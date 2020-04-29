واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 6 رمضان 1441

إخترنا لكم

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب الوقت -عقب وضع القمر الصناعي "نور" في مدار الأرض كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تم إجراء العديد من التحليلات والآراء المختلفة في مراكز الدراسات والفكر الغربية والإقليمية لتقييم هذا الإجراء وتأثيراته على النظام الإقليمي والعالمي ، والتي بدورها أخذت بعين الاعتبار قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية والفضائية بشكل مختلف.

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة الوقت- لم تتوقف تركيا عن دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا طيلة سنوات الأزمة السورية، اذ كانت تبحث أنقرة عن مطامع دائمة في سوريا تخولها البقاء هناك وقضم حصة كبيرة من داخل حدود جارتها، ولكن مع مرور سنوات الأزمة بدأت الاحلام ...

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار الوقت- تعمل الولايات المتحدة الامريكية مجددا على تفعيل دور "داعش" في المنطقة، لاسيما في العراق، بجميع الوسائل الممكنة العسكرية، الاستخباراتية، الاعلامية وغيرها، ويأتي هذا التحرك الأمريكي في محاولة جديدة لاستعادة التواجد الأمريكي في العراق ...

غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟ منذ العدوان الذي شنّه آل سعود والإمارات على اليمن قبل خمس سنوات أطلق هذا التحالف العديد من الهُدن، ليتبيّن بعدها أنّ هذه الهُدن ما هي إلّا محاولة لالتقاط الأنفاس ومواصلة

أخبار

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي

الوقت-ردّت حكومة الوفاق الوطني الليبية على مواقف المشير خليفة حفتر بوصفها انقلاباً

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر الوقت-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث

ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي أنه يبحث فرض غراما

الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا الوقت-سجل البر الرئيسي الصيني 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أكثر من ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة في أميركا وإجمالي الإصابات تناهز المليون الوقت-ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة مساء الإثنين المليون، في حين

وزير الطاقة اللبناني: النتائج الاولية أثبتت وجود الغاز بكميات واعدة الوقت-أظهرت نتائج الحفر الأوّلية في البئر الاستكشافية في المياه الاقتصادية للبنان

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق الوقت-أفادت مصادر عراقية بدخول رتل أميركي مكوّن من عدة آليات من مدينة الشدادي بريف الحسكة

اجتماع طارىء للجامعة العربيّة لمناقشة ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة الوقت-أعلنت الجامعة العربية اليوم الإثنين، عقد اجتماع طارئ عبر الانترنت لوزراء الخارجية العرب

داعش يخطط لشن هجوم بين صلاح الدين والأنبار وديالى الوقت-أكدت مصادر عراقية أنّ معلومات الأجهزة الأمنية تتحدث عن "نشاط لتنظيم

اختفاء جنديين أميركيين في دير الزور شرق سوريا الوقت-أكدت مصادر كردية، اختفاء جنديين أميركيين أثناء تنقلهما بين حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشمالي

نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه واثق من ضم مناطق

هيئة سعودية محلية: سيتم إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين الوقت-أعلنت هيئة "حقوق الإنسان" السعودية المدعومة من الحكومة في بيان، نقلاً عن أمر ملكي

إيطاليا تعود للحياة الطبيعية تدريجياً بعد تراجع عدد الوفيات الوقت-انطلاقاً من الرابع من أيار/مايو، ستبدأ إيطاليا بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق، وفق

"التحالف" يدعو الانتقالي وحكومة هادي إلى العودة لاتفاق الرياض الوقت-أكد التحالف السعودي في بيان له، اليوم الإثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في عدن

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي على محيط دمشق الوقت-أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا، عن تصدي الدفاعات الجوية السوري

رداً على نبأ موت كيم.. صحيفة رسمية تنشر "نشاطات الزعيم الميت" الوقت-تباينت الأنباء والتصريحات بشأن وفاة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بعد غيابه عن حدث سنوي

حكومة هادي: إعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية انقلاب على مؤسسات الدولة الوقت-حمّلت حكومة عبد ربه منصور هادي، المنتهية ولايتها، المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته في أبو ظبي

البرهان رداً على علاقته بـ"إسرائيل": لا عداء لنا مع أحد الوقت-أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في إطار

ايران تطالب اليونيسكو بالسعي لالغاء الحظر الأميركي الوقت-دعت إيران منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)،

"العشرين" تطلق مبادرة جديدة في إطار جهود مكافحة كورونا الوقت-طرحت مجموعة العشرين اليوم الأحد، مبادرة دوليّة لتسريع

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

حفتر يؤجج الصراع من جديد ويُنصّب نفسه حاكماً على الليبيين

هل سيفضل ابن زايد "سقطرى" على بن سلمان؟

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

ما هي أسباب قيام الحكومة المركزية العراقية بقطع ميزانية إقليم كردستان؟

إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد.. ابن سلمان محاصر ومُتهم

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

وعود أمريكية وآمال سودانية؛ هل سيتم رفع أسم السودان من القائمة السوداء قريباً؟

ميرفي: إيران أقوى اليوم في الشرق الأوسط وأميركا أضعف من السابق

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

الحشد الشعبي العراقي يتصدى لتحركات داعش جنوب الموصل

"حزب الله العراق": الكاظمي طلب لقاءنا لشرح موقفه بشأن اغتيال "قادة النصر"

