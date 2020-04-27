التجسس على الصواريخ الإيرانية؛ ماذا يعمل أسطول "باتان" الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟ + صور

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  الأربعاء 6 رمضان 1441

إخترنا لكم

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات الوقت- رغم انها تدعي الديمقراطية والشفافية، إلا أنها دأبت خلال السنوات الأخيرة إلى تعمد اخفاء عدد قتلاها في الشرق الاوسط، لأسباب كثيرة لها علاقة بسمعتها ومكانتها ووهم عظمتها وموقف الداخل الامريكي في حال علم بالأعداد الحقيقية للقتلى والاقتصاد ....

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب الوقت -عقب وضع القمر الصناعي "نور" في مدار الأرض كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، تم إجراء العديد من التحليلات والآراء المختلفة في مراكز الدراسات والفكر الغربية والإقليمية لتقييم هذا الإجراء وتأثيراته على النظام الإقليمي والعالمي ، والتي بدورها أخذت بعين الاعتبار قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية والفضائية بشكل مختلف.

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة الوقت- لم تتوقف تركيا عن دعم المجموعات الارهابية المسلحة في سوريا طيلة سنوات الأزمة السورية، اذ كانت تبحث أنقرة عن مطامع دائمة في سوريا تخولها البقاء هناك وقضم حصة كبيرة من داخل حدود جارتها، ولكن مع مرور سنوات الأزمة بدأت الاحلام ...

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو الوقت- يعتقد مركز أبحاث بريطاني أن إيران ستشن قريبًا هجماتها الانتقامية على الولايات المتحدة الامريكية، وأن الاختبار الحقيقي للمقاومة الأمريكية في الشرق الأوسط قد بدأ...

الدور الامريكي في نقل "الدواعش" من سوريا الى الانبار الوقت- تعمل الولايات المتحدة الامريكية مجددا على تفعيل دور "داعش" في المنطقة، لاسيما في العراق، بجميع الوسائل الممكنة العسكرية، الاستخباراتية، الاعلامية وغيرها، ويأتي هذا التحرك الأمريكي في محاولة جديدة لاستعادة التواجد الأمريكي في العراق ...

أخبار

حاكم مصرف لبنان للبنانيين: ودائعكم موجودة في المصارف

حاكم مصرف لبنان للبنانيين: ودائعكم موجودة في المصارف

الوقت-أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن إدارته "سلمت الدولة اللبنانية

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا الوقت-اقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا حول العالم من عتبة المليون منذ ظهور الفيروس في

الجيش الصيني يعلن طرد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي الوقت-أعلن الجيش الصيني أمس الثلاثاء، أن بحريته طردت مدمرة أميركية "اخترق

الجامعة العربية: الوضع في لبنان دقيق للغاية الوقت-أكد حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، أن الوضع في لبنان "دقيق للغاية ويمكن أن ينزلق بسرعة إلى ما لا يحمد عقباه".

"نيويورك تايمز": عادت المصانع الصينية.. لكن المستهلكين لم يعودوا بعد الوقت-قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن الصين، عملاق التصنيع، تعود مجدداً إلى صناعة

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقّب قرار" المركزي الأميركي" الوقت-صعدت أسعار الذهب اليوم حيث طغى ضعف الدولار على التفاؤل بشأن خطط التخفيف

"الوفاق": إعلان حفتر إنهاء التزامه باتفاق الصخيرات انقلاب سياسي الوقت-ردّت حكومة الوفاق الوطني الليبية على مواقف المشير خليفة حفتر بوصفها انقلاباً

السيسي يعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر الوقت-أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاث

ترامب: نبحث فرض غرامات على الصين بسبب فيروس كورونا الوقت-أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي أنه يبحث فرض غراما

الصين: لا وفيات اليوم بفيروس كورونا الوقت-سجل البر الرئيسي الصيني 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

أكثر من ألف حالة وفاة خلال 24 ساعة في أميركا وإجمالي الإصابات تناهز المليون الوقت-ناهز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة مساء الإثنين المليون، في حين

وزير الطاقة اللبناني: النتائج الاولية أثبتت وجود الغاز بكميات واعدة الوقت-أظهرت نتائج الحفر الأوّلية في البئر الاستكشافية في المياه الاقتصادية للبنان

