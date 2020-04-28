خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الثلاثاء 5 رمضان 1441

إخترنا لكم

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة الوقت- لم تتوقف تركيا عن دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا طيلة سنوات الأزمة السورية، اذ كانت تبحث أنقرة عن مطامع دائمة في سوريا تخولها البقاء هناك وقضم حصة كبيرة من داخل حدود جارتها، ولكن مع مرور سنوات الأزمة بدأت الاحلام ...

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار الوقت- تعمل الولايات المتحدة الامريكية مجددا على تفعيل دور "داعش" في المنطقة، لاسيما في العراق، بجميع الوسائل الممكنة العسكرية، الاستخباراتية، الاعلامية وغيرها، ويأتي هذا التحرك الأمريكي في محاولة جديدة لاستعادة التواجد الأمريكي في العراق ...

غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟ منذ العدوان الذي شنّه آل سعود والإمارات على اليمن قبل خمس سنوات أطلق هذا التحالف العديد من الهُدن، ليتبيّن بعدها أنّ هذه الهُدن ما هي إلّا محاولة لالتقاط الأنفاس ومواصلة

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف بالنظر إلی التوترات السائدة بين أبوظبي والرياض مع المغرب، يعتزم المحور السعودي الإماراتي جرّ هذا البلد إلی مرافقة سياساته الإقليمية، ومعاقبة الرباط لعدم مسايرتها لهذا المحور في بعض الملفات، والإضرار بثقة الشعب في الحكومة بأي طريقة ممكنة، والضغط على الرباط قدر الإمكان، من خلال استغلال الظروف التي تفرضها مواجهة هذا البلد لفيروس کورونا.

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون! الوقت- تحاول الامارات استغلال جميع المناسبات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الانسان أو اي مجال آخر للتعبير عن مدى ديمقراطيتها في التعامل مع مواطنيها ورسم صورة براقة للبلاد ما يعزز مكانتها في العالم الغربي ويساعدها في جذب المستثمرين في ...

أخبار

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي

الوقت-ردّت حكومة الوفاق الوطني الليبية على مواقف المشير خليفة حفتر بوصفها انقلاباً

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر الوقت-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث

ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي أنه يبحث فرض غراما

الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا الوقت-سجل البر الرئيسي الصيني 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أكثر من ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة في أميركا وإجمالي الإصابات تناهز المليون الوقت-ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة مساء الإثنين المليون، في حين

وزير الطاقة اللبناني: النتائج الاولية أثبتت وجود الغاز بكميات واعدة الوقت-أظهرت نتائج الحفر الأوّلية في البئر الاستكشافية في المياه الاقتصادية للبنان

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق الوقت-أفادت مصادر عراقية بدخول رتل أميركي مكوّن من عدة آليات من مدينة الشدادي بريف الحسكة

اجتماع طارىء للجامعة العربيّة لمناقشة ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة الوقت-أعلنت الجامعة العربية اليوم الإثنين، عقد اجتماع طارئ عبر الانترنت لوزراء الخارجية العرب

داعش يخطط لشن هجوم بين صلاح الدين والأنبار وديالى الوقت-أكدت مصادر عراقية أنّ معلومات الأجهزة الأمنية تتحدث عن "نشاط لتنظيم

اختفاء جنديين أميركيين في دير الزور شرق سوريا الوقت-أكدت مصادر كردية، اختفاء جنديين أميركيين أثناء تنقلهما بين حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشمالي

نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه واثق من ضم مناطق

هيئة سعودية محلية: سيتم إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين الوقت-أعلنت هيئة "حقوق الإنسان" السعودية المدعومة من الحكومة في بيان، نقلاً عن أمر ملكي

إيطاليا تعود للحياة الطبيعية تدريجياً بعد تراجع عدد الوفيات الوقت-انطلاقاً من الرابع من أيار/مايو، ستبدأ إيطاليا بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق، وفق

"التحالف" يدعو الانتقالي وحكومة هادي إلى العودة لاتفاق الرياض الوقت-أكد التحالف السعودي في بيان له، اليوم الإثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في عدن

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لاعتداء إسرائيلي على محيط دمشق الوقت-أعلنت وكالة الأنباء السورية سانا، عن تصدي الدفاعات الجوية السوري

