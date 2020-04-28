ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا

الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي أنه يبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا.

وقال ترامب إن الإدارة الأميركية تقوم بتحقيق جاد حول إجراءات الصين بعد تفشي فيروس كورونا، معبراً عن "عدم سعادته بما قامت به الصين، واعتقاده بأنه كان بالإمكان وقف فيروس كورونا في منطقة مصدره".

وأضاف ترامب: "سنجري اختبارات للكشف عن الفيروس بنسب أعلى بكثير من الضعف قريباً جداً. وقريباً لن تشكل الاختبارات مشكلة على الإطلاق".

كما أشار الرئيس الأميركي إلى أنه "ربما تتجه أميركا إلى تسجيل ما بين 60 إلى 70 ألف حالة وفاة بسبب كورونا، فيما يؤكد أن "الوضع أصبح يتحسن في جميع الولايات".

وتسجل السلطات الصحية في الولايات المتحدة الأميركية أكثر من مليون إصابة بفيروس كورونا، وعدد الوفيات يقارب الـ57 ألفاً.