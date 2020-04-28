"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي

الوقت-ردّت حكومة الوفاق الوطني الليبية على مواقف المشير خليفة حفتر بوصفها انقلاباً على الاتفاق السياسيّ والأجسام السياسة كافة في البلاد.

وأشار بيان للمجلس الرئاسيّ للحكومة، إلى أن هذه المواقف ليست مفاجئة وأنها تأتي للتغطية على الهزيمة التي لحقت بميليشياته، دعياً أعضاء مجلس النواب في طبرق إلى الالتحاق بزملائهم في طرابلس لبدء حوار شامل وصولاً إلى حل شامل.

وكان خليفة حفتر أعلن انتهاء التزامه باتفاق الصخيرات، واصفاً خلال كلمة متلفزة الاتفاق السياسيّ "بالمشبوه وبأنه دمّر البلاد وقادها إلى منزلقات خطرة".

من جهته، قال مصدر في الخارجية الروسية ، اليوم الثلاثاء، أن "موسكو على تواصل مع جميع الأطراف الليبيين وحتى حفتر وندعو إلى اتفاق يوافق عليه الجميع".

وكانت شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني الليبي أكدت في 14 نيسان/أبريل، استهداف طائرة تركية مسيرة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية، وسقوطها في جنوب العاصمة.