رداً على نبأ موت كيم.. صحيفة رسمية تنشر "نشاطات الزعيم الميت" الوقت-تباينت الأنباء والتصريحات بشأن وفاة الرئيس الكوري الشمالي، كيم جونج أون، بعد غيابه عن حدث سنوي

حكومة هادي: إعلان "الانتقالي" الإدارة الذاتية انقلاب على مؤسسات الدولة الوقت-حمّلت حكومة عبد ربه منصور هادي، المنتهية ولايتها، المجلس الانتقالي الجنوبي وقياداته في أبو ظبي

البرهان رداً على علاقته بـ"إسرائيل": لا عداء لنا مع أحد الوقت-أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، في إطار

ايران تطالب اليونيسكو بالسعي لالغاء الحظر الأميركي الوقت-دعت إيران منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)،

"العشرين" تطلق مبادرة جديدة في إطار جهود مكافحة كورونا الوقت-طرحت مجموعة العشرين اليوم الأحد، مبادرة دوليّة لتسريع

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

داعش يخطط لشن هجوم بين صلاح الدين والأنبار وديالى

اختفاء جنديين أميركيين في دير الزور شرق سوريا

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر

اجتماع طارىء للجامعة العربيّة لمناقشة ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة

فورين بوليسي: كيف تفككت أسس التحالف الأمريكي السعودي؟

الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا

ثلاث فرضيات حول قرار عادل عبد المهدي بفصل أربعة ألوية عن الحشد الشعبي

خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

الغطرسة السعودية تنهار أمام المقاتلين اليمنيين ... تفاصيل الاشتباكات العنيفة التي وقعت في محافظة البيضاء + صور

وزير الطاقة اللبناني: النتائج الاولية أثبتت وجود الغاز بكميات واعدة

غريفيث يُمهد لهدنة ملغومة.. فهل يُكتب لها النجاح؟

ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

إيقاف حكم الإعدام بمملكة آل سعود يُظهر جبل الجليد.. ابن سلمان محاصر ومُتهم

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي

برغم الحرب والحصار.. اليمن يصنّع أجهزة تنفس اصطناعيّة

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

اتهموا عائلته بالخيانة ليسقطوه.. جمال ريّان على قائمة الاغتيالات السياسية

"معاريف": بأمرٍ من بينيت.. الاحتلال الإسرائيلي يوقف فحوصات كورونا لسكان غزة

تجدد الإشتباكات في مناطق بضواحي شمال باريس

سلطات الاحتلال تصادق على قرار مصادرة أراضي الحرم الإبراهيمي

المغرب في مرمی أهداف جيش بن سلمان السيبراني؛ الأسباب والأهداف

الصين تعلن أنها ستقدم 30 مليون دولار إضافية لمنظمة الصحة العالمية

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار

مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ حزمة مساعدات طارئة للشركات الصغيرة

الحشد الشعبي العراقي يتصدى لتحركات داعش جنوب الموصل

حاجي زادة: الغرب أدرك أن إيران بلغت مستوى جديداً من القوة

إعلام إسرائيلي: إطلاق القمر الصناعي الإيراني رسالة تحدي لواشنطن

أسعار عقود ‫النفط الأميركي الآجلة لشهر حزيران تنخفض بنسبة 52%

جثث رمزية أمام برج ترامب.. واتهامات للرئيس بالكذب!

خفايا انتهاكات السعودية في "المهرة" اليمنية

فضيحة الغرب في اختطاف مهندس إيراني

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

المقاومة تدقّ الجرس إيذاناً بانتهاء الهيمنة الأمريكية على العراق

ما هي أهداف أمريكا من نشر الباتريوت في العراق؟

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

مصطفى الكاظمي بين دعم الأغلبية ورفض الأقلية

مفاجأة كبيرة للدفاعات السعودية في سماء الرياض.. الصواريخ اليمنية تدكّ عروش "آل سعود" الورقية + فيديو وصور

محاولات الکيان الإسرائيلي لإحياء جثة صفقة القرن مستعيناً بكورونا!

تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية.. التحديات وآفاق المستقبل

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

تقرير استخباراتي أميركي: العنصريون البيض قد يشنون هجمات وجرائم ضد الأقليات

صحيفة روسية: لم يعد بمقدور الحكومة السعودية تحمّل الوضع في اليمن بعد الآن

اتصال ابن زايد وسقوط مشاريع "عزل سوريا"

"كورونا" يقتحم اليمن بعد تسجيل أول إصابة.. ما مصدرها؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
مقالات

خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"

الثلاثاء 5 رمضان 1441
 
 
 
 
 
خلفيات هجوم جنبلاط على "عون" و"حزب الله"
Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- الجميع يعلم أنه عندما يهاجم زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، جهة معينة سواء كانت حزباً أو مؤسسة أو حتى زعيم سياسي لبناني، هذا يعني أن جنبلاط أصبح في وضع يرثى له ويريد الخروج من الأزمة العالق بها، وما هجومه الجديد على "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" إلا محاولة للعودة الى الساحة السياسة اللبنانية بعد ان خفت نجمه في لبنان على جميع المستويات، حتى ان الغرب والعرب الذين كانوا يقدمون له الدعم في السابق منكفئين عنه هذه الأيام ربما لانشغالهم بتداعيات وتأثيرات فيروس كورونا على اقتصاد بلادهم أو لرضاهم عن الفوضى التي يعيشها لبنان هذه الايام.

يحاول جنبلاط تجميع بعض الحلفاء حوله لتشكيل كتلة قوية يستطيع من خلالها تعطيل عمل الحكومة وادخال لبنان في اتون الفراغ السياسي من جديد، خاصة وانه لم يكن راضيا عن تشكيل الحكومة بهذه الصيغة، ولكن السؤال من هم الأحزاب الذين سيقبلون بالتحالف مع جنبلاط لاسقاط عون، خاصة وان جنبلاط لم يعد يملك نفس المكانة التي كان عليها في السابق حتى السفارات التي يطرق ابوابها بين الفينة والاخرى لم تعد تملك نفس الشغف للقاء جنبلاط.

السفارات

أصبح جنبلاط الشهور الماضية خارج اللعبة السياسية، في وقت يتصاعد دور خصومه في الساحة الدرزية والوطنية.

وبحسب مصادر مقربة من رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، حاول جنبلاط إعطاء فرصة لحكومة دياب من أجل تنفيذ خطة إنقاذ للبنان في ظل الجفاء العربي والغضب الغربي من أداء السلطة.

وعندما وجد جنبلاط ان الامور لا تصب في صالحه هاجم حكومة حسان دياب ووصفه بانه" موظف عند ضابط استخباراتي وعند رئيس التيار الوطني الحرّ، جبران باسيل، وأن ممارسات دياب وفريقه تشبه مرحلة حكم البعث للبنان".

وعاد وهاجمه مؤخرا ووصفه بأنه "لاشيء"، ولبنان لا يسيطر على حدوده ومطاره وموانئه، وسنقاوم سلمياً وديمقراطياً، ووصف التيار الوطني الحر بأنه كان ميليشيا في لبنان، وان العماد عون استأنف سياسة الإلغاء التي بدأها عام 1988.

وفي الآونة الاخيرة، عزز لقاء رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مع سفيرة الولايات المتحدة دورثي شيا والفرنسي برونو فوشيه الحديث عن وجود شيء ما يحضر في كواليس المشهد اللبناني.

واشنطن لم تطلق موقفاً حتى الآن من الحكومة الحالية، وباريس اشترطت الإصلاحات للدعم، يأتي هذا في وقت يعتكف فيه العرب بعيداً عن لبنان مع انشغالهم في اليمن وليبيا.

وأكد جنبلاط للسفراء أن محاولة تطويق جديدة يجري التحضير لها ضده، وأنه مستهدف في السياسة والطائفة والمنطقة، لذا فمن الطبيعي أن يواجه الحكومة الحالية والتي تنوي الانقلاب على اتفاق الطائف من أجل ميشال عون وجبران باسيل اللذين يرفضان، بحسب جنبلاط، المشاركة مع الآخر ويريدون إعادة الصيغة اللبنانية لما قبل الحرب.

وأوضح جنبلاط للسفراء شكوكه ومخاوفه من برنامج الحكومة الإصلاحي، وإعادة هيكلة الدين، وكذلك إعادة هيكلة المصارف والمصرف المركزي. ويرى أنهم يريدون السيطرة على المصرف المركزي.

الحلفاء

أصبح سعد الحريري الذي يعمل جنبلاط على جذبه نحوه، خارج المنظومة السياسية الحاكمة ملتحقاً بوليد جنبلاط. تلك المنظومة التي كان الحريري نفسه أحد عرابيها مع جبران باسيل في الشكل، بالإضافة إلى مجموعة مستفيدين ورجال أعمال مثل علاء الخواجة والأخوين ريمون وتيدي رحمة.

وجد سعد الحريري ووليد جنبلاط نفسيهما خارج الحكومة اللبنانية التي تشكلت منذ أشهر، بدأ الرجلان في تنحية خلافاتهما جانباً في مواجهة حكومة حسان دياب، التي يسعيان الآن لإسقاطها.

ويستغل الحريري وجنبلاط الآن الخطة الاقتصادية التي تنوي الحكومة إقرارها عبر البرلمان، من أجل دفع حسان دياب إلى الاستسلام وتقديم استقالته.

من جهة ثانية لا تزال العلاقة مع حزب القوات اللبنانية في أسوأ أحوالها. جرّب سمير جعجع الاتكال على جنبلاط عدّة مرّات، وكان يفقده على "أوّل مفرق". تماماً مثل الحريري، الذي خذله زعيم المختارة مرّات عديدة، منذ انعطافة آب في 2009 وحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، حتى وجد في جبران باسيل، حليفاً أكثر أماناً ومنفعةً من صاحب مقولة "حيتان المال". أمّا الرئيس نبيه برّي، فأجّل خصومته مع عون إلى أجلٍ غير مسمّى. هذا عدا عن أحوال الحلفاء المفترضين، جعجع والحريري، المتدهورة.

جنبلاط، مثله مثل الآخرين. ما يحرّكه هو الخوف من المجهول، والحلّ اللبناني المرمّي في أسفل أجندات الدول، والفوضى التي تطوّق البلاد. على هامش الظروف الإقليمية والمحليّة، حالة مثل الزعامة الجنبلاطية، لم تعتد المساءلة يوماً. بل كانت دائماً سياساتها هي نفسها "مصلحة الطائفة" بالنسبة للجمهور، في داخل الجماعة وخارجها. اليوم، عند كل موقف تتعالى الأصوات والانتقادات، حضور الجلسة أو الغياب عنها سيسببان الانتقاد بالقدر ذاته. توزيع المازوت على القرى، وعدم توزيع المازوت، سيّان أمام مطحنة "التواصل الاجتماعي". اليوميات الجديدة، منهكة للغاية.

أزمة سياسية واقتصادية

يحاول جنبلاط خلط الاوراق من جديد في زمن يعاني فيه لبنان الأمرين، جراء أزمة كورونا التي ارخت بظلالها على المشهد الاقتصادي ليصل سعر صرف الدولار في لبنان إلى اكثر من 4200 ليرة لبنانية، يظهر هذا المشهد بينما بدأت موجة مظاهرات جديدة تعم لبنان، وسط انقسام واضح بين الاحزاب والقوى السياسية، ويهدد هذا الانقسام باتساع نطاق الاشتباك بين العهد والحكومة وثنائي التيار الوطني الحر - حزب الله من جهة، وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي من جهة ثانية، فيما لم يقرر رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع موقعه من الاشتباك، وإن كانت الكنيسة المارونية، اعلنت صراحة اعتراضها على سياسة الرئيس حسان دياب، ولو من باب دعمها لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويقف الرئيس نبيه بري وفريقه الوزاري في الوسط، بين مآخذ على أداء الحاكم ورفض لإقالته، نظراً لما يمكن أن يسفر عنه الشغور من مخاطر كارثية على النقد وأموال المودعين، والتدهور المريع، لسعر صرف الليرة، الذي يمكن أن يصل الى 15000 ليرة لبنانية، وفقاً لما نقل عن الرئيس نبيه بري.

 

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

سوريا لبنان الوقت حسان دياب الحريري جنبلاط حزب الله عون الحزب التقدمي الاشتراكي التيار الوطني الحر

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء