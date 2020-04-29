بعد تأجيلها بسبب كورونا.. المجلس الوطني الصيني يعقد دورته الشهر المقبل

الوقت-يعقد المجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، دورته السنوية الثالثة في بكين يوم 22 أيار/مايو، بتأخير شهرين ونصف عن الموعد المقرر مسبقاً.

وذكر بيان صادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، أنه مع مراعاة العوامل المختلفة، فإن شروط عقد الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني باتت قائمة.

ويشارك في الدورة نحو 3 آلاف نائب، ومن المتوقَّع أن يعلن خلاله الرئيس الصيني شي جين بينغ، انتصار البلاد على فيروس كورونا، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان جميع النواب سيشاركون في الاجتماعات.

وسجّلت الصين القارية (من دون ماكاو وهونغ كونغ)، حيث ظهر الفيروس للمرة الأولى أواخر كانون الأول/ ديسمبر، إجمالي 82836 إصابة (ست إصابات جديدة بين الإثنين والثلاثاء) بينها 4633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فيما شفي 77555 شخص.

يذكر أن المجموعة الحكومية المشرفة على جهود مكافحة فيروس كورونا، غادرت إقليم هوباي الصيني وسط البلاد، ومدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين.