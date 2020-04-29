الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقّب قرار" المركزي الأميركي"

الوقت-صعدت أسعار الذهب اليوم حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف التدريجي لإجراءات العزل العام المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، فيما يترقب المستثمرون قراراً بشأن السياسات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) اليوم.

وبحلول الساعة 0539 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1711.31 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تراجعه لثلاث جلسات متتالية، وفقاً لـ"رويترز".

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1727.50 دولار للأوقية.

كما، تراجع مؤشر الدولار بفعل تباطؤ انتشار كورونا وتحركات إعادة الاقتصاد، ما عزّز شهية المخاطرة ورفع جاذبية الذهب المقوم بالعملة الأميركية للمستثمرين الذين يستخدمون عملات أخرى. لكن الحذر ظل مستمراً ترقباً لقرار المركزي الأميركي.

وخفّض المركزي الأميركي أسعار الفائدة واستأنف شراء سندات ودعم أسواق الائتمان. وقد يبدأ بيانه اليوم توضيح المدة التي يعتزم خلالها الإبقاء على سعر الفائدة بالقرب من الصفر.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 3 % إلى 1974.33 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.4 % إلى 775.18 دولار للأوقية، وارتفعت الفضة 0.1 % إلى 15.20 دولار للأوقية.