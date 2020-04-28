الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا

الوقت-سجل البر الرئيسي الصيني 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مقارنة بـ3 حالات قبل يوم ليصل العدد الإجمالي للإصابات بالمرض حتى الآن إلى 82836.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات التي تشمل مسافرين قادمين من الخارج ارتفع إلى ثلاثة، وارتفع عدد الحالات التي لم تظهر أعراض المرض على أصحابها إلى 40 أمس الإثنين، مقابل 25 قبل يوم.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب فيروس كورونا من دون تغيير عند حد 4633.

يذكر أن المجموعة الحكومية المشرفة على جهود مكافحة فيروس كورونا غادرت إقليم هوباي الصيني وسط البلاد، ومدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا في الصين.

وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن المجموعة التوجيهية المركزية التي تشرف على جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" غادرت مقاطعة هوباي متوجهة إلى بكين.

وأفادت بأن إقليم هوباي وحاضرته ووهان، عدل جهوده للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، من مستوى الطوارئ الاستثنائي، إلى المستوى الاعتيادي.