رتل أميركي ينقل معتقلين لداعش من سوريا نحو العراق الوقت-أفادت مصادر عراقية بدخول رتل أميركي مكوّن من عدة آليات من مدينة الشدادي بريف الحسكة

اجتماع طارىء للجامعة العربيّة لمناقشة ضمّ أجزاء من الضفة الغربيّة الوقت-أعلنت الجامعة العربية اليوم الإثنين، عقد اجتماع طارئ عبر الانترنت لوزراء الخارجية العرب

داعش يخطط لشن هجوم بين صلاح الدين والأنبار وديالى الوقت-أكدت مصادر عراقية أنّ معلومات الأجهزة الأمنية تتحدث عن "نشاط لتنظيم

اختفاء جنديين أميركيين في دير الزور شرق سوريا الوقت-أكدت مصادر كردية، اختفاء جنديين أميركيين أثناء تنقلهما بين حقلي العمر والتنك بريف دير الزور الشمالي

نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه واثق من ضم مناطق

هيئة سعودية محلية: سيتم إلغاء عقوبة الإعدام للقاصرين الوقت-أعلنت هيئة "حقوق الإنسان" السعودية المدعومة من الحكومة في بيان، نقلاً عن أمر ملكي

إيطاليا تعود للحياة الطبيعية تدريجياً بعد تراجع عدد الوفيات الوقت-انطلاقاً من الرابع من أيار/مايو، ستبدأ إيطاليا بتخفيف إجراءات الحظر والإغلاق، وفق

"التحالف" يدعو الانتقالي وحكومة هادي إلى العودة لاتفاق الرياض الوقت-أكد التحالف السعودي في بيان له، اليوم الإثنين، ضرورة عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في عدن

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

إرسال القمر الصناعي العسكري الإيراني إلى الفضاء من وجهة نظر المحللين الأجانب

حاكم مصرف لبنان للبنانيين: ودائعكم موجودة في المصارف

مؤسسة فكرية بريطانية: عملية الانتقام لقاسم سليماني قد بدأت للتو

الذهب يصعد مع تراجع الدولار وترقّب قرار" المركزي الأميركي"

حفتر يؤجج الصراع من جديد ويُنصّب نفسه حاكماً على الليبيين

الجيش الصيني يعلن طرد مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي

ما هي أسباب قيام الحكومة المركزية العراقية بقطع ميزانية إقليم كردستان؟

وعود أمريكية وآمال سودانية؛ هل سيتم رفع أسم السودان من القائمة السوداء قريباً؟

الجامعة العربية: الوضع في لبنان دقيق للغاية

هل سيفضل ابن زايد "سقطرى" على بن سلمان؟

الولايات المتحدة في طليعة الدول المتأثرة بكورونا... تليها إيطاليا

واشنطن واخفاء خسائرها في الشرق الأوسط؛ الأسباب والتداعيات

"نيويورك تايمز": عادت المصانع الصينية.. لكن المستهلكين لم يعودوا بعد

التجسس على الصواريخ الإيرانية؛ ماذا يعمل أسطول "باتان" الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟ + صور

"الصحة العالمية" تدق ناقوس الخطر.. موجات جديدة للجائحة

"حزب الله العراق": الكاظمي طلب لقاءنا لشرح موقفه بشأن اغتيال "قادة النصر"

أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي في شمال غرب محافظة "مأرب"؛ هل هي بداية النهاية ؟

بومبيو: يجب محاسبة إيران لإطلاقها قمراً اصطناعياً عسكرياً

ميرفي: إيران أقوى اليوم في الشرق الأوسط وأميركا أضعف من السابق

ليبيا والصراع المُر

تركيا ولعبة المد والجزر مع الفصائل المسلحة

جثث رمزية أمام برج ترامب.. واتهامات للرئيس بالكذب!