ماكرون: ترك جزء من أوروبا يسقط سيؤدي إلى سقوطها كلها

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

الخارجية الروسية: إطلاق طهران قمراً اصطناعياً لا يتعارض مع الأمم المتحدة والاتفاق النووي

حاجي زادة: الغرب أدرك أن إيران بلغت مستوى جديداً من القوة

الحكومات الأوروبية تترك كبار السن المصابين بكورونا للموت

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

هل ستؤدي حرب "أسعار النفط" مع بوتين إلى سقوط بن سلمان؟

غوايدو يصادر أموال الفنزويليين.. 5 آلاف دولار لكل عضو معارض و100 دولار للأطباء

أسباب وتبعات إنهيار النفط في الولايات المتحدة

أميركا: الوفيات تفوق الـ50 ألف وولايات تتجهز لرفع العزل

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. موجات جديدة للجائحة

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

السلطات البحرينية والإنسانية المزيفة

الخرطوم تعلن 112 حالة اشتباه بفيروس كورونا

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

كندا تعلن إلغاء حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني: تحركات أميركا في العراق والمنطقة حرب نفسية

مجلة "ناشيونال إنترست": القدرات الإيرانية تفضح خرافة تفوّق الطائرات المسّيرة الأمريكية والإسرائيلية

مصدر حكومي بريطاني يؤكد أن جونسون لا يزال في المستشفى

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

الكاظمي يتجاوز عُقدة الأكراد والسنّة.. التشكيلة الوزارية قريباً إلى النور

ماذا تريد الامارات من المغرب؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

الأربعاء 6 رمضان 1441
 
 
 
 
 
واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- رغم انها تدعي الديمقراطية والشفافية، إلا أنها دأبت خلال السنوات الأخيرة إلى تعمد اخفاء عدد قتلاها في الشرق الاوسط، لأسباب كثيرة لها علاقة بسمعتها ومكانتها ووهم عظمتها وموقف الداخل الامريكي في حال علم بالأعداد الحقيقية للقتلى والاقتصاد و و و، هذا هو حال الولايات المتحدة الأمريكية هذه الأيام في الشرق الأوسط، اذ باتت واشنطن على يقيت تام بأنه غير مرحب بها من أبناء المنطقة، وأن الجميع ينظر اليها على انها عدو وغازي وهذا سر تخبطها في السياسة والميدان، ولم يعد ينطلي على أحد كذب واشنطن في تحرير الشرق الاوسط من الديكتاتوريات وارساء قواعد الديمقراطية، لأن ما فعلته واشنطن في الشرق الأوسط لم تفعله أسوء ديكتاتورية لا في الزمن الماضي ولا الحالي.

اخفاء الخسائر

ليس جديدا على الولايات المتحدة الأمريكية اخفاء عدد جنودها القتلى في منطقة الشرق الاوسط، خوفا من موقف الرأي العام الأمريكي والعالمي وصورة الولايات المتحدة في العالم، ومؤخرا كثر الحديث عن تصاعد الهجمات ضد الأمريكيين في كل من سوريا والعراق، حيث نشرت الوكالة السورية للأنباء "سانا"، تقريرا، قالت فيه إن الولايات المتحدة الأمريكية، تخفي خسائرها في سوريا، وأن آخرها اختفاء جنديين أمريكيين في دير الزور.

وبحسب "سانا"، فإن جنديين أمريكيين  تعرضت آليتهما التي كانا يستقلانها، من حقل العمر النفطي باتجاه حقل التنك في ريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لهجوم مسلح من مجهولين ظهر السبت الماضي
ولفتت إلى أن الجنود الأمريكيين عادة ما يتنقّلون بأريحية بين العمر والتنك كونها منطقة خاضعة للمراقبة المشدّدة، وهي صحراوية وشبه خالية من التجمّعات السكانية، لذلك لم يتوقع الجنديين المفقودين أن يتعرضا لمصير مجهول مثل هذا.

وأكدت أن الجنديين اختفيا بعد الهجوم المسلح من جهتها، أكدت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، نقلا عن مصادر ميدانية، تحدثت إليها، بأن الحادثة وقعت بالفعل.

ونقلت عن مصادرها أن "الآلية الأمريكية تعرضت لهجوم بالرشاشات المتوسطة وقذائف الهاون، ما أدّى إلى احتراقها بشكل شبه كامل"، وأضافت: "أثناء بحث فرق التعزيزات التي وصلت إلى المكان لم يُعثر على جثث أو أي آثار للجنديين اللذين كانا داخل الآلية".

وقالت: "الجنديان الأمريكيان يدعيان الرقيب براندون، والجندي ميخائيل، وهما من البحرية الأمريكية". وبحسب الصحيفة أيضا، فإنه منذ وقوع الحادثة، تشهد سماء دير الزور تحليقا مكثفا للطيران الحربي والاستطلاعي التابع للتحالف الدولي.

وسبق أن تكتّمت واشنطن على حادثة استهداف رتل أميركي في ريف بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي منذ 20 يوماً تقريباً، وأدّت إلى مقتل الضابط المسؤول عن الإنزال الجوي في حقل "العمر".

ولم يصدر عن "التحالف" أو "البنتاغون"، أيّ بيان أو توضيح عن الحادثة التي ضجّت بها كل أرياف دير الزور، ما يزيد احتمالية اعتماد الأميركيين سياسة التكتّم عن الخسائر التي يتعرضون لها في سوريا.

وداعا أمريكا

لا نعتقد انه سيطول بقاء القوات الامريكية في المنطقة، خاصة وان الرئيس الأمريكي الحالي تحدث عدة مرات عن نية سحب قوات بلاده بالكامل من سوريا والعراق، وأقدم على ذلك بشكل جزئي، ويبدو انه سيقوم بذلك بشكل كلي في المستقبل القريب في حال تصاعدت الهجمات ضد القوات الامريكية التي تسرق النفط السوري، ولا نعتقد ابدا بأن الجيش السوري سيترك لهم الحرية بسرق خيرات بلاده، وسيكون مقصدهم القادم نحو دير الزور بعد تحرير ادلب، والرئيس السابق أوباما عمل على سحب القوات الامريكية من العراق، لكن جشع ترامب دفعه للعمل على اعادة تموضع القوات في العراق، مع العلم أن هيبة واشنطن سقط مع أول صاروخ ايراني سقط على قاعدة "عين الأسد" غرب العراق، حتى ان القيادة الامريكية تكتمت على عدد القتلى في هذه القاعدة.

ضربات ايران الصاروخية أنهت عهد الهيمنة  الأمريكية وانتهاك حرمات هذه البلاد دون رد او ردع، حتى ان واشنطن لم تجرؤ على الرد، ولن تجرؤ لا الآن ولا في المستقبل خاصة وانها منبوذة من قبل الشعب وهذا يكفي لكي ينهي وجوده بأي لحظة.

قبل عام من الآن كانت المرة الأولى التي تصدر فيها وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أول حصيلة رسمية عن الخسائر الأمريكية في سوريا والعراق، في الفترة بين عامي 2003 و2019.

ووزع مكتب المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون أفراد القوات المسلحة، جيسيكا ماكسويل، نسخة عن حصيلة الخسائر، وبحسب إحصائيات البنتاغون، قتل ستة جنود أمريكيين فقط خلال العمليات الحربية في سوريا، وجرح 28 آخرون، منذ بدء التدخل العسكري الأمريكي في سوريا ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، عام 2014.

بينما بلغت حصيلة الخسائر البشرية الأمريكية في العراق نحو 4384 قتيلًا من الجنود الأمريكيين و32180 جريحًا، وذلك منذ عام 2003 حين أعلنت الولايات المتحدة حربها في العراق.

وتعتبر هذه أول إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية بشأن الخسائر البشرية في الحروب التي تقودها الولايات المتحدة في سوريا والعراق منذ سنوات.

امريكا وحيدة

ما ان انتشر فيروس "كورونا" في العالم حتى أعلنت بريطانيا أنها ستسحب نصف قواتها، البالغة 400 جندي ضمن قوات التحالف الدولي، وتوقف المهام التدريبة لمدة 60 يومًا، لحمايتهم من "كورونا". كما أعلنت الدنمارك أنها ستسحب قواتها بالكامل من العراق.

هذه الانسحابات تجعل امريكا تواجه مصيرها المحتوم، ولن ينفعها اعادة التموضع الذي تعمل على تنفيذه، لأن ما قامت به واشنطن من وصولها الى المنطقة لم يحمل في طياته سوى الفتنة والاجرام والقتل والفوضى، ولم تقدم على اي خطوة في طريق السلام، بل على العكس تماما أنتجت تلك الحملات غير المدروسة، والارتجالية إلى حد العبثية في بعض الأحيان، مصطلحات سياسية جديدة أرخت بظلالها القاتمة على المنطقة بأسرها مثل "حرب دائمة" و "حرب مفتوحة"، حتى غدت جزءا من الخطاب اليومي المتداول في الشارع المتهالك تحت وطأة تلك العمليات القتالية في بقع ساخنة متفرقة.

 في الختام؛ ان تواجد القوات الأميركية في دول المنطقة قد أجج مقاومة شعبية واسعة ضدها واعتبرت انها قوات غازية لا قوات حليفة أو داعمة للتحول للسياسي الديمقراطي والخلاص من الاستبداد والحكومات الشمولية في المنطقة.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

مقالات الجيش الامريكي سوريا العراق الاسد عين الاسد ترامب اوباما داعش دير الزور

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء