الجامعة العربية: الوضع في لبنان دقيق للغاية

الوقت-أكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن الوضع في لبنان "دقيق للغاية ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه".

ودعت الجامعة العربية الحكومة اللبنانية إلى الإسراع في اتخاذ خطوات عملية وسريعة للإصلاح الاقتصادي وتلبية مطالب اللبنانيين.

وشددت الجامعة بالقول إن "الأمل معقود على حكمة قيادة الجيش والأجهزة الأمنية في لبنان للتصرف بالمهنية والمسؤولية للحيلولة دون انزلاق البلد إلى المجهول".

وأعلنت الجامعة العربية أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً عبر الإنترنت، لبحث كيفية مواجهة خطط "إسرائيل" بشأن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وكان خبير أممي اقتصادي مطلّع مقيم في سويسرا عن كثب على تفاصيل الأوضاع الاقتصادية اللبنانية قد قال للميادين إن الأمور وصلت حالياً الى طريق مسدود، ولا حل لمنح اللبنانين فرصة لالتقاط الأنفاس، سوى بتدخّلٍ استثنائي وفوري للمجتمع الدولي وتحديداً الجهات الدائنة.

وشهدت مدينة طرابلس شمال لبنان يوم أمس الثلاثاء احتجاجات على الأوضاع المعيشية المتردية، تتطور إلى مواجهات بين محتجين وعناصر من الجيش اللبناني، وتسفر عن وفاة شاب وإصابة عسكريين.

وكانت الاحتجاجات قد تجددت ، في عدة مناطق لبنانية، وإحراق عددٍ من المصارف، وصداماتٌ مع الجيش اللبناني.