البرهان رداً على علاقته بـ"إسرائيل": لا عداء لنا مع أحد

الخارجية الروسية: إطلاق طهران قمراً اصطناعياً لا يتعارض مع الأمم المتحدة والاتفاق النووي

إعلام إسرائيلي: إطلاق القمر الصناعي الإيراني رسالة تحدي لواشنطن

أسباب وتبعات إنهيار النفط في الولايات المتحدة

واشنطن تدرس الحصول على حصص في شركات نفط أميركية لإنقاذ "الطاقة"

"فيسبوك" يكشف كيف نُظمت هجمات شركة تجسس إسرائيلية من الأراضي الأميركية

"هآرتس": اتفاق نتنياهو – غانتس يدمّر الكنيست والآلاف يتظاهرون

أهداف العمليات العسكرية الأمريكية المشبوهة في العراق.. هل يتجرّأ "ترامب" على ضرب محور المقاومة؟

هل ينجو اقتصاد الإمارات من معركة كورونا؟

صفقة تبادل الأسرى وجدّية "اسرائيل"

ماجد غماس: هناك مؤامرة أمريكية جديدة ضد السيادة العراقية

أخطر من فيروس "كورونا".. معتقلو "جو" يناشدون العالم

ضربات "أنصار الله" الموجعة تدكّ عروش المعتدين.. هل تتخلّى الرياض عن غرورها وترجع إلى وعيها؟

ما هو الدور الذي يلعبه العراق في استراتيجية ترامب الإقليمية؟

الامارات وسجل حقوق الانسان؛ ما لاتعرفه عن السجون!

روحاني: أرقام الإصابات والوفيات بكورونا في إيران بانخفاض

ما هي أهداف أمريكا من نشر الباتريوت في العراق؟

فرص مصطفى الكاظمي لتشکيل الحکومة آخذة في ازدياد

وفاة ثلاثة لمرضى فيروس كورونا في كيان الاحتلال ليرتفع العدد لـ 31 وفاة

"لمدة 60 يوماً".... واشنطن تجدد قيوداً على طهران

مفاجأة كبيرة للدفاعات السعودية في سماء الرياض.. الصواريخ اليمنية تدكّ عروش "آل سعود" الورقية + فيديو وصور

ما هي أهم الاسباب التي أدّت إلی إيقاف حرب اليمن؟

ملفات

النظام الأمني للخليج الفارسي

النظام الأمني للخليج الفارسي

undefined
مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

مسار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية

undefined
العدوان السعودي على اليمن

العدوان السعودي على اليمن

undefined
صفقة القرن

صفقة القرن

undefined
الخلافات التركية - الأمريكية

الخلافات التركية - الأمريكية

undefined
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
New node

New node

بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق
alwaght.com
تقارير

التجسس على الصواريخ الإيرانية؛ ماذا يعمل أسطول "باتان" الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟ + صور

الأربعاء 6 رمضان 1441
 
 
 
 
 
التجسس على الصواريخ الإيرانية؛ ماذا يعمل أسطول "باتان" الأمريكي بالقرب من المياه الاقليمية الإيرانية؟ + صور

مواضيع ذات صلة

زورق ايراني يجبر مدمرة أمريكية على تغيير مسارها في مياه الخليج الفارسي

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت- خلال السنوات الماضية ، قامت السفن العسكرية الأمريكية، بأعمال استفزازية في منطقة الخليج الفارسي، وقبل أيام قليلة فقط قامت زوارق تابعة لقوات الحرس الثوري الإيرانية بإرسال تحذيرات رسمية لبعض السفن العسكرية الأمريكية، التي كانت تقوم ببعض الاعمال المشبوهة بالقرب من المياه الأقليمية الإيرانية وكانت تقوم بمساعدة مروحيات "أباتشي" بالتدرب لمهاجمة الزوارق البحرية الإيرانية وعلى صعيد متصل، هدد قائد الحرس الثوري الإيراني "حسين سلامي" بتدمير سفن الأمريكية في حال هددت المصالح إلايرانية في الخليج الفارسي وقال :"أصدرت أوامري لقواتنا البحرية بتدمير ي قوة ارهابية امريكية في الخليج الفارسي تهدد أمن السفن العسكرية وغير العسكرية الإيرانية". ولفت سلامي إلى أن القوات الأمريكية "تعرضت بشكل خطير وغير مهني لسفينة تابعة للحرس الثوري في مياه الخليج قبل أسبوع، مشددا على أن أمن منطقة الخليج جزء من استراتيجيات إيران للدفاع عن مصالحها البحرية". 

الجدير بالذكر، أن السفن العسكرية الأمريكية والطائرات بدون طيار كان لها تاريخ حافل في مجال التجسس على العديد من القطاعات العسكرية التابعة لجمهورية إيران الاسلامية وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير أن الولايات المتحدة استعانت خلال السنوات الماضية بسفنها العسكرية وطائراتها المسيرة الحديثة والزوارق الحربية والاقمار الصناعية للتجسس على الكثير من المقرات العسكرية الإيرانية وذلك من أجل معرفة الكثير من المعلومات حول برنامج إيران الصاروخي ومن أهم تلك السفن العسكرية الأمريكية التي كان لها باع طويل في مجال التجسس، هي سفينة "USNS Invincible" العسكرية وهي سفينه تجسس خفيفه صممت للمراقبة الجوية والتجسس على الاقمار الصناعية والاشارات اللاسلكية وهى قديمه نسبيا بنية عام 1987. وتستخدم سفينة "USNS Invincible" الأمريكية نظام رادار يسمى "Gray Star"، وهو عبارة عن مجموعة ضبابية نشطة ويقال أنها تعمل على كل من نطاقي "X و S".

USNS Invincible

وحول ما حدث مع سفينة "USNS Invincible" العسكرية الامريكية، أوضحا قائد لواء ذو الفقار في المنطقة البحرية الاولى التابعة لحرس الثورة الاسلامية "مهدي هاشمي" :"انه نتيجة للتواجد غير المشروع لسفن القوى الاجنبية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز، قامت سفينة امريكية، بتجاوز الممر الدولي، وغيرت مسارها بإتجاه السفن المتواجدة لحرس الثورة الاسلامية، واقتربت في خطوة غير مهنية الى مسافة 550 مترا من سفننا" وأكد "هاشمي" أن الحل الوحيد للأمن والسلام في منقطة الخليج الفارسي، هو خروج سفن القوى الاجنبية لاسيما الامريكيين والبريطانيين الذين أصبحوا منذ عشرات السنوات مصدراً للفوضى في الخليج الفارسي عبر تواجدهم غير المشروع، مؤكداً أن واشنطن لا تريد استقرار وامن الخليج الفارسي ومضيق هرمز كما تسعى خلق التوتر والازمات في هذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية.

الجدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني أعلن قبل عدة أيام أنه أطلق بنجاح أول قمر صناعي عسكري للبلاد، واعتبرت واشنطن أن هذه الخطوة تحدي لها وقال الموقع الإلكتروني للحرس الثوري "سباه نيوز" إن "قوات حرس الثورة الإسلامية أطلقت بنجاح صباح الأربعاء أول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية". وأوضح الحرس الثوري أنه استخدم الصاروخ "قاصد" في إطلاق القمر الصناعي "نور 1"، لكنه لم يخض في تفاصيل أخرى عن التكنولوجيا المستخدمة، مشيرا إلى أن القمر الصناعي استقر في مداره حول الأرض على مسافة 425 كيلومترا. وقال قائد الحرس الثوري الإيراني إن مهمة القمر الصناعي العسكري الجديد هي جمع المعلومات والصور. ولقد قوبل الإعلان الإيراني عن نجاح الحرس الثوري الإيراني في إطلاق قمر صناعي للأغراض العسكرية بما يشبه الصدمة والارتباك في العاصمة الأمريكية. وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مساء الأربعاء الماضي رد الرئيس "دونالد ترامب" على سؤال عن القمر الصناعي العسكري الايراني بالقول "نحن نراقب طهران عن كثب".

USS Bataan

زيادة أنشطة وحدات الفرقاطات البرمائية الأمريكية في الخليج الفارسي

هناك مسألة أخرى تتعلق بالإجراءات الأمريكية المشبوهة والاستفزازية في منطقة الخليج الفارسي، وهي زيادة نشاط وتدريب وحدات الجيش الأمريكي الموجودة في الخليج الفارسي خلال الفترة الماضية وحول هذا السياق، كشفت العديد من التقارير الاخبارية بأنه قبل عدة أسابيع، قامت وزارة الدفاع الامريكية بإرسال سفينة "USS Boxer" الهجومية إلى منطقة الخليج الفارسي، وقبل عدة أيام قامت هذه الوزارة الامريكية بإرسال فريق عسكري جديد إلى منطقة الخليج الفارسي، والمعروفة باسم فريق "باتان" البرمائي.

