شغب الجيش الللبناني دياب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء