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أخبار

نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين

الإثنين 4 رمضان 1441
 
 
 
 
 
نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين

نتنياهو واثق من ضم مناطق في الضفة الغربية خلال شهرين

الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه واثق من ضم مناطق

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الوقت-قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه واثق من ضم مناطق جديدة من الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية خلال شهرين.

وقال نتنياهو، إن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي لأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى أمله بضم الأغوار المحاذية للأردن.

وكان نتنياهو، لدى إعلانه الاتفاق مع منافسه بيني جانتس الأسبوع الماضي لتشكيل حكومة وحدة، قد حدد الأول من تموز/ يوليو لبدء مناقشات في الحكومة بشأن بسط سيادة إسرائيل على المستوطنات.

وطبقا لاتفاق نتنياهو وجانتس، فإن مثل هذه الخطوة تتطلب الاتفاق مع واشنطن.

وفي رسالة مصورة الأحد موجهة لجماعة مسيحية مؤيدة لإسرائيل في أوروبا، وصف نتنياهو الخطة الأمريكية للسلام (صفقة القرن) التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب في كانون الثاني/ يناير، بأنها وعد بالاعتراف بسلطة إسرائيل على أراضي مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتنياهو للجنة الأوروبية من أجل إسرائيل: "في غضون شهرين من الآن، أنا على ثقة من أن هذا الوعد سينفذ".

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الكيان الإسرائيلي الضفة الغربية نتنياهو

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