وعلى صعيد متصل، كشفت بعض التقارير أن سفينة "باتان" العسكرية تنتمي إلى فئة حاملات المروحيات الثقيلة الأمريكية "USS Wasp Class" ذات الوزن البالغ 41.1 ألف طناً والطول البالغ 253.2 متراً والقادرة على إطلاق الطائرات المقاتلة ذات خاصية الإقلاع القصير والهبوط العمودي طراز "هاريير"، بالإضافة إلى الطائرات المروحية الناقلة ذات المحرك المائل  طراز "أوسبري" ومروحيات النقل الثقيل "سوبر ستاليون" ومروحيات الخدمات العامة والمهام البحرية المتعددة"كينج هذواك" ويبلغ عدد أفراد طاقمها 1208 فرداً، ويبلغ مداها الأقصى 17.5 ألف كم على سرعة 33.3 كم وهذه السفينة الهجومية البرمائية هي نوع من سفن الحرب البرمائية تعمل على الأرض ودعم القوات البرية في أراضي العدو عن طريق حرب هجومية برمائية.

 ومن السفن العسكرية الامريكية التي تجوب مياه الخليج الفارسي، هي سفينة "يو إس إس نيويورك" المجهزة للقيام بالعمليات الخاصة ويبلغ طول هذه السفينة 684 متراً وهي الخامسة من طراز جديد من السفن الحربية الأمريكية صممت لمهمات تشمل العمليات الخاصة ضد الإرهابيين، وسيتكون طاقمها من 360 بحاراً و700 جندي بحري جاهزين للقتال يتم إنزالهم إلى السواحل عن طريق المروحيات وطائرات الهجوم ويبلغ تكلفتها 700 مليون دولار وشعارها "لن ننسى أبداً" في إشارة إلى هجمات 11 سبتمبر. الجدير بالذكر أنه خلال الايام القليلة الماضية انتشرت العديد من التقارير التي تفيد أن الحكومة الامريكية قررت جعل هذه السفينة أكبر مستشفى عائم في العالم بعد تفشي فيروس "كورونا" في الكثير من بلدان العالم وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد، بأكثر من 360 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بما يقارب 11 ألف وفاة.

USS New York

وبالنظر إلى الاوضاع الحالية وتفشي فيروس "كورونا" بشكل مخيف وواسع في الولايات المتحدة والركود الاقتصادي الذي حدث في العالم بسبب انخفاض اسعار النفط، وانخفاض قيمة سوق الأسهم وارتفاع مستوى البطالة لعشرات الملايين من الأمريكيين في شهر واحد، يبدو أن حكومة الولايات المتحدة تسعى لخلق نوع من التجسس النفسي بدلاً من التجسس العملي على المستوى الإقليمي وذلك من أجل صرف أذهان الشعب الأمريكي عن الحالة الصعبة التي يعيشون فيها. وفي الختام يمكن القول أنه صحيح أن مقاتلي الحرس الثوري الإيراني أرسلوا رسالة قصيرة وحاسمة إلى القوات الامريكية المنتشرة في الخليج الفارسي قبل أيام قليلة، ولكن لا يزال من الضروري موازنة الوضع في "توازن الرعب" في المنطقة والاعتماد على القوة الروحية والمادية للقوات المسلحة الإيرانية.

new_alwght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

تجسس سفن عسكرية صاروخ أقمار كورونا مؤامرات خطط ترامب

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)
أكبر مناورة عسكرية روسية صينية منذ الحرب الباردة بحضور بوتين
الجيش السوري ينشر صواريخ دفاع جوي جديدة قرب الجولان
مظاهرات في رام الله للمطالبة برفع العقوبات عن غزة
أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

أجواء بين الحرمين على أعتاب أربعين الامام الحسين (ع)

قائد قوات الجوفضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية یوضح القواعد التي شاركت بجريمة اغتيال الشهيد سليماني
الحسین (ع) یجمعنا
غضب أوروبي شامل ضد السعودية بسبب مقتل خاشقجي
أبرز عمليات الخطف والقتل بتاريخ آل سعود..بينهم أمراء