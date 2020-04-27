رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق

الوقت-أفادت مصادر عراقية بدخول رتل أميركي مكوّن من عدة آليات من مدينة الشدادي بريف الحسكة باتجاه الحدود العراقية برفقة مروحيتين أميركيتين.

ورجحت المصادر أنّ الرتل الأميركي قام بنقل عدد من معتقلي تنظيم داعش من سوريا باتجاه العراق.

كما أكدت مصادر أنّ معلومات الأجهزة الأمنية تتحدث عن "نشاط لتنظيم داعش بين محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى".

وأشارت المصادر إلى أنّ المعلومات تفيد بنيّة "داعش" تنفيذ هجوم خلال شهر رمضان، فيما يلاحظ عودة أسماء قيادات عراقية لإدارة عمليات التنظيم.

مصادر أخرى أكدت بدورها، اختفاء جنديين أميركيين أثناء تنقلهما بين حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشمالي الشرقي في سوريا، بعد تعرّض الآلية التي كانا يستقلانها لهجوم مسلّح.